Helfy Roxi megmutatta, mit vágtak ki a Megasztárból: a dal legfájóbb része maradt ki – Videó!

Helfy Roxána saját dalával érkezett a Megasztárba, produkciója pedig olyannyira lenyűgözte a mestereket, hogy állva tapsoltak neki. A nézők azonban nem hallhatták a teljes dalt az adásban, ugyanis nem lett teljes egészében bejátszva. Roxi most a TikTok-oldalán megmutatta azt a fájó részt, amely kimaradt, ráadásul azt is elárulta, hogy éppen ez a kedvence.

A Megasztár 2026 egyik nagy felfedezettjének tartják Helfy Roxánát (Fotó: TV2)

Ez lenne Helfy Roxána kimaradt sora a Megasztárból

A mindössze 16 éves énekesnő az Álarc című saját szerzeményével állt a Megasztár mesterei elé. A dal különösen személyes számára, hiszen nővéréhez, Helfy Alexához fűződő érzéseit fogalmazta meg benne, amiben kifejti, hogy szeretne végre kilépni nővére árnyékából, és a saját jogán bizonyítani. Roxi most egy TikTok-videóban pótolta azt, ami a televíziós adásból kimaradt. „A kedvenc részem nem volt bevágva az adásba, úgyhogy gondoltam, most elhozom nektek” – írta a videóhoz, majd elénekelte a kimaradt sorokat:

Roxi legmélyebb érzéseit fogalmazta meg dalában (Fotó: TV2)

A tűz a szemeidben él, és nem fél megégetni, pedig mondtam, hogy ne, légyszi! De egy szót sem ejthetek én, végén nem hisz nekem senki, ezt valahogy egyedül kell feldolgozni

A dal már a műsorban is komoly érzelmeket váltott ki. Roxi a produkció előtt nővérének elmondta, hogy az egyik legfontosabb rész arról szól, milyen érzés számára, hogy sokáig csak valaki húgaként tekintettek rá.