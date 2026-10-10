Marics Peti új dala sokkolta a rajongókat: „Ki ez a lány?” után már „r*bancot akar, nem feleséget”

Marics Peti ezúttal KKevinnel és DZSINDZSERrel közösen jelentkezett új dallal. A CIA szeptember végén jelent meg, és már a cím, valamint a provokatív szöveg is azt mutatja, hogy az előadók ezúttal sem a visszafogott megoldásokra törekedtek. Azonban ez Marics Petinél egy meglepő húzásnak mutatkozott, hiszen eddig a rajongók nem ezt az oldalát ismerték, aminek most hangot is adtak.
Nem minden hallgatónál talált be az új dal. A YouTube-videó alatt több olyan hozzászólás is megjelent, amelyben a rajongók csalódottságuknak adtak hangot. Volt, aki egyenesen azt írta, hogy szerinte Marics Peti ezzel a számmal rombolja a saját imidzsét. „Jaj ez a szöveg roppant kiábrándító, Marics nem tudom, miért akar imidzset rombolni ilyen zenékkel” – írta az egyik kommentelő. Más ennél is keményebben fogalmazott, és nemcsak a szöveget, hanem a Megasztár zsűritagjának szerepét is elővette:
Gratulálok a Megasztár egyik zsűrijének, és a többi zenésznek, hogy a kreativitásuk kimerül egy k*rvákról és dr*gokról szóló zenénél
A CIA valóban meglehetősen szélsőséges, provokatív képekre épít: a dalszövegben prostituáltakról, drogokról, alkoholról, pénzről és szexről is szó esik, miközben a nők több helyen tárgyként jelennek meg. De nemcsak a dalszöveg miatt támadták a számot. Több kommentelő szerint a CIA zenei alapja emlékezteti őket Eminem 2005-ös Shake That című számára. A YouTube-kommentek között több ilyen megjegyzés is olvasható: „Ez Eminem shake that flow” Egy másik hozzászóló még egyértelműbben fogalmazott: „Eminem shake that nagyot ment. Egyedi ötlet.” A legkeményebb kritikák azonban egyértelműen a dal nőkről alkotott képét érintik. Több kommentelő szerint a provokáció ezen a ponton már túllépett egy határon. „Gusztustalan a szöveg, Peti nagyon leadta..” – írta egy hallgató. Egy másik pedig azt kérdezte:
Miért kell a nőket szinte minden számban megalázni?? Lassan egy összefogást kell szerveznünk, hogy kész elég!
A hozzászólásokból tehát úgy tűnik, hogy a CIA nem minden Marics Peti rajongónál aratott osztatlan sikert. Volt, aki a szöveget kifogásolta, mások a szerintük felismerhető Eminem hatást tették szóvá, és olyan is akadt, aki úgy érezte, az énekes az eddigi imázsához képest egy egészen más irányba indult el.
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