Az egészséged meghálálja: 5 esti szokás, amit érdemes beépítened a napi rutinodba

Már az egyszerű változtatások is segíthetnek az egészséges koleszterinszint fenntartásában, valamint a szív és az erek védelmében. A vacsora utáni szokások kiegészíthetik a nap során kialakított egészséges életmódot.

A vacsora utáni szokásoknak is komoly jelentőségük van

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Esti szokások az egészségért

Sétáljunk egyet vacsora után!

A vacsora utáni séta egyszerű módja annak, hogy támogassuk a szívünk egészségét. A rendszeres testmozgás segíthet növelni a HDL-, vagyis a „jó” koleszterin szintjét, csökkenteni a trigliceridek mennyiségét, támogatni a testsúly szabályozását, és javítani a szív- és érrendszer állapotát.

A vacsora utáni séta a vércukorszint egészséges tartományban tartását is elősegítheti. Ez azért fontos, mert az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség összefüggésbe hozható a káros LDL-koleszterin és a trigliceridek magasabb szintjével.

Hogyan érdemes csinálni?

Nem szükséges egy órát az edzőteremben töltenünk ahhoz, hogy élvezzük a mozgás előnyeit. Már egy 10–20 perces séta is segíthet abban, hogy aktívabbak legyünk, és közelebb kerüljünk az ajánlott heti 150 perc közepes intenzitású testmozgáshoz.

Kerüljük a késő esti nassolást!

A késő esti nassolás önmagában nem feltétlenül probléma, de az ilyenkor választott ételek gyakran nem a legjobbak a szív egészsége szempontjából. A fagylalt, a chips, a kekszek, az édességek és más, erősen feldolgozott nassolnivalók gyakran sok telített zsírt és hozzáadott cukrot tartalmaznak. Ezek rendszeres fogyasztása megnehezítheti a koleszterinszint szabályozását és az egészséges testsúly fenntartását.

Ha minden este megéhezünk vacsora után, érdemes átgondolni a napközbeni étkezéseinket. A fehérjében, rostban és egészséges zsírokban gazdag ételek hosszabb ideig biztosíthatják a jóllakottság érzését, így az esti sóvárgás is mérséklődhet.

Mit válasszunk, ha valóban éhesek vagyunk?

Olyan könnyű harapnivalót érdemes választani, amely rostot és/vagy egészséges zsírokat tartalmaz. Ilyen lehet például:

friss gyümölcs,

olaj hozzáadása nélkül pattogatott kukorica,

egy kis marék olajos mag, például dió vagy mandula.

Kapcsolódjunk ki lefekvés előtt!

A stressz nem feltétlenül hat olyan közvetlenül a koleszterinszintre, mint az étrend, ugyanakkor számos olyan szokást befolyásolhat, amely fontos a koleszterinszint szabályozásában. Stresszes időszakokban hajlamosabbak lehetünk a túlevésre, a testmozgás elhanyagolására, a rossz alvásra vagy a gyorsan elkészíthető, kevésbé egészséges ételek választására. Hosszú távon ezek a szokások a szív egészségére is kedvezőtlenül hathatnak.