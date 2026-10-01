Herceg Erika az anorexiával küzdő lányoknak üzent: „Az első lépést megtetted...”

Herceg Erika külseje az elmúlt években többször is téma volt, az énekesnőt pedig a közösségi médiában azzal is megvádolták, hogy anorexiával küzd. Erika korábban egyértelműen cáfolta ezt, és arról is beszélt, hogy számára az anorexia kifejezetten veszélyes lenne, mivel a szívével valóban baj van, és nem is engedhetné meg magának az éhezést.

Herceg Erika a Megasztár 2026-os évadában is a zsűriasztal mögött ül (Fotó: Gábor Zoltán)

Herceg Erika üzenete az anorexiás lányoknak

Herceg Erika az Instagramon egy kérdezz-felelekben kapott kérdést: mit üzenne egy anorexiával küzdő lánynak. Az énekesnő határozott véleményt fogalmazott meg, amelyben elsősorban arra biztatta az érintettet, hogy kérjen megfelelő segítséget.

Mindenképp fordulj szakemberhez! Az első lépést megtetted, tudod, hogy ez a problémád és beszélsz róla. Meg kell találni az okát és kezelni. Ebben csak egy hozzáértő szakember tud segíteni!

– írta Herceg Erika, aki egy szívhez szóló üzenettel is kiegészítette a válaszát.