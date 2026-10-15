Herceg Erika magára vállalta a Helfy testvérek megasztáros balhéját: „Ennek a szituációnak az egyetlen felelőse én vagyok”

A Helfy testvérek története az egyik legkülönlegesebb fordulat lett a Megasztár idei évadában. Helfy Roxi azért érkezett a műsorba, hogy saját jogán bizonyítson, és korábban arról is beszélt, hogy szeretne kilépni nővére, Helfy Alexa árnyékából. Alexa eredetileg csak elkísérte húgát a válogatóra, ám Herceg Erika neki is továbbjutó kártyát adott, így végül ő is beszállt a versenybe. A döntés után azonban nemcsak a műsorban alakult ki feszültség, hanem az interneten is: Helfy Alexa rengeteg online bántalmazást kap.
Helfy Alexa több olyan kommentet kapott, amelyekben azzal vádolták, hogy elvette húgától a lehetőséget, sőt a külsejét is durván támadták. A Megasztár versenyzője meg is mutatta követőinek, milyen üzeneteket kapott. „Engem miért bántotok?” – kérdezte Alexa, majd többek között ilyen kommenteket idézett: „A saját testvéredet kitúrtad a műsorból”, „Szánalmas”, „A te hajód már elment, állj félre”, valamint a testsúlyát illetően is különösen bántó megjegyzésekkel kellett szembenéznie. A kialakult helyzetre most Herceg Erika reagált, aki magára vállalta a felelősséget azért, hogy Alexa végül elindult a műsorban.
Fel szeretnék szólalni a Roxi és Alexa ügy kapcsán. El szeretném mondani, hogy az egyetlen felelőse ennek a szituációnak csakis kizárólag én vagyok. Ne bántsátok az Alexát! Ő egy nagyon kedves, nagyon jóravaló, alázatos, tehetséges kiscsaj. Nagyon rosszul esik neki az, amit csináltok. A másik, hogy én személy szerint örülök, hogy él a testvéri szeretet: ők meg tudták ezt beszélni, és eljöttek együtt ebbe a versenybe, és mind a ketten csodálatosak
Herceg Erika azt is kérte a nézőktől, hogy mielőtt bántó kommenteket írnak, gondolkozzanak el, mit okoznak ezzel.
Képzeljétek bele néha magatokat másoknak a helyzetébe, amikor leírtok valami olyat, ami nagyon bántó. Mert nem láttok bele a háttérbe, nem láttok bele az emberek életébe. Az amennyit a televízióban láttok rólunk, nagyon kevés, és nem látjátok, hogy mi milyenek vagyunk a való életben
Így tehát Herceg Erika arra kéri a nézőket, ne Alexán vezessék le a döntéssel kapcsolatos indulataikat. A Megasztár mestere egyértelműen úgy látja, ha valakit ezért felelősség terhel, az ő maga, nem pedig Helfy Alexa.
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