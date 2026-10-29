Akciók a SPAR-ban: most ezt éri meg megvenni

Csütörtöktől akár 40%-ot is spórolhatunk, ha betérünk valamelyik SPAR-üzletbe, ráadásul számos népszerű terméket is jóval olcsóbban szerezhetünk be.
Az ajánlatok csütörtöktől lépnek életbe, ezért érdemes figyelemmel kísérni a leárazásokat, különösen a MySPAR alkalmazás felhasználóinak, hiszen az app használatával további kedvezményeket is kaphatunk.
Ezúttal az olasz konyha kedvelői, a húsimádók és a LEGO-rajongók is örülhetnek, hiszen a kínálatban egyaránt találunk leárazott pizzákat, tésztákat, szószokat, húsárukat és népszerű építőkészleteket. Egyes termékek árából akár 35-40%-ot is megspórolhatunk.
Ha szeretnéd feltölteni a kamrát néhány kedvenc alapanyagoddal, vagy már most beszereznéd a karácsonyi ajándékokat, érdemes átböngészned az aktuális ajánlatot.
Akkor érdemes körülnézned a SPAR-ban, hiszen most több népszerű tészta, szósz, pesto és pizza is kedvezményes áron kerülhet a kosaradba.
Mutatjuk, mely termékekkel spórolhatsz a következő bevásárlás során.
A húsos fogások kedvelőinek is érdemes figyelniük a SPAR aktuális ajánlatait. Legyen szó egy kiadós ebéd alapanyagáról, reggelihez való felvágottról vagy gyorsan elkészíthető vacsoráról, több Regnum- és Pick-terméket is kedvezményes áron szerezhetsz be.
Néhány ajánlat a MySPAR alkalmazással érhető el, így a vásárlás előtt ezt is érdemes ellenőrizni.
Nemcsak a bevásárlás során, hanem ajándékvásárláskor is jól jöhetnek az aktuális SPAR-akciók. Ezúttal két népszerű LEGO-szett is jelentős kedvezménnyel érhető el: az egyik a növénydekorációk kedvelőinek, a másik pedig az autórajongóknak lehet remek választás. Mindkét készletet 40%-kal olcsóbban szerezheted be az akció ideje alatt - írja a mindmegette.hu.
Ide kattintva ellenőrizheted, mely üzletekben nem forgalmazzák a népszerű LEGO-szetteket - vásárlás előtt nézd meg, hol érdemes keresned a kiszemelt LEGO-t.
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