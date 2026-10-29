Muskátli teleltetése: ezt az 5 hibát ne kövesd el, ha jövőre is virágözönt szeretnél

Az őszi lehűlés nem jelenti azt, hogy a muskátliknak feltétlenül a kukában kell végezniük. A muskátli teleltetése különösen azoknak éri meg, akik évről évre szeretnék megőrizni kedvenc töveiket, és nem akarnak minden tavasszal új növényeket beszerezni. Bár a muskátli jól viseli a nyári meleget, a fagyot nem tűri. A siker titka ezért az időben történő beköltöztetés, a megfelelő téli pihenőhely és a visszafogott öntözés.

A muskátli teleltetése nem ördöngösség, csak be kell tartani pár egyszerű szabályt.

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Muskátli teleltetése: mikor kell bevinni a növényt?

Az egyik leggyakoribb hiba a muskátli teleltetése során, hogy túl sokáig hagyjuk a növényt a szabadban. A növény ugyan az őszi hűvösebb időjárást még elviselheti, de a fagy már komoly károkat okozhat benne.

Érdemes figyelni az éjszakai előrejelzést, és még az első fagyok előtt védett helyre költöztetni a cserepeket. Ha a hőmérséklet tartósan 5 Celsius-fok környékére süllyed, már célszerű előkészülni a teleltetésre.

Beköltöztetés előtt alaposan vizsgáld át a növényt. Távolítsd el az elszáradt leveleket, az elnyílt virágokat és a beteg vagy sérült hajtásokat. Nézd meg a levelek fonákját is, mert a kártevők könnyen bekerülhetnek a lakásba a muskátlival együtt.

Hol telel a legjobban a muskátli? Nem a meleg nappali a nyerő!

Sokan azt gondolják, hogy a muskátlinak télen is a lehető legmelegebb helyet kell biztosítani. Pedig a túlzott meleg éppen az ellenkező hatást válthatja ki: a növény megnyúlik, legyengül, és tavasszal nehezebben indulhat fejlődésnek.

A hagyományos álló és futómuskátliknak általában a világos, hűvös, fagymentes hely a legmegfelelőbb. Egy körülbelül 5–10 Celsius-fokos, ablakos lépcsőház, veranda vagy hűvös helyiség jó választás lehet.

A sötét pince azonban nem ideális a cserépben, levelesen teleltetett muskátliknak. Ha nincs megfelelő fény, a növény legyengülhet, különösen akkor, ha közben melegben tartjuk.

Muskátli öntözése télen: mennyi vizet kapjon? Itt rontják el a legtöbben

A muskátli télen sokkal kevesebb vizet igényel, mint a nyári virágzás idején. Hűvös környezetben lassul a növekedése, így a földje is lassabban szárad ki.