A mikulásvirág érzékeny a hidegre, a huzatra és a túlöntözésre.

A megfelelő elhelyezés és öntözés segíthet megelőzni a levélhullást.

A mikulásvirágot karácsony után sem kell kidobni, hiszen a következő télen ismét színes leveleket hozhat.

A mikulásvirág az adventi időszak egyik legnépszerűbb szobanövénye. Piros, rózsaszín, krémszínű vagy fehér felleveleivel pillanatok alatt ünnepi hangulatot teremt a lakásban. A Mexikóból származó növény azonban érzékenyen reagál a környezet változásaira, ezért előfordulhat, hogy már néhány nappal a vásárlás után hullani kezdenek a levelei. A mikulásvirág gondozása szerencsére nem bonyolult, ha tisztában vagyunk a növény igényeivel.

A mikulásvirág gondozása nem annyira nehéz, ha betartasz pár szabályt

Forrás: 123RF

A mikulásvirág gondozása: 8 tipp, hogy sokáig szép maradjon

1. Már vásárláskor figyelj a levelekre!

Ha szeretnéd, hogy sokáig szép maradjon a mikulásvirág, már az üzletben alaposan vizsgáld meg a növényt. Olyan példányt válassz, amelynek dús, egészséges, élénkzöld levelei vannak, és színes fellevelei sem sérültek.

Kevesen tudják, hogy a mikulásvirág valódi virágai a színes levelek közepén található apró, sárgászöld képződmények. Ha ezek még bimbós állapotban vannak, jó eséllyel frissebb növényt viszel haza. Kerüld a bejárat mellett, huzatos vagy hideg helyen tárolt példányokat.

2. Óvd a mikulásvirágot a hidegtől!

A mikulásvirág trópusi eredetű növény, ezért rosszul viseli a téli hideget. Már a hazaszállítás során is károsodhat, aminek következtében néhány nappal később hullani kezdhetnek a levelei.

Vásárlás után kérj papírcsomagolást, és ne hagyd hosszabb ideig a növényt a hideg autóban. Otthon olyan helyre tedd, ahol egyenletes, nagyjából 18–22 fokos hőmérsékletet tudsz biztosítani számára.

3. Mikulásvirág elhelyezése

A mikulásvirág szereti a világos helyeket, ezért egy megfelelően szigetelt ablak közelében jól érezheti magát. Arra azonban ügyelj, hogy levelei ne érjenek a hideg ablaküveghez.

Ne tedd közvetlenül a radiátor, a kandalló vagy a gyakran nyitogatott bejárati ajtó mellé. A forró, száraz levegő, a hideg huzat és a hirtelen hőmérséklet-ingadozás egyaránt levélhullást okozhat. Szellőztetéskor érdemes ideiglenesen távolabb helyezni a növényt a nyitott ablaktól.