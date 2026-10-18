Dulin Metta a szépség áráról: Kész vagyok akár egy komolyabb beavatkozásra is

Mi férfiak, gyakran csak legyintünk, ha az öregedés jeleiről kérdeznek bennünket. Hiszen nekünk hitünk szerint jól áll az őszülő halánték, a deresedő szakáll és még a ráncaink is kölcsönözhetnek valamiféle macsó, az élettől edzett attitűdöt a külsőnknek. A hölgyek annak rendje és módja szerint egészen máshogyan állnak ehhez a kérdéshez. Most, hogy férfiként elpufogtattam pár közhelyes gondolatot, átadom a szót Dulin Mettának, aki fiatal kora ellenére már jó ideje harcol az idő múlása ellen. Lássuk be, sikerrel teszi! De vajon mennyi az annyi? És itt nem csupán anyagi értelemben merül fel ez a kérdés. Dulin Metta megmondja...
A Kőgazdag Fiatalokból megismert, jómódú reality sztár vállalkozott rá, hogy beszámol saját tapasztalatairól ebben a sajnos még ma is megosztó témában.
Őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy menyibe kerül a szájfeltöltés, vagy a botox.
„Az utóbbira én fixen fél évente járok. Csak a homlokomra alkalmazom a szemem környékére nem. Ennek az az oka, hogy a hosszú távú alkalmazásnak akkor is vannak, de legalábbis lehetnek negatív következményei, ha ezekről szeretünk nem tudomást venni, vagy úgy gondolni rájuk, mint szükséges negatívumokra. Lévén nem vagyok szakember, csak felhasználó, nem mennék bele mélyebben a kérdésbe, de azt azért leszögezem, hogy egy tisztességes plasztikai sebész, vagy bőrgyógyász ezekre előre figyelmeztet. Így én például a tények ismeretében döntöttem úgy, hogy számomra vállalható az a pici kockázat, ami ott lappang minden alkalom mögött” – kezdte az Borsnak Dulin Metta.
Az Ázsia Expressz és a Celeb vagyok, ments ki innen! sztárja ugyanakkor egy, a plasztikai sebésze szerint mások által nem tapasztalt, bár szerinte mégis általános és elhallgatott tapasztalásáról is beszámolt a botox-kezelései kapcsán. „Van viszont olyan „mellékhatás”, amiről szerintem mindenki be tud számolni, aki akár csak egyszer is használt már botoxot. Ráadásul még mókás is… Miután megkapom a dózisomat, mindig van egy rövid időszak, amikor azon kapom magam, hogy bizonyos pillanatokban az ujjammal emelem fel a saját szemöldökömet, mert érzem, hogy elnehezedik és olyan, mintha a szemöldököm rácsúszna vagy ülne az arcomra. Furán hangzik, de szerintem akit érint, az tudja, miről is beszélek.”
Ez az az időszak, amikor kvázi beüt a botox, de még nem áll be pontosan. Ezt a pár napot én „mélyrepülésnek” nevezem és pár nap után elmúlik, de akkor is van.
„Amúgy a dokim szerint ezt csak képzelem, mert csak tőlem hall ilyet. De remélem, azért ez nincs így!” – mesélte nevetve Dulin Metta, aki elárulta, kész magasabb fokozatra kapcsolni, már ami az „állagmegóvási” törekvéseit illeti.
„Biztos lesznek olyan arcok, akik nem értenek egyet velem, sőt talán egy-két szaki is felhúzza majd a szemöldökét. Már, ha tudja... De én úgy gondolom, hogy egy idő után, még ha hosszú is, eljön az a pillanat, amikor a botox önmagában már nem hozza a kívánt eredményt. Hiszen a botox nem megállítja, és nem is késlelteti az arc őrégetődési folyamatait, csupán elfedi azokat. Ennél fogva logikus is, hogy egy ponton majd tovább kell mennem. Tisztában vagyok vele tehát, hogy ha nem is a közeljövőben, de valamikor bizonyosan kés alá kell feküdnöm és túl kell esnem egy arcfelvarráson” – magyarázta a Borsnak Dulin Metta, aki még így, a modernkori lehetőségek tárháza mellett is szabályosan retteg az öregedéstől, így a botoxon túl, számos, kevésbé „agresszív” módszert is igénybe vesz, hogy a lehető legmesszebbre tolja magától a folyamat előrehaladottságát. Ugyanakkor azt is tudja, hogy az ő anyagi helyzetével, könnyebb dolga van, mint a legtöbb nőnek ezen a sártekén. „Pontosan tudom, hogy mekkora előnyt jelent az anyagi helyzetem, ahogy azt is, hogy a pénzen vett idő is nagy szerephez jut abban, hogy ilyen módszerességgel tudok odafigyelni a külsőmre. Hálás is vagyok ezért a sorsnak…” - fogalmazott lapunknak Dulin Metta.
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