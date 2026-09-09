Helfy Roxi megmutatta, mit vágtak ki a Megasztárból: a dal legfájóbb része maradt ki – Videó!

Helfy Roxána saját dalával érkezett a Megasztárba, produkciója pedig olyannyira lenyűgözte a mestereket, hogy állva tapsoltak neki. A nézők azonban nem hallhatták a teljes dalt az adásban, ugyanis nem lett teljes egészében bejátszva. Roxi most a TikTok-oldalán megmutatta azt a fájó részt, amely kimaradt, ráadásul azt is elárulta, hogy éppen ez a kedvence.
A mindössze 16 éves énekesnő az Álarc című saját szerzeményével állt a Megasztár mesterei elé. A dal különösen személyes számára, hiszen nővéréhez, Helfy Alexához fűződő érzéseit fogalmazta meg benne, amiben kifejti, hogy szeretne végre kilépni nővére árnyékából, és a saját jogán bizonyítani. Roxi most egy TikTok-videóban pótolta azt, ami a televíziós adásból kimaradt. „A kedvenc részem nem volt bevágva az adásba, úgyhogy gondoltam, most elhozom nektek” – írta a videóhoz, majd elénekelte a kimaradt sorokat:
A tűz a szemeidben él, és nem fél megégetni, pedig mondtam, hogy ne, légyszi! De egy szót sem ejthetek én, végén nem hisz nekem senki, ezt valahogy egyedül kell feldolgozni
A dal már a műsorban is komoly érzelmeket váltott ki. Roxi a produkció előtt nővérének elmondta, hogy az egyik legfontosabb rész arról szól, milyen érzés számára, hogy sokáig csak valaki húgaként tekintettek rá.
Igazából ez több dologról is szól. De a refrén része az az, hogy én mindig is csak mögötted voltam. Kicsit rossz ez, hogy valakinek csak a húga lehetek, és nem pedig én
– mondta Roxi a színpadra lépés előtt nővérének, Helfy Alexának. Hozzátette: egyáltalán nem féltékeny a nővérére, sőt kifejezetten büszke rá, csak szeretné végre megmutatni, hogy benne is ott van mindaz, amiért érdemes rá figyelni. A produkció végül olyannyira meggyőzte a mestereket, hogy mindannyian felfigyeltek Roxira. A fiatal énekesnőnek ezt követően komoly döntést kellett meghoznia: Herceg Erika nagyon szerette volna a saját csapatában tudni, Roxi azonban végül Marics Petit választotta. Erika ugyan elfogadta a döntését, de nem adta fel: kisétált a kulisszák mögé, és Roxi nővérének is felajánlott egy továbbjutó kártyát, amin a Megasztár mesterek és maga Roxi is ledöbbenve reagált.
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