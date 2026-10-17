Dulin Metta kiszámolta: Havi fél millióba kerül, hogy elégedett legyen a külsejével

Még mielőtt a nyájas olvasó idegből klaviatúrát ragadna és begépelné a dühös kommentjét arról, hogy a legtöbb földi halandó már annak is örülne, ha annyi pénzből élhetne, amennyit Dulin Metta a külsejére fordít egy hónapban, jelentsük ki, hogy a Kőgazdag Fiatalokból megismert vagyonos híresség tökéletesen tisztában is van ezzel. Vagyis esze ágában sincs polgárpukkasztani. Sőt, eleinte nem is nagyon szeretett volna belemenni a piszkos anyagiak részletezésébe. Már csak azért sem, mert mint mondja, valójában még bele sem gondolt, mennyit is hagy ott havi szinten a fodrásznál, kozmetikusnál, pillásnál, stb…
„Teljesen és totálisan elképzelhetetlen számomra, hogy a körmöm ne legyen rendben. Maximum tizennégy nap telhet el a két „szeánsz” között. És igen, a lábkörmeimre is ugyanez vonatkozik. Télen is. Értem azokat a hölgyeket, akik ősztől úgy döntenek, hogy a következő papucsos, szandálos szezonig a lábkörmeiket csak otthon tartják karban, de én nem ezt az utat járom. Egyszerűen szeretem, ha mindig minden porcikám rendben van. Alkalmanként, bár nem tudom pontosan, de harminc és harmincötezer forintot szoktam fizetni, vagyis legyen mondjuk havi hatvanezer. Fodrászhoz is nagyjából kéthetente megyek, de itt engedékenyebb vagyok magammal, és van, hogy csúszom egy kicsit. Legutóbb, ha jól emlékszem, negyvennyolcezer forintot fizettem, vagyis ez a tétel úgy egy százast visz el havonta.”
Hetente kétszer, de van, hogy háromszor is elmegyek maderoterápiára. Ez egy bőrfeszesítő masszázs, ami az én ödémámnak például kifejezetten jót tesz.
„Alkalmanként a plusz feszesítő kezeléssel úgy huszonkétezer forintot fizetek, vagyis havonta ez a tétel nagyjából százhetvenezret visz el. És van ugye a kozmetikus. Hozzá tizenkét naponta járok. Ennek főleg az az oka, hogy az ég világon semmilyen arcápolási rutinom nincs. Ezt teljes mértékben a szakemberre bízom. Neki alkalmanként szintén harmincat utalok, ahogy látom. Így egy százast ez a kis „hóbortom” is elvisz” - kezdte lapunknak Dulin Metta.
A fiatal és roppant jómódú híresség természetesen nem csak annyit tesz a szépségéért, hogy beül egy székbe és rábízza magát a szakemberek képességeire. Hiszen tisztában van vele, hogy a rendszeres sportnak is hatalmas szerep jut annak, hogy elégedetten csettintsen, amikor a tükör előtt, kíméletlen részletességgel és még kíméletlenebb önkritikával végigméri önmagát. „Ne feledkezzünk meg a sportról sem! Igyekszem hetente legalább kétszer eljutni vagy bokszedzésre, vagy piláteszre. A mozgás nagyjából havi ötvenezer forintba kerül. Itt jegyezném meg, hogy edzésre járhatnék többször is, de mivel országúti kerékpározni is szoktam, így nem szükséges sűrítenem a fizetős edzéseim számát. Tényleg sokat tekerek, mert a bringám több mint 6 millió forintba került, így eléggé zavarna, ha csak állna a garázsban” - nevetett Metta, majd elárulta, hogy az önmagának alaposan magasra tett mérce sokat esik, ha csak úgy otthon tölti a napját és a háztartást vezeti. „Amit viszont nem viszek túlzásba, az az otthoni viselet. Én az a csaj vagyok, akit a párja lát otthon smink nélkül. Sőt, többnyire az ő pólóiból kapok fel egyet. Nem főzök harisnyakötőben. Igaz, és ezt az előző felsorolásból ki is hagytam, járok pilláshoz is, ami havonta úgy negyvenezerbe kerül. Illetve a szemöldököm is tetovált. Szóval az arcom, gyakorlatilag ébredés után sem ijesztő. Remélem…” - nevetett ismét az Ázsia Expresszben és A Nagy Ő-ben is megfordult reality sztár, akit őszintén meglepett a matek… „No, de akkor végzek egy gyors fejszámolást. Fura, mert még sosem számoltam össze a szépítkezésre költött összegeket.”
Szóval körülbelül fél millió forintba kerül havonta, hogy a saját mércém szerint elégedett legyek a külsőmmel.
„Maradjunk annyiba, hogy nem véletlenül nem számolgattam ezt eddig! Ráadásul ez tulajdonképpen csak a felszín. Nem titok, hogy rendszeresen megfordulok a plasztikai sebészemnél is, de az egy másik történet és egy picit könnyebb is nyomon követni az árakat. Fél évente megyek botox kezelésre és szájfeltöltésre is, bár ez utóbbi általában alig észrevehető, mert a doki nem engedi, hogy túlzásba essek” – zárta le a számvetés témáját Dulin Metta.
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