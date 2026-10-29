"Az influenzának tudtam be a rák tünetét: a diagnózisnál csak a kisbabám reakciója fájt jobban!"

Az influenzának tulajdonította a köhögését az az édesanya, aki ekkortájt épp az ötödik gyermekével volt várandós. A nő, Tia Bee Stokes úgy gondolta, mire megszületik a kislánya, Rose, megszűnik a panasza, ám ennek épp az ellenkezője történt. Az Utahból származó Tia állapota egyre rosszabbra fordult, mialatt az újszülött babájával volt otthon: az éjszaka közepén verejtékezve ébredt fel, étvágytalanság és lüktető fejfájás kínozta. Végül az orvosok 2020 áprilisában, egy vérvizsgálatot követően közölték vele a megrázó diagnózist, miszerint akut mieloid leukémiában (AML), a vérrák egy gyorsan növekvő és agresszív típusában szenved.
Tia ezután kilenc hónapot töltött kórházban, mialatt kezelésen esett át, majd még két évet járóbetegként.
Elkezdtem a kemoterápiát , aminek következtében elvesztettem a járás-, beszéd- és motorikus képességemet. Ezután csontvelő-átültetésre volt szükségem, mivel akut veseelégtelenségem és tüdőgyulladásom volt. A testem majdhogynem teljesen leállt az összes kezeléstől, amivel próbáltak életben tartani. Ez volt az egyedüli esélyem a túlélésre
- emlékezett vissza a nő, hozzátéve, a legnagyobb nehézséget mégsem ez, hanem az jelentette, ahogy ezalatt odahaza a kisbabája lassanként elérte az első mérföldköveit - például az első lépéseit -, ő pedig csupán videóhíváson keresztül követhette ezt nyomon. Még fájdalmasabb volt, amikor a kezelések közt hazatérhetett, a kis Rose pedig nem ismerte fel.
Nem volt hajlandó 'anyának' szólítani, mert nem így ismert. Én hoztam a világra fel, így a tény, hogy a saját gyermekem nem tudja, hogy én vagyok az anyukája, teljesen szíven ütött. Valahányszor hazamentem, semmilyen kötelék nem volt köztünk. Ha őszinte akarok lenni, nem a rákkal vívott harc volt a legnehezebb dolog, amin keresztül kellett mennem: a saját gyermekem bizalmának elnyerése és a vele való kötődés kialakítása jelentette a valódi kihívás
- emlékezett vissza a nő, aki korábban profi táncos volt, két táncstúdiót vezetett, mialatt aktív és pörgős édesanya volt, a kezelések miatt azonban már nem volt képes minderre.
Mindeközben nagyon megviselte az is, ahogy a történtek hatására az idősebb gyerekeinek korán meg kellett tanulniuk magukról gondoskodni, miután ő többnyire kórházban volt, a férje pedig éjjel-nappal dolgozott, hogy eltartsa a családot. Tia mindezek hatására mély depresszióba esett, és már-már azt érezte, a szerettei jobban járnak, ha ő nem lenne - míg egy nap nem várt meglepetésben nem lett része. A nő épp két hónapos kórházi izolációban volt, mikor a családja úgy döntött, meglátogatja őt.
Mivel Covid-járvány volt, nem jöhettek a közelembe. Távolról láthattam csak őket, de így is ez volt az első alkalom, hogy több mint egy hónap óta először személyesen találkozhattunk. Zokogtam. A kisfiam akkor azt mondta nekem: 'Anya, jobban hiányzol, mintsem el tudnád képzelni.' Csak ennyit kellett hallanom ahhoz, hogy visszanyerjem az erőmet és hazatérjek hozzájuk
- emlékezett vissza az édesanya.
2020 decemberében Tia csontvelő-átültetésen esett át, 100 nappal később pedig remisszióba lépett. Mára túl van a nehezén, habár sok időbe és erőfeszítésbe került, hogy visszanyerje a korábbi kapcsolatát a férjével, Andyvel, valamint öt gyermekükkel: a 17 éves Majorral, a 16 éves Legenddel, a 13 éves Maize-zel, a kilencéves Tazzal és természetesen Rose-zal.
Rose és én most már a legjobb barátnők vagyunk, mindent együtt csinálunk. A fiaimmal is újra szoros a kapcsolatunk, de évekbe telt, mire eljutottunk idáig. Most, visszatekintve, úgy éreztem, mintha a rák kitöltötte volna az egész életemet, és egyben a végét is jelentette volna, de végül rájöttem, csak egy pillanat volt: egy fejezet a történetem egészéből. Időnként nehéz meglátni a fényt az alagút végén, de attól még ott van és megéri harcolni érte
- jelentette ki Tia, a The Sun beszámolója szerint.
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