Akciók a SPAR-ban: most ezt éri meg megvenni

Csütörtöktől akár 40%-ot is spórolhatunk, ha betérünk valamelyik SPAR-üzletbe, ráadásul számos népszerű terméket is jóval olcsóbban szerezhetünk be.

SPAR-akciók jönnek!

Fotó: SPAR

Ilyen akciókkal készül a SPAR

Az ajánlatok csütörtöktől lépnek életbe, ezért érdemes figyelemmel kísérni a leárazásokat, különösen a MySPAR alkalmazás felhasználóinak, hiszen az app használatával további kedvezményeket is kaphatunk.

Ezúttal az olasz konyha kedvelői, a húsimádók és a LEGO-rajongók is örülhetnek, hiszen a kínálatban egyaránt találunk leárazott pizzákat, tésztákat, szószokat, húsárukat és népszerű építőkészleteket. Egyes termékek árából akár 35-40%-ot is megspórolhatunk.

Ha szeretnéd feltölteni a kamrát néhány kedvenc alapanyagoddal, vagy már most beszereznéd a karácsonyi ajándékokat, érdemes átböngészned az aktuális ajánlatot.

Imádod az olasz konyha ízeit?

Akkor érdemes körülnézned a SPAR-ban, hiszen most több népszerű tészta, szósz, pesto és pizza is kedvezményes áron kerülhet a kosaradba.

Mutatjuk, mely termékekkel spórolhatsz a következő bevásárlás során.

Dr. Oetker Guseppe pizza: minden gyorsfagyasztott pizza 35%-os kedvezménnyel kapható.

Szarvasi termékek: 25%-kal olcsóbban vásárolhatod meg a Szarvasi kínálatának termékeit, köztük a mini mozzarellát és a ricottás szendvicskrémet is.

It's Us száraztészták: 20%-os kedvezménnyel szerezheted be őket.

Don Francesco durum száraztészta: 699 Ft helyett mindössze 489 Ft-ért vásárolhatod meg, ami közel 30%-os megtakarítást jelent.

Barilla tésztaszószok: 35%-kal kedvezőbb áron kerülhetnek a kosaradba.

Barilla pestók: ezekre is 35%-os kedvezmény vár.

Akciós a húsimádóknak

A húsos fogások kedvelőinek is érdemes figyelniük a SPAR aktuális ajánlatait. Legyen szó egy kiadós ebéd alapanyagáról, reggelihez való felvágottról vagy gyorsan elkészíthető vacsoráról, több Regnum- és Pick-terméket is kedvezményes áron szerezhetsz be.

Néhány ajánlat a MySPAR alkalmazással érhető el, így a vásárlás előtt ezt is érdemes ellenőrizni.

Regnum sertéslapocka, csont nélkül: a kilónkénti ár 1599 Ft-ról 1099 Ft-ra csökken.

Regnum füstölt, főtt tarja: MySPAR alkalmazással 529 Ft helyett 399 Ft-ért vásárolhatod meg.

Regnum csécsi szalonna: 10 dkg ára 349 Ft helyett mindössze 279 Ft lesz.

Regnum extra sonka: MySPAR alkalmazással 33%-os kedvezménnyel, 599 Ft helyett 399 Ft-ért kerülhet a kosaradba 10 dkg.

Regnum hurka: 999 Ft helyett MySPAR áron 849 Ft-ért vásárolhatod meg, így 15%-ot spórolhatsz.

Pickstick snack: az ára 799 Ft-ról 599 Ft-ra csökken, ami 25%-os kedvezményt jelent.

Pick Piccolino virsli: 1389 Ft helyett 1089 Ft-ba kerül, így 21%-kal olcsóbban szerezheted be.

Kockázott pulyka felsőcombfilé: MySPAR alkalmazással a félkilós kiszerelés ára 1439 Ft helyett 1299 Ft lesz.

LEGO termékek akcióban

Nemcsak a bevásárlás során, hanem ajándékvásárláskor is jól jöhetnek az aktuális SPAR-akciók. Ezúttal két népszerű LEGO-szett is jelentős kedvezménnyel érhető el: az egyik a növénydekorációk kedvelőinek, a másik pedig az autórajongóknak lehet remek választás. Mindkét készletet 40%-kal olcsóbban szerezheted be az akció ideje alatt - írja a mindmegette.hu.

LEGO Botanicals Miniorchidea: 12 499 Ft helyett 7499 Ft-ba kerül majd, így 5000 Ft-ot takaríthatsz meg.

LEGO Ferrari SF90 XX Stradale sportautó: 11 799 Ft helyett mindössze 6999 Ft-ért vásárolhatod meg, ami 4800 Ft megtakarítást jelent.

Az akció 2026. október 29-től november 4-ig tart, a készlet erejéig. Fontos azonban, hogy az ajánlat nem minden SPAR üzletben érhető el.

Ide kattintva ellenőrizheted, mely üzletekben nem forgalmazzák a népszerű LEGO-szetteket - vásárlás előtt nézd meg, hol érdemes keresned a kiszemelt LEGO-t.