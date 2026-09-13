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Véget ért a Megasztár legnagyobb balhéja: Varga Irén és P. Violetta egymás karjaiba borult

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 13. 23:00
óriási fordulatvarga irén
Rendőri beavatkozás helyett ölelkezés lett a botrány vége. A Megasztár kulisszái mögött olyan fordulatnak lehettünk szemtanúi, amire senki nem számított.
Boróka Noémi
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Varga Irén a Megasztár kulisszái mögött összeszólalkozott Pikács Violettával, a Diridáré műsorvezetőjével, és heves vitába keveredtek, aminek a vége az lett, hogy P. Violetta a rendőrséget riasztotta. A történet azonban ritka fordulatot vett, amikor Pikács Violetta úgy döntött, békejobbot nyújt Irénkének.

A Megasztár színpadán Varga Irén fekete bőrnadrágban és piros kalapban áll a mikrofon mögött.
A Megasztár 2026 adásába Varga Irén és P. Violetta is versenyzőként érkeztek (Fotó. TV2)

Óriási fordulatot vett a Megasztár balhé

A két Megsztár versenyző között az robbantotta ki az óriási botrányt, hogy egyikük sem ugyanúgy emlékezett arra, miként is indult Varga Irén térhódítása az interneten.

A Pikács Violetta az egyik legnagyobb utálóm, aki megölne egy kanál vízbe. Azt találta ki, hogy én általa lettem sztár

 –  jegyezte meg Irén, míg P. Violetta teljesen másképp vélekedett:

Világszerte ismert művésznő vagyok. Rengeteg embert tettem ismerté Európában a Diridáré mulatós showm-ban. Varga Irént is én sztároltam be. Meg lehet nézni, hogy az én mulatós műsoromban lett híres

 – jelentette ki. Varga Irénnek pedig nem kellett több, odasétált Violettához, és hozzávágta, hogy meglátása szerint méltatlanul bánt vele.

P. Violetta aran színű boleróban ad interjút a Megasztár kameráinak.
P. Violetta békülést kezdeményezett Varga Irénnel (Fotó: TV2)

„Te nem vagy senki. Nulla vagy. Én vagyok a legnagyobb sztár, maga az ikon. Nem te tettél engem sztárrá. Amikor a Diridáré műsorba elmentem, te kitettél, mint egy kutyát” A szócsata azonban odaáig fajult, hogy P. Violetta a kezével jelezte, hogy menjen a közeléből Irénke, aki nem bírt magával, és rácsapott arra. Pikács Violetta ekkor, telefont ragadott és rendőrt akart hívatni. A balhénak azonban óriási fordulat lett a vége! A produkciók után Violetta a Megasztár kameráinak így nyilatkozott:

Én nem bántottam őt, de egyszer idegességembe mégis.

Kijelentése után pedig úgy döntött, jobb a békesség, és felajánlotta Irénkének, ássák el a csatabárdot. „Irénkém ne haragudj, mások bántottak, nem én! Ideges voltam én is, és te is.” Ezt követően P. Violetta kezet nyújtott Varga Irénnek, aki azt szívesen fogadta, és megjegyezte, ő is pont erre készült volna, hogy megbeszéljék a nézeteltérést.

@borsonline

Varga Irén nekiment a Megasztárban a Diridáré műsorvezetőjének A műsor közösségi oldalára felkerült rövid videóban látszik, hogy keményen összefeszült a két asszony. Varga Irén odament Pikács Violettához és közölte vele, hogy ő a minden a szupersztár, mire a Diridáré műsorvezetője emlékeztette Irént arra, hogy annak idején ő volt az, aki lehetőséget adott neki. #bors #megasztár #vargairé #balhé #vicc

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