Tökfaragás lépésről lépésre: a tökválasztástól a világításig

A tökfaragáshoz ép héjú, stabilan álló, faragásra árult tököt válassz.

Egy egyszerű arc elkészítéséhez néhány konyhai eszköz és egy filctoll is elegendő.

Dolgozz óvatosan, a kész lámpást pedig elemes LED-mécsessel világítsd meg.

A tökfaragás első lépése a megfelelő alapanyag kiválasztása: vásárláskor nézd meg, mennyire ép a héj, és stabilan áll-e a tök. A faragásra árult, narancssárga Halloween-tök jó választás, mert könnyebb megmunkálni, mint a kemény húsú étkezési fajtákat. Kerüld a puha, sérült vagy penészes darabokat. A nagyobb, viszonylag sima felületre egyszerűbb arcot rajzolni, ezért kezdőként ilyet válassz. A dekoráció tervét igazítsd a zöldség formájához: a magasabb tökre hosszúkás arc, a laposabbra széles vigyor kerülhet.

Hasznos ötletek, hogy a tökfaragás könnyen menjen.

Fotó: VicVa

Tökfaragás felsőfokon: milyen eszközök kellenek?

Bár ma már az üzletekben is lehet speciális tökfaragó eszközöket kapni, külön készlet nélkül is nyugodtan nekifoghatsz: egy kisebb, jól irányítható konyhakés, evőkanál, tál és filctoll elég az alapokhoz. Papírra is szükséged lehet, ha előbb megterveznéd az arcot. Az asztalt takard le, a tök alá pedig tegyél nedves konyharuhát, hogy kevésbé csúszkáljon.

Miután kiszedted a magokat és a belső részt, moss kezet, hogy ne csússzon a tenyered.

Fotó: Liudmyla Karataieva

Először rajzold körbe a szár körüli fedelet. Enyhén ferdén, a tök belseje felé tartott pengével vágd ki, így a visszahelyezett tetőnek marad támasztéka. Akkora nyílást készíts, amelyen át kényelmesen hozzáférsz a belsejéhez. Kanalazd tálba a magokat és a szálas részeket, majd kapard tisztára a belső falat. Ezután moss kezet, mert a tökbél csúszóssá teszi az ujjaidat és az eszközöket, ami így sérülésveszélyes.

Egyszerű arcok és minták a saját lámpásodhoz

Elsőre válassz háromszögszemű, néhány foggal vigyorgó arcot. A mérges szemöldök, a kerek száj vagy a féloldalas mosoly is karaktert ad a figurának. Arc helyett denevér, szellem, csillag vagy holdsarló körvonalát is kivághatod.

Rajzold meg a kifaragni való arcot, vagy díszítést.

Fotó: fridedon

Rajzold fel a mintát, és gondold végig, mely részeket távolítod el. A fogakat, illetve a minta megtartandó elemeit hagyd egyben a héjjal, különben kiesnek. Lassan, rövid vágásokkal haladj, a pengét magadtól kifelé vezesd. A másik kezed ne kerüljön a vágás útjába, és faragás közben ne támaszd belülről a héjat. A gyerekek rajzolhatnak és kanalazhatnak, a késes munkát végezze felnőtt.