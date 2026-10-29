Csokit vagy csalunk? A halloweeni szokás mögött félelmetes múlt rejtőzik

A halloweeni „csokit vagy csalunk” mögött egykor valódi fenyegetés állt: a fiatalok csínyei olykor veszélyes rendbontássá fajultak.

Az elcserélt gyerekről szóló hiedelmek azt a félelmet elevenítették meg, hogy a bölcsőben egy idegen lény fekszik.

A horrorban különösen nyugtalanító, amikor éppen az válik veszélyessé, akit a felnőtteknek kellene megvédeniük.

Halloween estéjén boszorkánynak, csontváznak és kísértetnek öltözött gyerekek kopogtatnak az ajtókon. A felnőtt édességet oszt, megdicséri a jelmezt, esetleg rémületet színlel. Jól begyakorolt játék ez, amelyben a gyerek egy időre fenyegető idegenné változhat. A cukorkagyűjtést kísérő felszólításban pedig máig ott lapul a következmény ígérete: ha nincs ajándék, valami történni fog.

Halloween alkalmával akár egy tökfejű idegen is felbukkanhat az ajtóban – remélhetőleg beéri néhány szem cukorkával.

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Halloween: a csíny, ami nem mindig volt ártatlan

A „trick or treat” nálunk „csokit vagy csalunk” formában terjedt el, értelme azonban inkább: adj valami finomságot, különben megtréfálunk. A fenyegetést egykor érdemes volt komolyan venni. Máig fennmaradtak olyan korabeli amerikai újságcikkek, amelyek tojásdobálásról és járókelőkre szórt lisztről is beszámolnak. A fiatalok különösen azokat szemelték ki, akik nem adtak nekik semmit.

Akadtak kifejezetten kegyetlen „tréfák” is. Lesley Bannatyne Halloween-kutató összefoglalója szerint köteleket feszítettek a járdák fölé, hogy a sötétben elbotoljanak bennük az emberek, másutt pedig szemközti lakások kilincseit kötötték össze. Később ablakbetörések és hamis tűzriadók is kísérték az ünnepet. A szervezett édességgyűjtés elterjedése a féktelen rendbontás megszelídítését is szolgálta: a fenyegetőzésből kiszámítható szomszédsági szertartás lett.

Halloween estéjén a gyerekek szívesen járják végig a kapualjakat csokit, cukorkát kérve.

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Az ilyen éjszakákon a felnőttek azt tapasztalhatták meg, milyen az, amikor a gyerekek következmények nélkül randalírozhatnak, és ők maguk válnak kiszolgáltatottá. A félelmetes gyerekről szóló történetekben is – amelyeket a horror is előszeretettel használ fel – ez a szerepcsere nyugtalanító: akit óvni és terelgetni kellene, arról kiderül, hogy veszélyt jelenthet a környezetére. A néphit ennél is messzebb ment: mi van, ha a gyereknek hitt lény valójában nem is ember?