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Harcos énjéről vallott Dulin Metta: "Nem csak hisztizni és csinosan felöltözni tudok"

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 20. 10:00
Dulin MettaCeleb vagyok ments ki innen
A Kőgazdag Fiatalok című műsorban megismert influenszer másodjára vágott neki a lehetetlennek néhány napja, amikor elutazott a kolumbiai őserdő mélyére, hogy megmérettesse magát az RTL-es Celeb vagyok, ments ki innen! új évadában. De honnan ez a versenyszellem és bizonyítási vágy Dulin Metta személyiségében? És miért nem szereti a saját születésnapját, amely, ha minden szerencsésen alakult, a dzsungelben érte őt?
Bors
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Kétféle módon alakulhat az influenszer története a Celeb vagyok, ments ki innen! idei szériájában: vagy játékban van még, mire a vele készült interjúnk megjelenik, vagy elsőként távozott a kolumbiai dzsungel mélyén kialakított „játszó­térről”. Dulin Metta reményei szerint, mint mondta, még bőven kint lesz, bizonyítani szeretné ugyanis, hogy többre képes, mint amennyit 2025-ben meg­mu­tat­hatott magából az Ázsia Expressz­ben, ahol Lakatos Levente párja volt. Metta akkor egy sérülés miatt, orvosi utasításra adta fel a küzdelmet, bár mondhatjuk, hogy a saját érdekében inkább kizárták. Az influenszer pár nappal a Celeb vagyok, ments ki innen! forgatásának kezdete előtt adott interjút lapunknak.

Dulin Metta szeret csinosan öltözni.
Dulin Metta - aki az Ázsia Expresszben Lakatos Levente párja volt - most csak magára számíthat a Celeb vagyok ments ki innen msorában (Fotó:  hot! magazin/ Szabolcs László)

Dulin Metta egyedül is helyt áll a vadonban

  • Az influenszer tavaly Lakatos Leventével párban indult az Ázsia Expresszben
  • Most a Celeb vagyok, ments ki innen! műsorban szerepel, ahol egyedül kell túlélnie
  • Dulin Metta szerint továb kell építeni ehhez harcos énjét

Dulin Metta utálja a nagy felhajtást maga körül

Az RTL sztárja egyébként egy hét leforgása alatt kétszer is „ünnepelhetett”. De, hogy miért, arról Dulin Metta beszélt a hot! magazinban

Szeptember 19-én van a születésnapom, és most szándékosan kerülöm az ünneplem szó használatát. Egyrészt azon prózai okból, amiért a nők úgy általában nem szeretik ünnepeltetni magukat. Hahó! Rohan az idő! Hát írjuk is ki gyorsan egy tortára! Na, ezt nem…! Másrészt pedig, mert a születésem nem nekem volt küzdelmes, hanem az anyukámnak. Valójában ő az, aki köszöntést, köszönetet érdemel. Tudom én, hogy ez furcsa hozzáállás, de azért igaz, nem? 

– kezdte a népszerű celeb, aki hozzátette: ha a születésnapján még játékban lesz az RTL „túlélő-show-jában”, egyáltalán nem vágyik arra, hogy bárki is nagy csinnadrattával felköszöntse. 

Dulin Metta imádja az overállokat.
A népszerű celeb bízik benne, hogy minél tovább jut a kolumbiai kalandban  (Fotó:  hot! magazin/ RTL)

„Hároméves koromban már korosztályos síbajnok voltam”

De térjünk vissza az okra, amiért igent mondott az RTL műsorára. 

Az Ázsia Expresszben szerettem volna árnyalni a rólam kialakult képet. Hogy lássák a nézők, hogy nem csak hisztizni és csinosan felöltözni tudok, de igenis küzdő, versengő típus vagyok. Édesapám, amint lépni tudtam, sílécre állított, és hároméves koromban már korosztályos síbajnok voltam Ausztriában. El is kapott a győzelem mámora… Ezt az ízt, ezt a fűszert kerestem az akrobatikus rock and rollban is, amiben világbajnok lettem. Ezért is volt annyira fájdalmas mindenféle értelemben az a tavalyi lábsérülés. A kommentelők viszont elneveztek Kőkemény Mettának, vagyis részben összejött, amit elterveztem. Szeretném tovább építeni azt a harcos énemet, amit egy kemény realityben megmutathatok” – fogalmazott az indulás előtt Dulin Metta, aki se esküvőre, se gyermekáldásra nem vágyik.

A jómódú híresség természetesen nem hazudtolta meg önmagát. Miközben csomagolt a kalandra, „véletlenül” a bőröndbe dobott egy meg­lehetősen drága holmit is. 

Vettem két új papucsot is, amiket magammal akarok vinni Kolumbiába, csakhogy mind a kettő rém kényelmetlen. Na most van nekem egy kedvenc papucsom, ami ­valami hiperkényelmes. Igaz, hogy szegecselt, és minden egyes szegecs va­lódi arannyal van bevonva, de hát… 

– mondta kacagva az a bizonyos Kő­gazdag Fiatalok sztája, aki egy pil­lanatra kibújt a kalandvágyó Kőkemény Metta-én mögül.

Az e heti Hot! magazinban még több érdekességet olvashat hazai sztárokról


 

 

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