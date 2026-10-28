Dulin Metta csalódott: Másodszor hagyja cserben az 50 milliós „szerelme”

Dulin Metta egy igazán aprócska, de határozott lány, aki az utakon is szeret látszani, jelen lenni, sőt, meghatározó irányítójává válni a forgalomnak, amiben éppen halad. Ő az autópályák belső sávjában, a sebességhatáron szeret haladni, ha pedig a határainkon túlra vezet az útja, és a keretek megengedik, odacsap az alatta dübörögni képes 540 lónak és meg is futtatja őket rendesen. Ezért is jár egy tiszteletet parancsoló géppel... Évek óta hűséges is a német precizitás műremekének számító márkához, aminek nála lassan kitelik a becsülete. A jómódú híresség a Borsnak mesélte el, hogyan vált szinte rémálommá a legutóbbi, hosszú hazaútja egy típushiba miatt, ami Amerikában már tömeges pereskedésre sarkallta a típus, vagyis típusok tulajdonosait.
„Az az igazán szomorú, hogy két éven belül ez a második ugyanilyen eset. A két évvel idősebb, de gyakorlatilag ugyanilyen X6-osommal pontosan ugyanígy és ugyanez történt. Menet közben, a semmiből jött egy fémes surrogás, ami az álmoskönyvek szerint nem jelenthet semmi jót. Különösen nem egy 50 milliós gépnél. Ergo, most, amikor megint megesett, tudtam, hogy komoly a gond.”
Ez itt kérem egy újabb differenciál-hajtómű meghibásodás!
„Sőt, azt is pontosan el tudom mondani, hogy ez mi a fene is. Amikor az autó kanyarodik, az autó külső kerekeinek hosszabb utat kell megtenniük adott idő alatt, mint a belsőknek, ergo gyorsabban forognak. Ezt egy, az enyémhez hasonló erőgépeknél különösen kordában kell tartani. Na, ezt csinálja ez a cucc, ami megint elszállt. Ötszáznegyven ló az ötszáznegyven ló…” - kezdte a Borsnak az Ázsia Expressz sztárja, Dulin Metta, aki a hiba ellenére is hazanavigálta az erőgépet. „Maradjunk annyiban, hogy nem voltam túl közel Tihanyhoz, amikor elszállt a kütyü. Az autó letilt, ha olyan hibát észlel, ami kvázi kritikus, és egy szakival is beszéltem, aki megerősített benne, hogy nagyon óvatosan, lötyögő tempóban elindulhatok vele, így ezt is tettem, de azért benne volt a pakliban, hogy nem sül el jól a történet. Jól sült el, de stresszes volt így eljutni a szervizbe” - mesélte a fiatal híresség.
És bár Metta tényleg kőgazdag, nem attól gyűlt fel a vagyona, hogy gondolkodás és nyakló nélkül szórta a bevételeit. Szeret jól élni és az is oké, ha ezt a jólétet látja a világ, de a háttérben többnyire megfontolt döntések állnak. Egy ilyen döntés az, ami miatt a fiatal hírességnek most sem kell igazán a zsebébe nyúlnia, de ennek ellenére is úgy döntött, hogy eláll a márkahűségtől.
A meghibásodott differenciál-hajtómű cseréje úgy kétmillió forint körül van és ehhez jön még a munkadíj.
„És ez másodjára történik meg. Ami egyébként azért gáz, mert ez nem egy kopóalkatrész és nem szabadna hetvenezer kilométer után azt mondania, hogy: Helló! Én most befejeztem a működést! Utána is néztem és kiderült számomra, hogy az USA-ban már csoportos perek vannak a márkával szemben, mert tömegesen tapasztalják a tulajok azt, amit én is. Nem, én nem tervezek hasonlót, mert nem vagyok az ilyen direkt konfliktusok nagy harcosa. Ráadásul, előrelátó voltam és kiterjesztett garanciát vásároltam, így anyagilag nem fog annyira fájni a javítás. De az biztos, hogy elkezdek másik autómárka után nézni. Vagyis már el is kezdem. Mert most „Tank”, ahogyan én hívom, az egyébként szerelem autóm két hétig szervízben lesz. És nem lehet tudni, hogy fél év múlva nem jön-e megint elő ez az ezek szerint szériahiba” – magyarázta lapunknak Dulin Metta.
És hogy melyik autómárka és melyik típus dobogtatta meg a szívét? Metta ezt is elárulta, majd hozzátette, ha a döntés megszületik, nem egy, hanem két autó lesz lecserélve náluk.
Egyelőre a Porsche terepjáróival szemezgetek, de az abszolút kedvenc az a Lamborghini Urus. Ez utóbbit csak akkor merném behúzni, ha Dubajban élnénk.
„Mert bevallom, feszélyezne, ha a tihanyi csendben, bedurrantanék egy ilyen gépet, hogy leugorjak négy zsemléért a boltba, hogy aztán visszafelé harminccal kerülgessem a szarvasokat és a vaddisznókat. Egy ilyen autó annyira nem az én közegembe való, hogy bár megengedhetném magamnak, nevetség tárgyának érezném magam benne. Szóval marad a Porsche… Annál is inkább, mert ha megérik a gondolat, kettőt kell venni, hiszen a pasim is X6-ossal jár. És szerintem szexi, ha egy pár egyforma autót hajt. Ahogyan az is, ha egy kicsit összeöltöznek egy-egy közös programra. Nem, mint az ikrek, csak annyira, hogy látszódjon az összhang kettejük között” – zárta gondolatait Dulin Metta.
Dubajban egyébként elég népszerű a modell, amiről Metta nemcsak álmodozni mer, de vezetni is, ha az Emírségekben jár.
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