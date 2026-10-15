JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Herceg Erika magára vállalta a Helfy testvérek megasztáros balhéját: „Ennek a szituációnak az egyetlen felelőse én vagyok”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 15. 14:30
Herceg Erikabotrány
Felszólalt a Helfy testvérek körül kialakult botrány miatt az énekesnő. Ugyanis Alexa végül elfogadta Herceg Erika ajánlatát és elindult a Megasztár versenyében, ami miatt egyre durvább online támadásokat kap.
Boróka Noémi
A szerző cikkei

A Helfy testvérek története az egyik legkülönlegesebb fordulat lett a Megasztár idei évadában. Helfy Roxi azért érkezett a műsorba, hogy saját jogán bizonyítson, és korábban arról is beszélt, hogy szeretne kilépni nővére, Helfy Alexa árnyékából. Alexa eredetileg csak elkísérte húgát a válogatóra, ám Herceg Erika neki is továbbjutó kártyát adott, így végül ő is beszállt a versenybe. A döntés után azonban nemcsak a műsorban alakult ki feszültség, hanem az interneten is: Helfy Alexa rengeteg online bántalmazást kap.

A Megasztár forgatásán Herceg Erika továbbjutó kártyát ad Alexának.
Megasztár 2026: Helfy Alexa korábban Herceg Erika csapatában versenyzett az X-Faktorban, innen ismerték egymást (Fotó: TV2)

Megasztár: Herceg Erika magára vállalja a felelősséget

Helfy Alexa több olyan kommentet kapott, amelyekben azzal vádolták, hogy elvette húgától a lehetőséget, sőt a külsejét is durván támadták. A Megasztár versenyzője meg is mutatta követőinek, milyen üzeneteket kapott. „Engem miért bántotok?” – kérdezte Alexa, majd többek között ilyen kommenteket idézett: „A saját testvéredet kitúrtad a műsorból”, „Szánalmas”, „A te hajód már elment, állj félre”, valamint a testsúlyát illetően is különösen bántó megjegyzésekkel kellett szembenéznie. A kialakult helyzetre most Herceg Erika reagált, aki magára vállalta a felelősséget azért, hogy Alexa végül elindult a műsorban.

Herceg Erika fehér miniruhában áll a hajón.
Herceg Erika magára vállalta a felelősséget (Fotó: Gábor Zoltán)

Fel szeretnék szólalni a Roxi és Alexa ügy kapcsán. El szeretném mondani, hogy az egyetlen felelőse ennek a szituációnak csakis kizárólag én vagyok. Ne bántsátok az Alexát! Ő egy nagyon kedves, nagyon jóravaló, alázatos, tehetséges kiscsaj. Nagyon rosszul esik neki az, amit csináltok. A másik, hogy én személy szerint örülök, hogy él a testvéri szeretet: ők meg tudták ezt beszélni, és eljöttek együtt ebbe a versenybe, és mind a ketten csodálatosak

Herceg Erika azt is kérte a nézőktől, hogy mielőtt bántó kommenteket írnak, gondolkozzanak el, mit okoznak ezzel.

Képzeljétek bele néha magatokat másoknak a helyzetébe, amikor leírtok valami olyat, ami nagyon bántó. Mert nem láttok bele a háttérbe, nem láttok bele az emberek életébe. Az amennyit a televízióban láttok rólunk, nagyon kevés, és nem látjátok, hogy mi milyenek vagyunk a való életben

Így tehát Herceg Erika arra kéri a nézőket, ne Alexán vezessék le a döntéssel kapcsolatos indulataikat. A Megasztár mestere egyértelműen úgy látja, ha valakit ezért felelősség terhel, az ő maga, nem pedig Helfy Alexa.

@erikaherceg.official

🙏🏻❤️‍🩹

♬ eredeti hang - Herceg Erika
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu