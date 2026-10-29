Tökfaragás lépésről lépésre: a tökválasztástól a világításig

A tökfaragás első lépése a megfelelő alapanyag kiválasztása: vásárláskor nézd meg, mennyire ép a héj, és stabilan áll-e a tök. A faragásra árult, narancssárga Halloween-tök jó választás, mert könnyebb megmunkálni, mint a kemény húsú étkezési fajtákat. Kerüld a puha, sérült vagy penészes darabokat. A nagyobb, viszonylag sima felületre egyszerűbb arcot rajzolni, ezért kezdőként ilyet válassz. A dekoráció tervét igazítsd a zöldség formájához: a magasabb tökre hosszúkás arc, a laposabbra széles vigyor kerülhet.
Bár ma már az üzletekben is lehet speciális tökfaragó eszközöket kapni, külön készlet nélkül is nyugodtan nekifoghatsz: egy kisebb, jól irányítható konyhakés, evőkanál, tál és filctoll elég az alapokhoz. Papírra is szükséged lehet, ha előbb megterveznéd az arcot. Az asztalt takard le, a tök alá pedig tegyél nedves konyharuhát, hogy kevésbé csúszkáljon.
Először rajzold körbe a szár körüli fedelet. Enyhén ferdén, a tök belseje felé tartott pengével vágd ki, így a visszahelyezett tetőnek marad támasztéka. Akkora nyílást készíts, amelyen át kényelmesen hozzáférsz a belsejéhez. Kanalazd tálba a magokat és a szálas részeket, majd kapard tisztára a belső falat. Ezután moss kezet, mert a tökbél csúszóssá teszi az ujjaidat és az eszközöket, ami így sérülésveszélyes.
Elsőre válassz háromszögszemű, néhány foggal vigyorgó arcot. A mérges szemöldök, a kerek száj vagy a féloldalas mosoly is karaktert ad a figurának. Arc helyett denevér, szellem, csillag vagy holdsarló körvonalát is kivághatod.
Rajzold fel a mintát, és gondold végig, mely részeket távolítod el. A fogakat, illetve a minta megtartandó elemeit hagyd egyben a héjjal, különben kiesnek. Lassan, rövid vágásokkal haladj, a pengét magadtól kifelé vezesd. A másik kezed ne kerüljön a vágás útjába, és faragás közben ne támaszd belülről a héjat. A gyerekek rajzolhatnak és kanalazhatnak, a késes munkát végezze felnőtt.
A töklámpás világításához elemes LED-mécsest válassz, így elkerülheted a nyílt lángot. A kész lámpást hűvös, esőtől védett helyen tartsd, és Halloween estéjéhez közel faragd ki, hogy az ünnep idején legyen a legszebb. Ha puhulni vagy penészedni kezd, cseréld le. A mécsest és minden egyéb díszítőelemet távolíts el, mielőtt kidobod.
Nézd meg az alábbi videót is, hogy inspirálódj:
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