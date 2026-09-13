Véget ért a Megasztár legnagyobb balhéja: Varga Irén és P. Violetta egymás karjaiba borult

Varga Irén a Megasztár kulisszái mögött összeszólalkozott Pikács Violettával, a Diridáré műsorvezetőjével, és heves vitába keveredtek, aminek a vége az lett, hogy P. Violetta a rendőrséget riasztotta. A történet azonban ritka fordulatot vett, amikor Pikács Violetta úgy döntött, békejobbot nyújt Irénkének.

A Megasztár 2026 adásába Varga Irén és P. Violetta is versenyzőként érkeztek (Fotó. TV2)

Óriási fordulatot vett a Megasztár balhé

A két Megsztár versenyző között az robbantotta ki az óriási botrányt, hogy egyikük sem ugyanúgy emlékezett arra, miként is indult Varga Irén térhódítása az interneten.

A Pikács Violetta az egyik legnagyobb utálóm, aki megölne egy kanál vízbe. Azt találta ki, hogy én általa lettem sztár

– jegyezte meg Irén, míg P. Violetta teljesen másképp vélekedett: