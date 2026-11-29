Még jóval azelőtt, hogy hátizsákot ragadtak volna és nekivágtak az ismeretlennek, a sors egészen meglepő módon keresztezte egymással az Ázsia Expressz versenyzői útját. A televízió képernyőjén már összeszokott csapatként láthattuk őket, ám a megismerkedésük története legalább olyan izgalmas, mint maga a verseny. Most a hot! magazin visszapörgeti az idő kerekét, és lerántja a leplet a legérdekesebb, eddig kevesek által ismert részletekről, amelyek megmutatják, hogyan sodorta össze az élet a közönség nagy kedvenceit.
Kettejüket a szórakoztatóipar és a realityk világa hozta össze. A személyi edző a Házasság első látásra első évadában vált ismertté, míg a felnőttfilmes tartalomgyártó médiaszereplőként is hírnevet szerzett. Hamar megtalálták a közös hangot, mivel mindketten nyíltan vállalják, hogy szeretnek megosztóan viselkedni és másokat provokálni.
Mindketten a Házasság első látásra kamerái előtt keresték a szerelmet, ám elkerülték egymást, hiszen a DJ az első évadban szerepelt, az énekesnő pedig a harmadikban. A nagy fordulatot a 2025-ös forgatás egyik különleges napja hozta el, amikor a készítők meghívták a korábbi szériák szereplőit, hogy tanácsokkal lássák el az új párokat. Ekkor futottak össze először személyesen, ám a szikra csak a műsor vége és az énekesnő válása után lobbant lángra igazán; eleinte egy közös dalon kezdtek dolgozni, ami csak még jobban összehozta őket, és mindent elsöprő szerelem lett a vége.
A Szerencselány mindössze tizenhat éves volt, míg Dávid tizenhét, amikor először egymásba szerettek, így a kapcsolatuk valódi tiniszerelemként indult. Néhány hónap után különváltak az útjaik, ám négy évvel később egy héten belül háromszor is újra egymás karjaiba sodorta őket a sors. Azóta elválaszthatatlanok, 2025 nyarán pedig a romantikus lánykérés is megtörtént a görögországi Míkonosz szigetén.
Tartalomgyártóként dolgoznak, így a közös munkák révén már hosszú évek óta ismerik egymást, sőt a modell a műsorvezető feleségével is nagyon jó viszonyt ápol. A barátságuk különösen azokon az utazásokon mélyült el, ahol influenszerek vettek részt. Szinte mindig történt valamilyen váratlan bonyodalom, és kiderült, hogy a legkaotikusabb helyzetekben is remekül kiegészítik egymást.
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