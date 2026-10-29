Kulcsár Edina és G.w.M gyorsan kiestek A visszavágóból: "Nem számítottunk rá"

Váratlan fordulattal indult Kulcsár Edina és G.w.M számára A visszavágó – Kapj el, ha tudsz! című műsor. A házaspár az RTL vadonatúj műsorának első kiesője lett, miután nem sikerült utolérniük Sebestyén Balázst, Frohner Fecót és Pápai Jocit. A háromfős csapat mindegyik tagja jóval előttük járt, így Edináéknak már az első napon búcsúzniuk kellett a versenytől. A történtekre utólag visszatekintve a rapper és felesége elárulták, mennyire meglepte őket a kiesés, és azt is, hol csúszott félre a stratégiájuk.

Kulcsár Edina és G.w.M estek ki először A visszavágó – Kapj el, ha tudsz! című műsorból (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Kulcsár Edina és G.w.M nem számított a kiesésre

A házaspár számára különösen váratlanul alakult a verseny, hiszen menet közben úgy érezték, jó nyomon járnak, és egyre közelebb kerülnek Pápai Jocihoz.

Nagyon furcsa volt, hogy kiestünk. Nem számítottunk rá

– mondta G.w.M.

Edina szerint utólag már tisztábban látják, hol hibáztak, és melyik döntésükön kellett volna változtatniuk. Egy ponton ugyanis felmerült bennük, hogy Győr felé vegyék az irányt, ám végül nem ezt az utat választották.

„Most már azt látjuk nyilván, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Márk még mondta is, hogy miért nem megyünk Győrbe. Majd öt perc múlva kaptunk egy jelet, hogy Győrben van” – mondta Edina.

„Győrbe a vasútállomásra akartam menni” – vette át a szót G.w.M.

Kulcsá Edina és G.w.M Pápai Jocit akarták elkapni (Fotó: Mediaworks archív)

Kulcsár Edina férje beszólt Balázséknak

Edina úgy érezte, a verseny hevében egyre jobban beleélték magukat abba, hogy hamarosan utolérhetik Jocit. Éppen ezért volt különösen nagy csalódás, amikor kiderült, hogy mégsem sikerült elkapniuk őket.

„Tehát az ember annyira megerősödik, és felszívja magát, hogy ez az, itt vagyunk a nyomában, és elképzeltük, hogy ott áll és elkapjuk, annyira közelinek éreztük ezt a dolgot.”

A rapper ugyan elismerte a másik csapat teljesítményét, de azért egy csípős megjegyzést is odaszúrt nekik.

„Már a végére el is hittük, hogy mindent jól csináltunk, és biztonságban vagyunk. Az a szerencsétek, hogy nem vagyok az a csávó, akinek a kezét, lábát levágják, és még a földön vergődik, hogy jó, akkor egy döntetlen. Szép volt fiúk, de azért megnéztelek volna titeket, hogy Magyarországon belül mennyire tudtok elbújni előlünk.”