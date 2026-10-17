Dulin Metta kiszámolta: Havi fél millióba kerül, hogy elégedett legyen a külsejével

Dulin Metta harmincévesen kérte az első botox kezelését (Fotó: Dulin Metta)

„Az arcom, gyakorlatilag ébredés után sem ijesztő. Remélem…”

A fiatal és roppant jómódú híresség természetesen nem csak annyit tesz a szépségéért, hogy beül egy székbe és rábízza magát a szakemberek képességeire. Hiszen tisztában van vele, hogy a rendszeres sportnak is hatalmas szerep jut annak, hogy elégedetten csettintsen, amikor a tükör előtt, kíméletlen részletességgel és még kíméletlenebb önkritikával végigméri önmagát. „Ne feledkezzünk meg a sportról sem! Igyekszem hetente legalább kétszer eljutni vagy bokszedzésre, vagy piláteszre. A mozgás nagyjából havi ötvenezer forintba kerül. Itt jegyezném meg, hogy edzésre járhatnék többször is, de mivel országúti kerékpározni is szoktam, így nem szükséges sűrítenem a fizetős edzéseim számát. Tényleg sokat tekerek, mert a bringám több mint 6 millió forintba került, így eléggé zavarna, ha csak állna a garázsban” - nevetett Metta, majd elárulta, hogy az önmagának alaposan magasra tett mérce sokat esik, ha csak úgy otthon tölti a napját és a háztartást vezeti. „Amit viszont nem viszek túlzásba, az az otthoni viselet. Én az a csaj vagyok, akit a párja lát otthon smink nélkül. Sőt, többnyire az ő pólóiból kapok fel egyet. Nem főzök harisnyakötőben. Igaz, és ezt az előző felsorolásból ki is hagytam, járok pilláshoz is, ami havonta úgy negyvenezerbe kerül. Illetve a szemöldököm is tetovált. Szóval az arcom, gyakorlatilag ébredés után sem ijesztő. Remélem…” - nevetett ismét az Ázsia Expresszben és A Nagy Ő-ben is megfordult reality sztár, akit őszintén meglepett a matek… „No, de akkor végzek egy gyors fejszámolást. Fura, mert még sosem számoltam össze a szépítkezésre költött összegeket.”

Szóval körülbelül fél millió forintba kerül havonta, hogy a saját mércém szerint elégedett legyek a külsőmmel.

„Maradjunk annyiba, hogy nem véletlenül nem számolgattam ezt eddig! Ráadásul ez tulajdonképpen csak a felszín. Nem titok, hogy rendszeresen megfordulok a plasztikai sebészemnél is, de az egy másik történet és egy picit könnyebb is nyomon követni az árakat. Fél évente megyek botox kezelésre és szájfeltöltésre is, bár ez utóbbi általában alig észrevehető, mert a doki nem engedi, hogy túlzásba essek” – zárta le a számvetés témáját Dulin Metta.