Harcos énjéről vallott Dulin Metta: "Nem csak hisztizni és csinosan felöltözni tudok"

Kétféle módon alakulhat az influenszer története a Celeb vagyok, ments ki innen! idei szériájában: vagy játékban van még, mire a vele készült interjúnk megjelenik, vagy elsőként távozott a kolumbiai dzsungel mélyén kialakított „játszó­térről”. Dulin Metta reményei szerint, mint mondta, még bőven kint lesz, bizonyítani szeretné ugyanis, hogy többre képes, mint amennyit 2025-ben meg­mu­tat­hatott magából az Ázsia Expressz­ben, ahol Lakatos Levente párja volt. Metta akkor egy sérülés miatt, orvosi utasításra adta fel a küzdelmet, bár mondhatjuk, hogy a saját érdekében inkább kizárták. Az influenszer pár nappal a Celeb vagyok, ments ki innen! forgatásának kezdete előtt adott interjút lapunknak.

Dulin Metta - aki az Ázsia Expresszben Lakatos Levente párja volt - most csak magára számíthat a Celeb vagyok ments ki innen msorában (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Dulin Metta egyedül is helyt áll a vadonban

Az influenszer tavaly Lakatos Leventével párban indult az Ázsia Expresszben

párban indult az Ázsia Expresszben Most a Celeb vagyok, ments ki innen! műsorban szerepel, ahol egyedül kell túlélnie

Dulin Metta szerint továb kell építeni ehhez harcos énjét

Dulin Metta utálja a nagy felhajtást maga körül

Az RTL sztárja egyébként egy hét leforgása alatt kétszer is „ünnepelhetett”. De, hogy miért, arról Dulin Metta beszélt a hot! magazinban.

Szeptember 19-én van a születésnapom, és most szándékosan kerülöm az ünneplem szó használatát. Egyrészt azon prózai okból, amiért a nők úgy általában nem szeretik ünnepeltetni magukat. Hahó! Rohan az idő! Hát írjuk is ki gyorsan egy tortára! Na, ezt nem…! Másrészt pedig, mert a születésem nem nekem volt küzdelmes, hanem az anyukámnak. Valójában ő az, aki köszöntést, köszönetet érdemel. Tudom én, hogy ez furcsa hozzáállás, de azért igaz, nem?

– kezdte a népszerű celeb, aki hozzátette: ha a születésnapján még játékban lesz az RTL „túlélő-show-jában”, egyáltalán nem vágyik arra, hogy bárki is nagy csinnadrattával felköszöntse.

A népszerű celeb bízik benne, hogy minél tovább jut a kolumbiai kalandban (Fotó: hot! magazin/ RTL)

„Hároméves koromban már korosztályos síbajnok voltam”

De térjünk vissza az okra, amiért igent mondott az RTL műsorára.

„Az Ázsia Expresszben szerettem volna árnyalni a rólam kialakult képet. Hogy lássák a nézők, hogy nem csak hisztizni és csinosan felöltözni tudok, de igenis küzdő, versengő típus vagyok. Édesapám, amint lépni tudtam, sílécre állított, és hároméves koromban már korosztályos síbajnok voltam Ausztriában. El is kapott a győzelem mámora… Ezt az ízt, ezt a fűszert kerestem az akrobatikus rock and rollban is, amiben világbajnok lettem. Ezért is volt annyira fájdalmas mindenféle értelemben az a tavalyi lábsérülés. A kommentelők viszont elneveztek Kőkemény Mettának, vagyis részben összejött, amit elterveztem. Szeretném tovább építeni azt a harcos énemet, amit egy kemény realityben megmutathatok” – fogalmazott az indulás előtt Dulin Metta, aki se esküvőre, se gyermekáldásra nem vágyik.