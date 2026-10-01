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Herceg Erika az anorexiával küzdő lányoknak üzent: „Az első lépést megtetted...”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Herceg Erika
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 10:00
anorexiaüzenet
A Megasztár mestere fontos társadalmi témában szólalt fel. Herceg Erika az anorexiában szenvedő lányoknak adott tanácsot.
Boróka Noémi
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Herceg Erika külseje az elmúlt években többször is téma volt, az énekesnőt pedig a közösségi médiában azzal is megvádolták, hogy anorexiával küzd. Erika korábban egyértelműen cáfolta ezt, és arról is beszélt, hogy számára az anorexia kifejezetten veszélyes lenne, mivel a szívével valóban baj van, és nem is engedhetné meg magának az éhezést.

Herceg Erika vékonysága adott okot arra, hogy anorexiával vádolják meg.
Herceg Erika a Megasztár 2026-os évadában is a zsűriasztal mögött ül (Fotó: Gábor Zoltán)

Herceg Erika üzenete az anorexiás lányoknak

Herceg Erika az Instagramon egy kérdezz-felelekben kapott kérdést: mit üzenne egy anorexiával küzdő lánynak. Az énekesnő határozott véleményt fogalmazott meg, amelyben elsősorban arra biztatta az érintettet, hogy kérjen megfelelő segítséget.

Mindenképp fordulj szakemberhez! Az első lépést megtetted, tudod, hogy ez a problémád és beszélsz róla. Meg kell találni az okát és kezelni. Ebben csak egy hozzáértő szakember tud segíteni!

 – írta Herceg Erika, aki egy szívhez szóló üzenettel is kiegészítette a válaszát.

Herceg Erika szerint az egészségünk a legnagyobb kincsünk.
Erika cáfolja azokat a pletykákat, miszerint ő anorexiával küzdene (Fotó: Tumbász Hédi)

Vigyázz magadra nagyon! Szívből kívánom neked a teljes felépülést! A legnagyobb kincsünk az egészségünk!

Erika korábban arról is beszélt, hogy sok bántó megjegyzést kapott a testalkata miatt, azonban azt is elmondta, hogy természeténél fogva nagyon vékony, egészségesen étkezik és sokat mozog, ezért szerinte a külseje önmagában nem jelent anorexiát, és határozottan cáfolta a híreszteléseket. Elmondása szerint a betegsége miatt eleve nem engedhetné meg magának az éhezést. A szívemmel van baj, a mai napig. Periódusonként kardiológushoz kell mennem, és erősítenem kellvallotta be őszintén. A mostani Instagram-válaszában azonban már nem saját történetét helyezte a középpontba, hanem annak üzent, aki segítségre szorul: szerinte az első és legfontosabb lépés az, hogy az érintett felismerje a problémát, beszéljen róla, és megfelelő szakemberhez forduljon.

@borsonline

Anorexiával vádolják Herceg Erikát A Megasztár mentorának nyilván nem esnek jól a becsmérlő szavak, de állja a sarat, és most azt is elárulja miért nem lehetne anorexiás. #bors #hercegerika #megasztár #étkezésizavar

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