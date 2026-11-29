Szó se róla, Antonela Roccuzzo remek formában van, még az sem tudna belekötni, aki mindenben a rosszat keresi. Lionel Messi felesége az edzőteremből üzent és olyan lapos hasfalat villantott, amely bármelyik fitnesz magazin címlapján viríthatna.

Antonela Roccuzzo remek formában van Fotó: Jamie McCarthy

Antonela Roccuzzo tinikora óta Lionel Messi párja

Mindezt úgy, hogy Antonela háromgyermekes édesanya, és évek óta stabil hátteret teremt a világ legjobb focistájának. Messi és felesége tinikoruk óta vannak együtt, a szerelmük ugyanolyan erős, mint a kezdetekkor. A fotókat megosztotta az Instagram oldalán.