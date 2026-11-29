Egy nőt, akit szemcseppekkel küldtek haza, miután az orvosok porallergiának vélték a szemén lévő foltot és duzzanatot, később rákkal diagnosztizáltak.

Egy szokatlan folt és feldagadt szemek vezettek az édesanya rákdiagnózisához. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy szokatlan folt és feldagadt szemek vezettek az édesanya rákdiagnózisához

Amikor Sharon Goodway észrevett egy csomót a szeme sarkában, azt feltételezte, hogy valami ártalmatlan dologról van szó. Azonban ahogy a szemhéja duzzadni kezdett, a folt pedig középre húzódva zavarni kezdte a látását, egyre jobban aggódott. Az orvosok kezdetben arra gyanakodtak, hogy a lakásban lévő por okozott allergiás reakciót, és szemcseppet írtak fel neki - a probléma azonban nem múlt el.

A megérzéseire hallgatva a most 42 éves, kétgyermekes édesanya második véleményt kért - ekkor közölték vele, hogy non-Hodgkin limfómája van, amely a vérrák egy fajtája.

Olyan érzés volt, mintha tornádó csapott volna le az életemre, és mindent darabokra tépett volna... Úgy kellett tennem, mintha mi sem történt volna. Minden egyes kezelés alkalmával aggódtam

- idézte fel a nő.

Elmondása szerint a sugárterápia miatt kihullottak a szempillái és a szemöldöke, és akkor még csak 8 éves gyermekeinek egyszerűen nem bírta elmondani, hogy pontosan mi történik vele.

Tudtam, hogy ha elmondom nekik, és megkérdezik, meg fogok-e halni, nem tudnék őszintén válaszolni.

Sharon 2020 decemberében vette észre a csomót. Amikor két hónappal később visszament az orvosához, a foltból biopsziát vettek. A diagnózist mindössze két héttel később kapta meg.

Hat hónapig voltam táppénzen. De ez nem igazán olyan időszak volt, amikor úgy éreztem, pihenhetek. A környezetemben élők nem nagyon kérdezősködtek. Mindenki egyszerűen élte tovább az életét, miközben az enyém mintha légüres térben lebegett volna.

15 kezelés után Sharon tünetmentessé vált, azonban a mentális egészsége megsínylette ezt az időszakot. Szerencsére rájött, hogy nincs egyedül ebben a helyzetben, így elindított egy csoportot, ahol hasonló helyzetben lévő nők újraépíthetik az önbizalmukat, az identitásukat és az önképüket a rák után.