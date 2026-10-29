Muskátli teleltetése: ezt az 5 hibát ne kövesd el, ha jövőre is virágözönt szeretnél

Az őszi lehűlés nem jelenti azt, hogy a muskátliknak feltétlenül a kukában kell végezniük. A muskátli teleltetése különösen azoknak éri meg, akik évről évre szeretnék megőrizni kedvenc töveiket, és nem akarnak minden tavasszal új növényeket beszerezni. Bár a muskátli jól viseli a nyári meleget, a fagyot nem tűri. A siker titka ezért az időben történő beköltöztetés, a megfelelő téli pihenőhely és a visszafogott öntözés.
Az egyik leggyakoribb hiba a muskátli teleltetése során, hogy túl sokáig hagyjuk a növényt a szabadban. A növény ugyan az őszi hűvösebb időjárást még elviselheti, de a fagy már komoly károkat okozhat benne.
Érdemes figyelni az éjszakai előrejelzést, és még az első fagyok előtt védett helyre költöztetni a cserepeket. Ha a hőmérséklet tartósan 5 Celsius-fok környékére süllyed, már célszerű előkészülni a teleltetésre.
Beköltöztetés előtt alaposan vizsgáld át a növényt. Távolítsd el az elszáradt leveleket, az elnyílt virágokat és a beteg vagy sérült hajtásokat. Nézd meg a levelek fonákját is, mert a kártevők könnyen bekerülhetnek a lakásba a muskátlival együtt.
Sokan azt gondolják, hogy a muskátlinak télen is a lehető legmelegebb helyet kell biztosítani. Pedig a túlzott meleg éppen az ellenkező hatást válthatja ki: a növény megnyúlik, legyengül, és tavasszal nehezebben indulhat fejlődésnek.
A hagyományos álló és futómuskátliknak általában a világos, hűvös, fagymentes hely a legmegfelelőbb. Egy körülbelül 5–10 Celsius-fokos, ablakos lépcsőház, veranda vagy hűvös helyiség jó választás lehet.
A sötét pince azonban nem ideális a cserépben, levelesen teleltetett muskátliknak. Ha nincs megfelelő fény, a növény legyengülhet, különösen akkor, ha közben melegben tartjuk.
A muskátli télen sokkal kevesebb vizet igényel, mint a nyári virágzás idején. Hűvös környezetben lassul a növekedése, így a földje is lassabban szárad ki.
Ne megszokásból öntözd, hanem mindig ellenőrizd a földjét! Csak akkor adj neki kevés vizet, ha a közeg már jelentősen kiszáradt. A teljes gyökérlabdát ugyanakkor nem szabad hosszú időre csontszárazon hagyni.
A pangó víz különösen veszélyes: a tartósan nedves talaj gyökérrothadást okozhat. Arra is figyelj, hogy a cserép alatti tálkában ne álljon a víz.
Tápoldatozni a hűvös téli pihenő alatt általában nem szükséges.
A muskátli metszését még a teleltetés előkészítésekor érdemes elvégezni. El kell távolítani a beteg, elszáradt és túlságosan hosszú hajtásokat. A nagyobb visszavágás időzítése azonban a teleltetés módjától és a növény állapotától is függ.
Ha a muskátli hűvös, világos helyen telel, ősszel elegendő lehet egy mérsékelt alakító metszés. Tavasszal, amikor ismét megindul a növekedés, szükség szerint erőteljesebben is visszavágható, hogy bokrosabb legyen.
Mindig tiszta, éles metszőollót használj, és ne hagyj a növényen rothadó, beteg részeket.
Amikor tavasszal hosszabbodnak a nappalok, a muskátli fokozatosan újra növekedésnek indulhat. Ilyenkor szükség szerint érdemes megmetszeni, friss földbe ültetni, és lassan növelni az öntözés mennyiségét.
A szabadba azonban nem szabad egyik napról a másikra kitenni. Először néhány órára kerüljön védett, félárnyékos helyre, majd fokozatosan szoktasd hozzá a napfényhez és a kinti körülményekhez.
Tartósan csak akkor maradjon az erkélyen, ha már nem fenyeget éjszakai fagy. Magyarországon ez gyakran május közepe táján következik be, de mindig az aktuális időjárást kell figyelni.
A muskátli gondozása és teleltetése tehát nem a különleges kertészeti trükkökön múlik. Egy hűvös, világos hely, kevés, de megfelelő időben adott víz és némi rendszeres ellenőrzés sokszor elegendő ahhoz, hogy a növény tavasszal új erőre kapjon, nyáron pedig ismét színpompás virágokkal hálálja meg a gondoskodást.
Ezt az 5 hibát követik el a legtöbben a muskátli teleltetésekor:
Nézd meg videón is a muskátli teleltetésének lépéseit:
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