„Kérlek, ne írd alá azt a szerződést!” – Lia előérzete mentette meg párja karrierjét

Egy megmagyarázhatatlan rossz előérzet egy fontos döntésünket is megváltoztathatja.

Lia és Erik története különös egybeesésre világít rá, amelyre csak hónapokkal később derült fény.

Vajon a tudatalattink figyelmeztet bennünket, vagy valóban létezhet valamilyen megmagyarázhatatlan kapcsolat két ember között?

Vajon honnan fakad az a zsigeri előérzet, ami akkor is figyelmeztet bennünket, amikor látszólag semmi okunk nincs az aggodalomra? Liának fogalma sem volt, miért szorong egyre durvábban a párja új álláslehetősége miatt. Nem sokkal később mindketten megkapták a választ.

Hatodik érzék vagy rossz előérzet? Mi állhat a háttérben? Fotó: 123RF

Rossz előérzet: egy álom, ami akár igaz is lehetett volna

Erik évek óta középvezetőként dolgozott, de úgy érezte, ennél többre lenne képes. Amikor egyik délelőtt egy fejvadász megkereste őt egy dinamikusan épülő, rendkívül ígéretesnek tűnő startup felsővezetői pozíciójával, úgy érezte, eljött az ő ideje. Jóval magasabb fizetést ajánlottak, az állás presztízse hatalmasnak látszott – a cégtulajdonosoknak pedig már az első interjúkör után felkeltette a figyelmét.

Lia eleinte örült a párja sikerének, de ez az érzés nem tartott sokáig. Néhány hét elteltével ugyanis nyugtalanító változásokra lett figyelmes: Erik, aki korábban hihetetlenül kiegyensúlyozott volt, látványosan stresszessé vált. Rágni kezdte a körmét, éjszakánként rendszeresen felébredt, és észrevehetően fogyni kezdett. Valahányszor Lia kérdőre vonta, Erik ugyanazzal ütötte el a választ:

Ne aggódj, kicsim! Tudod, csak a váltás miatti egészséges izgalom.

Erik minden bizonnyal mélyen eltemette magában a gyanút, hogy valami nem teljesen kerek. A harmadik interjú után valahogy nagyon nem volt nyugodt, de a racionális érvek – a pénz és a karrierlehetőség – elnyomták a belső hangját.

A tudatalatti lázadása és a rejtett jelek

Lia maga sem értette, mi történik vele, és milyen tőről fakadnak az aggályai. Valahányszor szóba kerültek a leendő cégvezetők, görcsbe rándult a gyomra. Egyik délután a bevásárlóközpont kellős közepén tört rá olyan pánikrohamhoz hasonló tünetegyüttes, hogy már nem vehette félvállról a helyzetet.