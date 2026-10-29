"Az influenzának tudtam be a rák tünetét: a diagnózisnál csak a kisbabám reakciója fájt jobban!"

Az influenzának tulajdonította a köhögését az az édesanya, aki ekkortájt épp az ötödik gyermekével volt várandós. A nő, Tia Bee Stokes úgy gondolta, mire megszületik a kislánya, Rose, megszűnik a panasza, ám ennek épp az ellenkezője történt. Az Utahból származó Tia állapota egyre rosszabbra fordult, mialatt az újszülött babájával volt otthon: az éjszaka közepén verejtékezve ébredt fel, étvágytalanság és lüktető fejfájás kínozta. Végül az orvosok 2020 áprilisában, egy vérvizsgálatot követően közölték vele a megrázó diagnózist, miszerint akut mieloid leukémiában (AML), a vérrák egy gyorsan növekvő és agresszív típusában szenved.

Sokkoló diagnózis: influenzának hitte a rák tünetét az édesanya / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Sokkoló diagnózis: influenzának hitte a rák tünetét az édesanya

Tia ezután kilenc hónapot töltött kórházban, mialatt kezelésen esett át, majd még két évet járóbetegként.

Elkezdtem a kemoterápiát , aminek következtében elvesztettem a járás-, beszéd- és motorikus képességemet. Ezután csontvelő-átültetésre volt szükségem, mivel akut veseelégtelenségem és tüdőgyulladásom volt. A testem majdhogynem teljesen leállt az összes kezeléstől, amivel próbáltak életben tartani. Ez volt az egyedüli esélyem a túlélésre

- emlékezett vissza a nő, hozzátéve, a legnagyobb nehézséget mégsem ez, hanem az jelentette, ahogy ezalatt odahaza a kisbabája lassanként elérte az első mérföldköveit - például az első lépéseit -, ő pedig csupán videóhíváson keresztül követhette ezt nyomon. Még fájdalmasabb volt, amikor a kezelések közt hazatérhetett, a kis Rose pedig nem ismerte fel.

Nem volt hajlandó 'anyának' szólítani, mert nem így ismert. Én hoztam a világra fel, így a tény, hogy a saját gyermekem nem tudja, hogy én vagyok az anyukája, teljesen szíven ütött. Valahányszor hazamentem, semmilyen kötelék nem volt köztünk. Ha őszinte akarok lenni, nem a rákkal vívott harc volt a legnehezebb dolog, amin keresztül kellett mennem: a saját gyermekem bizalmának elnyerése és a vele való kötődés kialakítása jelentette a valódi kihívás

- emlékezett vissza a nő, aki korábban profi táncos volt, két táncstúdiót vezetett, mialatt aktív és pörgős édesanya volt, a kezelések miatt azonban már nem volt képes minderre.