JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Marics Peti új dala sokkolta a rajongókat: „Ki ez a lány?” után már „r*bancot akar, nem feleséget”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Marics Peti
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 20:00
új dalbotrány
Felháborodtak a rajongók a legújabb dalán. Marics Peti CIA című számának szövege több hallgatónál is kiverte a biztosítékot, és még a lopás gyanúja is felmerült.
Boróka Noémi
A szerző cikkei

Marics Peti ezúttal KKevinnel és DZSINDZSERrel közösen jelentkezett új dallal. A CIA szeptember végén jelent meg, és már a cím, valamint a provokatív szöveg is azt mutatja, hogy az előadók ezúttal sem a visszafogott megoldásokra törekedtek. Azonban ez Marics Petinél egy meglepő húzásnak mutatkozott, hiszen eddig a rajongók nem ezt az oldalát ismerték, aminek most hangot is adtak.

Marics Peti CIA szereléspen néz szigorúan.
Marics Peti CIA című új dalán sok rajongó felháborodott (Fotó: YouTube)

Nem ilyen Marics Petire számítottak

Nem minden hallgatónál talált be az új dal. A YouTube-videó alatt több olyan hozzászólás is megjelent, amelyben a rajongók csalódottságuknak adtak hangot. Volt, aki egyenesen azt írta, hogy szerinte Marics Peti ezzel a számmal rombolja a saját imidzsét. „Jaj ez a szöveg roppant kiábrándító, Marics nem tudom, miért akar imidzset rombolni ilyen zenékkel” – írta az egyik kommentelő. Más ennél is keményebben fogalmazott, és nemcsak a szöveget, hanem a Megasztár zsűritagjának szerepét is elővette:

Marics Peti ül laza szerelésben, fekete farmer és fehér edzőcipő van rajta.
Marics Peti a Megasztár 2026-os évadában is a zsűriasztalnál foglal helyet (Fotó: Szabolcs László)

Gratulálok a Megasztár egyik zsűrijének, és a többi zenésznek, hogy a kreativitásuk kimerül egy k*rvákról és dr*gokról szóló zenénél

A CIA valóban meglehetősen szélsőséges, provokatív képekre épít: a dalszövegben prostituáltakról, drogokról, alkoholról, pénzről és szexről is szó esik, miközben a nők több helyen tárgyként jelennek meg. De nemcsak a dalszöveg miatt támadták a számot. Több kommentelő szerint a CIA zenei alapja emlékezteti őket Eminem 2005-ös Shake That című számára. A YouTube-kommentek között több ilyen megjegyzés is olvasható: „Ez Eminem shake that flow” Egy másik hozzászóló még egyértelműbben fogalmazott: „Eminem shake that nagyot ment. Egyedi ötlet.” A legkeményebb kritikák azonban egyértelműen a dal nőkről alkotott képét érintik. Több kommentelő szerint a provokáció ezen a ponton már túllépett egy határon. „Gusztustalan a szöveg, Peti nagyon leadta..” – írta egy hallgató. Egy másik pedig azt kérdezte:

Miért kell a nőket szinte minden számban megalázni?? Lassan egy összefogást kell szerveznünk, hogy kész elég!

A hozzászólásokból tehát úgy tűnik, hogy a CIA nem minden Marics Peti rajongónál aratott osztatlan sikert. Volt, aki a szöveget kifogásolta, mások a szerintük felismerhető Eminem hatást tették szóvá, és olyan is akadt, aki úgy érezte, az énekes az eddigi imázsához képest egy egészen más irányba indult el.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu