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Kórházba került A Kísértés sztárja! Kisteherautó ütötte el Dudut – Fotó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 29. 13:00
A KísértésDudu
A korábbi ValóVilág-sztár közösségi oldalán számolt be a hírről. A Kísértés mostani szereplőjét mentővel kellett kórházba szállítani.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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Kevesen tudják, hogy A Kísértés idei évadának egyik szereplője, Dudu korábban a Való Világban mutatta meg először magát. A fiatalembernek egy idő után hiányozni kezdett a kamera, ezért úgy döntött: visszatér a képernyőre. A nőzők kísértőként követhetik nyomon hétköznaponként a TV2-n, hogyan próbálja meghódítani a lányokat. Tegnap este azonban meglepő képeket posztolt Instagram-történetében: Dudut egy mentőautóból fotózták le, miközben éppen a kórházba szállították.

A Kísértés Duduja egy mentőautóban fekszik, miközben éppen szállítják a kórházba.
A Kísértés sztárja ezzel a megrázó poszttal jelentkezett be tegnap este (Fotó: Instagram)

Így jelentkezett be A Kísértés sztárja a közösségi oldalán

Vigyázzatok magatokra, mert az élet nem játék

írta Instagram-oldalán a fiatal kísértő, akiért a rajongók aggódni kezdtek.

Hamarosan érkezett is a következő információ az állapotáról: a következő képen már a kórházban feküdt VV Dudu, és egyben azt is elárulta, hogy jelenleg milyen állapotban van. Egy kisteherautó elütött ma, de szerencsére már minden rendben – írta, miközben a képen egy feltartott hüvelykujjal is jelezte, hogy nem kell érte aggódni és fel fog épülni.

Dudu korábban a Való Világ 12. évadában szerepelt.
A Kísértés 2026-os évadában Dudu eddig kevesebb sikerrel, de próbálja elcsábítani a csajokat (Fotó: RTL)

A Kísértés Duduja ma este ismét képernyőn lesz

A baleset a tegnapi napon történt, ám a TV2 sikerműsorát már jóval korábban leforgatták, így nem lesz akadálya annak, hogy zökkenőmentesen folytatódjon A Kísértés.

A mai napon is a megszokott időben, 21:35-től követhetik végig a nézők, hogy mi történik majd A Kísértés műsorában. Vajon a srácoknak elegük lesz a piros lámpák rendszeres felvillanásából vagy várják a következő tábortűz ceremóniát?

 

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