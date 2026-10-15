Herceg Erika magára vállalta a Helfy testvérek megasztáros balhéját: „Ennek a szituációnak az egyetlen felelőse én vagyok”

A Helfy testvérek története az egyik legkülönlegesebb fordulat lett a Megasztár idei évadában. Helfy Roxi azért érkezett a műsorba, hogy saját jogán bizonyítson, és korábban arról is beszélt, hogy szeretne kilépni nővére, Helfy Alexa árnyékából. Alexa eredetileg csak elkísérte húgát a válogatóra, ám Herceg Erika neki is továbbjutó kártyát adott, így végül ő is beszállt a versenybe. A döntés után azonban nemcsak a műsorban alakult ki feszültség, hanem az interneten is: Helfy Alexa rengeteg online bántalmazást kap.

Megasztár 2026: Helfy Alexa korábban Herceg Erika csapatában versenyzett az X-Faktorban, innen ismerték egymást (Fotó: TV2)

Megasztár: Herceg Erika magára vállalja a felelősséget

Helfy Alexa több olyan kommentet kapott, amelyekben azzal vádolták, hogy elvette húgától a lehetőséget, sőt a külsejét is durván támadták. A Megasztár versenyzője meg is mutatta követőinek, milyen üzeneteket kapott. „Engem miért bántotok?” – kérdezte Alexa, majd többek között ilyen kommenteket idézett: „A saját testvéredet kitúrtad a műsorból”, „Szánalmas”, „A te hajód már elment, állj félre”, valamint a testsúlyát illetően is különösen bántó megjegyzésekkel kellett szembenéznie. A kialakult helyzetre most Herceg Erika reagált, aki magára vállalta a felelősséget azért, hogy Alexa végül elindult a műsorban.

Herceg Erika magára vállalta a felelősséget (Fotó: Gábor Zoltán)

Fel szeretnék szólalni a Roxi és Alexa ügy kapcsán. El szeretném mondani, hogy az egyetlen felelőse ennek a szituációnak csakis kizárólag én vagyok. Ne bántsátok az Alexát! Ő egy nagyon kedves, nagyon jóravaló, alázatos, tehetséges kiscsaj. Nagyon rosszul esik neki az, amit csináltok. A másik, hogy én személy szerint örülök, hogy él a testvéri szeretet: ők meg tudták ezt beszélni, és eljöttek együtt ebbe a versenybe, és mind a ketten csodálatosak

Herceg Erika azt is kérte a nézőktől, hogy mielőtt bántó kommenteket írnak, gondolkozzanak el, mit okoznak ezzel.