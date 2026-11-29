Saját arcképével ellátott almaitalt dob piacra Mollywood, méghozzá nem valami eldugott webshopban, hanem egy országos szupermarketlánc polcain. A bejelentés után sokan már várják a dobozokat, mások viszont rögtön feltették a kérdést: mégis mi a jó istenért kap saját üdítőt, és egyáltalán mivel szolgált erre rá a fiatal előadó?

Mollywood almaitala már most megosztó, csakúgy, mint az előadó maga (Fotó: Instagram)

Mollywood üdítője nagy vitákat generál

A projekt alapja egy jókor meglovagolt internetes félrehallás és az erre épülő belsős poénok láncolata. Mollywood THC című slágerének egyik legtöbbet idézett sorát – amely eredetileg úgy hangzik, hogy „kell még a Molly” – a hallgatók tömegei „kell még almalé”-nek hallották, és hónapokon át mémelték a TikTokon és az Instagramon. A rapper viszont nem hagyta veszni a ziccert, igent mondott a felkérésre, amikor felkereste az egyik nagy multi.

Szétcincálták a Redditen

A kommentekben sokan már dörzsölik a tenyerüket, bevallva, hogy legyőzte őket a konszumerizmus, egyesek egyenesen Szlovákiába követelik az italt, nehogy kimaradjanak a nagy élményből. Csakhogy a lelkes hangok mellett megjelentek a kritikusok is, miszerint Molly mégis mivel szolgált rá arra, hogy a saját képével áruljanak üdítőt?

A Redditen még kevésbé vették finomra a figurát. Rögtön jöttek a kérdések és a beszólások, például hogy „Minden szerencsétlen üdítőitalt gyárt már?”, „Itt már tényleg elértük a sz*rosgödör alját”, meg hogy „Ennél primitívebb celeb nem volt?”. Egy másik kommentelő egyenesen a multi marketingeseire és grafikus vezetőire akadt ki, szívesen megkérdezné tőlük, mégis „kinek az ámokfutásai az ezekhez hasonló projektek, és, hogy miért néznek ki úgy, mint egy 9. osztályos művészeti gimis beadandója.”

Egy másik kommentelő azt is kifejtette, mennyire taszítja, hogy ma már szinte minden fiatal előadó menő autóval vagy sok pénzzel akar csak kitűnni.

Yung Hurn gratulált

Külön érdekessége az ügynek, hogy a nemzetközileg híres bécsi rapper, Yung Hurn is gratulált, ami a rajongóknak nyilván sokat jelent, másoknak viszont legfeljebb egy újabb név a listán. Mindenesetre hamarosan meglátjuk, mi marad a nagy felhajtásból, amikor megkopik a mém és csupán egy mezei almaital marad. Vajon megállja majd a helyét?