Szó se róla, Antonela Roccuzzo remek formában van, még az sem tudna belekötni, aki mindenben a rosszat keresi. Lionel Messi felesége az edzőteremből üzent és olyan lapos hasfalat villantott, amely bármelyik fitnesz magazin címlapján viríthatna.
Mindezt úgy, hogy Antonela háromgyermekes édesanya, és évek óta stabil hátteret teremt a világ legjobb focistájának. Messi és felesége tinikoruk óta vannak együtt, a szerelmük ugyanolyan erős, mint a kezdetekkor. A fotókat megosztotta az Instagram oldalán.
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