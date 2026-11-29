Megmutatjuk, hogyan készíthetsz puha, hófehér műhavat néhány egyszerű hozzávalóból.

Három különböző házi műhó receptet mutatunk, amelyekhez a fürdőszobában is megtalálhatod az alapanyagokat.

Azt is eláruljuk, milyen karácsonyi dekorációkhoz használhatod fel a saját készítésű műhavadat.

Nem csak bolti műhó porokat érdemes kipróbálnod! Saját magad is elkészítheted néhány olcsó alapanyagból. Mutatjuk, hogyan készül a műhó házilag!

Mutatjuk, hogyan készül a műhó házilag. Fotó:123RF

Műhó házilag: így varázsolj téli csodát az otthonodba

A műhó készítése otthon nemcsak olcsóbb megoldás lehet a bolti változatok megvásárlásánál, hanem kreatív elfoglaltság is, amelybe a gyerekeid is bevonhatod. Ha szereted a karácsonyi dekorációkat, és szívesen készítenél egyedi díszeket, érdemes kipróbálnod az alábbiakat!

1. Házi műhó készítése szódabikarbónából és hajbalzsamból

Az egyik legegyszerűbb módszerhez mindössze két alapanyagra lesz szükséged: szódabikarbónára és fehér hajbalzsamra. Keverj össze körülbelül három csésze szódabikarbónát fél csésze hajbalzsammal, majd dolgozd össze alaposan. Ha túl száraznak találod, fokozatosan adhatsz hozzá még egy kevés balzsamot.

Az eredmény egy puha, hideg tapintású, jól formázható anyag lesz, amely kiváló alapja lehet a havas dekorációnak. Ez a szódabikarbónás műhó különösen jól mutat a téli díszletekben.

2. Készíts műhavat borotvahabból

Ha igazán könnyű, habos állagú műhóra vágysz, próbáld ki a borotvahabos változatot! Egy nagyobb tálba tegyél egy csésze szódabikarbónát, majd apránként adagold hozzá a borotvahabot. Közben folyamatosan keverd, amíg puha, hóra emlékeztető állagot nem kapsz.

Ez a házi műhó különösen látványos, ráadásul könnyen formázható. Arra azonban ügyelj, hogy a keverék ne legyen túl nedves!

3. Műhó készítése otthon: kukoricakeményítőt és testápolót is használhatsz

Nincs otthon szódabikarbónád? Nem probléma! A harmadik változathoz kukoricakeményítőre és fehér testápolóra lesz csak szükséged. Keverj össze két rész kukoricakeményítőt egy rész testápolóval, majd dolgozd össze a hozzávalókat, amíg kellemesen puha, morzsalékos masszát nem kapsz. Az elkészült anyag kisebb dekorációkhoz és kézműves alkotásokhoz is felhasználható.