Dulin Metta csalódott: Másodszor hagyja cserben az 50 milliós „szerelme”

Dulin Metta egy igazán aprócska, de határozott lány, aki az utakon is szeret látszani, jelen lenni, sőt, meghatározó irányítójává válni a forgalomnak, amiben éppen halad. Ő az autópályák belső sávjában, a sebességhatáron szeret haladni, ha pedig a határainkon túlra vezet az útja, és a keretek megengedik, odacsap az alatta dübörögni képes 540 lónak és meg is futtatja őket rendesen. Ezért is jár egy tiszteletet parancsoló géppel... Évek óta hűséges is a német precizitás műremekének számító márkához, aminek nála lassan kitelik a becsülete. A jómódú híresség a Borsnak mesélte el, hogyan vált szinte rémálommá a legutóbbi, hosszú hazaútja egy típushiba miatt, ami Amerikában már tömeges pereskedésre sarkallta a típus, vagyis típusok tulajdonosait.

Dulin Metta dühös, mert másodszor megy tönkre alatta egy 50 milliós autó (Fotó: Dulin Metta)

Dulin Metta: „Most, amikor megint megesett, tudtam, hogy komoly a gond”

„Az az igazán szomorú, hogy két éven belül ez a második ugyanilyen eset. A két évvel idősebb, de gyakorlatilag ugyanilyen X6-osommal pontosan ugyanígy és ugyanez történt. Menet közben, a semmiből jött egy fémes surrogás, ami az álmoskönyvek szerint nem jelenthet semmi jót. Különösen nem egy 50 milliós gépnél. Ergo, most, amikor megint megesett, tudtam, hogy komoly a gond.”

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„Sőt, azt is pontosan el tudom mondani, hogy ez mi a fene is. Amikor az autó kanyarodik, az autó külső kerekeinek hosszabb utat kell megtenniük adott idő alatt, mint a belsőknek, ergo gyorsabban forognak. Ezt egy, az enyémhez hasonló erőgépeknél különösen kordában kell tartani. Na, ezt csinálja ez a cucc, ami megint elszállt. Ötszáznegyven ló az ötszáznegyven ló…” - kezdte a Borsnak az Ázsia Expressz sztárja, Dulin Metta, aki a hiba ellenére is hazanavigálta az erőgépet. „Maradjunk annyiban, hogy nem voltam túl közel Tihanyhoz, amikor elszállt a kütyü. Az autó letilt, ha olyan hibát észlel, ami kvázi kritikus, és egy szakival is beszéltem, aki megerősített benne, hogy nagyon óvatosan, lötyögő tempóban elindulhatok vele, így ezt is tettem, de azért benne volt a pakliban, hogy nem sül el jól a történet. Jól sült el, de stresszes volt így eljutni a szervizbe” - mesélte a fiatal híresség.