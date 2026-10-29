Kórházba került A Kísértés sztárja! Kisteherautó ütötte el Dudut – Fotó

Kevesen tudják, hogy A Kísértés idei évadának egyik szereplője, Dudu korábban a Való Világban mutatta meg először magát. A fiatalembernek egy idő után hiányozni kezdett a kamera, ezért úgy döntött: visszatér a képernyőre. A nőzők kísértőként követhetik nyomon hétköznaponként a TV2-n, hogyan próbálja meghódítani a lányokat. Tegnap este azonban meglepő képeket posztolt Instagram-történetében: Dudut egy mentőautóból fotózták le, miközben éppen a kórházba szállították.

A Kísértés sztárja ezzel a megrázó poszttal jelentkezett be tegnap este (Fotó: Instagram)

Így jelentkezett be A Kísértés sztárja a közösségi oldalán

Vigyázzatok magatokra, mert az élet nem játék

– írta Instagram-oldalán a fiatal kísértő, akiért a rajongók aggódni kezdtek.

Hamarosan érkezett is a következő információ az állapotáról: a következő képen már a kórházban feküdt VV Dudu, és egyben azt is elárulta, hogy jelenleg milyen állapotban van. „Egy kisteherautó elütött ma, de szerencsére már minden rendben” – írta, miközben a képen egy feltartott hüvelykujjal is jelezte, hogy nem kell érte aggódni és fel fog épülni.

A Kísértés 2026-os évadában Dudu eddig kevesebb sikerrel, de próbálja elcsábítani a csajokat (Fotó: RTL)

A Kísértés Duduja ma este ismét képernyőn lesz

A baleset a tegnapi napon történt, ám a TV2 sikerműsorát már jóval korábban leforgatták, így nem lesz akadálya annak, hogy zökkenőmentesen folytatódjon A Kísértés.

A mai napon is a megszokott időben, 21:35-től követhetik végig a nézők, hogy mi történik majd A Kísértés műsorában. Vajon a srácoknak elegük lesz a piros lámpák rendszeres felvillanásából vagy várják a következő tábortűz ceremóniát?