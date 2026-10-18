Dulin Metta a szépség áráról: Kész vagyok akár egy komolyabb beavatkozásra is

Dulin Metta: „Egy tisztességes plasztikai sebész, vagy bőrgyógyász ezekre előre figyelmeztet”

A Kőgazdag Fiatalokból megismert, jómódú reality sztár vállalkozott rá, hogy beszámol saját tapasztalatairól ebben a sajnos még ma is megosztó témában.

Őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy menyibe kerül a szájfeltöltés, vagy a botox.

„Az utóbbira én fixen fél évente járok. Csak a homlokomra alkalmazom a szemem környékére nem. Ennek az az oka, hogy a hosszú távú alkalmazásnak akkor is vannak, de legalábbis lehetnek negatív következményei, ha ezekről szeretünk nem tudomást venni, vagy úgy gondolni rájuk, mint szükséges negatívumokra. Lévén nem vagyok szakember, csak felhasználó, nem mennék bele mélyebben a kérdésbe, de azt azért leszögezem, hogy egy tisztességes plasztikai sebész, vagy bőrgyógyász ezekre előre figyelmeztet. Így én például a tények ismeretében döntöttem úgy, hogy számomra vállalható az a pici kockázat, ami ott lappang minden alkalom mögött” – kezdte az Borsnak Dulin Metta.

Dulin Metta plasztikáztatát, mert retteg a öregedéstől (Fotó: Dulin Metta)

„Furán hangzik, de szerintem akit érint, az tudja, miről is beszélek”

Az Ázsia Expressz és a Celeb vagyok, ments ki innen! sztárja ugyanakkor egy, a plasztikai sebésze szerint mások által nem tapasztalt, bár szerinte mégis általános és elhallgatott tapasztalásáról is beszámolt a botox-kezelései kapcsán. „Van viszont olyan „mellékhatás”, amiről szerintem mindenki be tud számolni, aki akár csak egyszer is használt már botoxot. Ráadásul még mókás is… Miután megkapom a dózisomat, mindig van egy rövid időszak, amikor azon kapom magam, hogy bizonyos pillanatokban az ujjammal emelem fel a saját szemöldökömet, mert érzem, hogy elnehezedik és olyan, mintha a szemöldököm rácsúszna vagy ülne az arcomra. Furán hangzik, de szerintem akit érint, az tudja, miről is beszélek.”

Ez az az időszak, amikor kvázi beüt a botox, de még nem áll be pontosan. Ezt a pár napot én „mélyrepülésnek” nevezem és pár nap után elmúlik, de akkor is van.

„Amúgy a dokim szerint ezt csak képzelem, mert csak tőlem hall ilyet. De remélem, azért ez nincs így!” – mesélte nevetve Dulin Metta, aki elárulta, kész magasabb fokozatra kapcsolni, már ami az „állagmegóvási” törekvéseit illeti.