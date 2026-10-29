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Muskátli teleltetése: ezt az 5 hibát ne kövesd el, ha jövőre is virágözönt szeretnél

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 29. 14:30
muskátliteleltetés
Ahogy beköszöntenek a hideg őszi éjszakák, sokan búcsút intenek a balkonon pompázó muskátliknak, pedig egy kis odafigyeléssel a növények jövő tavasszal újra virágba borulhatnak. A muskátli teleltetése nem ördöngösség, de a rosszul megválasztott hely, a túl sok víz és néhány aprónak tűnő hiba könnyen a növény pusztulásához vezethet. Mutatjuk, mikor kell bevinni, hová érdemes tenni, és hogyan gondozd télen, hogy ne kelljen tavasszal új muskátlit vásárolnod.
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Az őszi lehűlés nem jelenti azt, hogy a muskátliknak feltétlenül a kukában kell végezniük. A muskátli teleltetése különösen azoknak éri meg, akik évről évre szeretnék megőrizni kedvenc töveiket, és nem akarnak minden tavasszal új növényeket beszerezni. Bár a muskátli jól viseli a nyári meleget, a fagyot nem tűri. A siker titka ezért az időben történő beköltöztetés, a megfelelő téli pihenőhely és a visszafogott öntözés.

muskátli teleltetése előtt
A muskátli teleltetése nem ördöngösség, csak be kell tartani pár egyszerű szabályt. 
Forrás: 123RF

Muskátli teleltetése: mikor kell bevinni a növényt?

Az egyik leggyakoribb hiba a muskátli teleltetése során, hogy túl sokáig hagyjuk a növényt a szabadban. A növény ugyan az őszi hűvösebb időjárást még elviselheti, de a fagy már komoly károkat okozhat benne.

Érdemes figyelni az éjszakai előrejelzést, és még az első fagyok előtt védett helyre költöztetni a cserepeket. Ha a hőmérséklet tartósan 5 Celsius-fok környékére süllyed, már célszerű előkészülni a teleltetésre.

Beköltöztetés előtt alaposan vizsgáld át a növényt. Távolítsd el az elszáradt leveleket, az elnyílt virágokat és a beteg vagy sérült hajtásokat. Nézd meg a levelek fonákját is, mert a kártevők könnyen bekerülhetnek a lakásba a muskátlival együtt.

Hol telel a legjobban a muskátli? Nem a meleg nappali a nyerő!

Sokan azt gondolják, hogy a muskátlinak télen is a lehető legmelegebb helyet kell biztosítani. Pedig a túlzott meleg éppen az ellenkező hatást válthatja ki: a növény megnyúlik, legyengül, és tavasszal nehezebben indulhat fejlődésnek.

A hagyományos álló és futómuskátliknak általában a világos, hűvös, fagymentes hely a legmegfelelőbb. Egy körülbelül 5–10 Celsius-fokos, ablakos lépcsőház, veranda vagy hűvös helyiség jó választás lehet.

A sötét pince azonban nem ideális a cserépben, levelesen teleltetett muskátliknak. Ha nincs megfelelő fény, a növény legyengülhet, különösen akkor, ha közben melegben tartjuk.

Muskátli öntözése télen: mennyi vizet kapjon? Itt rontják el a legtöbben

A muskátli télen sokkal kevesebb vizet igényel, mint a nyári virágzás idején. Hűvös környezetben lassul a növekedése, így a földje is lassabban szárad ki.

Ne megszokásból öntözd, hanem mindig ellenőrizd a földjét! Csak akkor adj neki kevés vizet, ha a közeg már jelentősen kiszáradt. A teljes gyökérlabdát ugyanakkor nem szabad hosszú időre csontszárazon hagyni.

A pangó víz különösen veszélyes: a tartósan nedves talaj gyökérrothadást okozhat. Arra is figyelj, hogy a cserép alatti tálkában ne álljon a víz.

Tápoldatozni a hűvös téli pihenő alatt általában nem szükséges.

rózsaszín muskátli metszése
Fotó: 123RF /   123RF

Muskátli metszése: vissza kell vágni teleltetés előtt?

A muskátli metszését még a teleltetés előkészítésekor érdemes elvégezni. El kell távolítani a beteg, elszáradt és túlságosan hosszú hajtásokat. A nagyobb visszavágás időzítése azonban a teleltetés módjától és a növény állapotától is függ.

Ha a muskátli hűvös, világos helyen telel, ősszel elegendő lehet egy mérsékelt alakító metszés. Tavasszal, amikor ismét megindul a növekedés, szükség szerint erőteljesebben is visszavágható, hogy bokrosabb legyen.

Mindig tiszta, éles metszőollót használj, és ne hagyj a növényen rothadó, beteg részeket.

Mikor kerülhet vissza a muskátli az erkélyre?

Amikor tavasszal hosszabbodnak a nappalok, a muskátli fokozatosan újra növekedésnek indulhat. Ilyenkor szükség szerint érdemes megmetszeni, friss földbe ültetni, és lassan növelni az öntözés mennyiségét.

A szabadba azonban nem szabad egyik napról a másikra kitenni. Először néhány órára kerüljön védett, félárnyékos helyre, majd fokozatosan szoktasd hozzá a napfényhez és a kinti körülményekhez.

Tartósan csak akkor maradjon az erkélyen, ha már nem fenyeget éjszakai fagy. Magyarországon ez gyakran május közepe táján következik be, de mindig az aktuális időjárást kell figyelni.

A muskátli gondozása és teleltetése tehát nem a különleges kertészeti trükkökön múlik. Egy hűvös, világos hely, kevés, de megfelelő időben adott víz és némi rendszeres ellenőrzés sokszor elegendő ahhoz, hogy a növény tavasszal új erőre kapjon, nyáron pedig ismét színpompás virágokkal hálálja meg a gondoskodást.

Ezt az 5 hibát követik el a legtöbben a muskátli teleltetésekor:

  • Túl későn viszed be: az első komolyabb fagy már károsíthatja a leveleket és a hajtásokat.
  • Túl meleg helyen tartod: a kevés fény és a magas hőmérséklet együtt gyenge, megnyúlt hajtásokat eredményezhet.
  • Túlöntözöd: a téli pangó víz könnyen gyökérrothadáshoz vezet.
  • Nem ellenőrzöd a kártevőket: a levéltetvek és más apró élősködők a teleltetőhelyen is gondot okozhatnak.
  • Egész télen rá sem nézel: a kiszáradás, a penészedés vagy a beteg levelek időben felismerve még kezelhetők.

Nézd meg videón is a muskátli teleltetésének lépéseit:

 

 

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