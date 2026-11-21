Egy 11 éves skót kislány körül megmagyarázhatatlan jelenségek vették kezdetüket: bútorok mozdultak el, kopogások hallatszottak, és még az iskolában sem volt nyugta.

Az ügynek orvosok, tanárok és lelkészek is szemtanúi voltak, a rejtélyes eseményeket pedig egy brit parapszichológus is vizsgálni kezdte.

Vajon valóban egy túlvilági lény követte a gyermeket, vagy a kislány lelki traumái állhattak a hátborzongató események hátterében?

A velőtrázó jelenségeknek állítólag orvosok, tanárok és lelkészek is szemtanúi voltak. A Sauchie poltergeist sztori 1960 novemberében kezdődött a skóciai Sauchie kisvárosában. A Campbell família otthonában olyan különös események zajlottak, amelyek a paranormális jelenségeket kutató szakemberek figyelmét is felkeltették. Elhihetjük, hogy valóban egy túlvilágról érkező lény üldözte a gyermeket? Vagy az is lehetséges, hogy a kislány pszichés működése állhat mindezek hátterében?

A Sauchie poltergeist Skócia egyik leghíresebb paranormális esete, amely 1960 novemberében történt Sauchie falujában, és egy 11 éves kislányhoz, Virginia Campbellhez kötődött

Forrás: 123RF

Sauchie poltergeist

A történet középpontjában a 11 éves, visszahúzódó kis Virginia Campbell állt, aki nem sokkal korábban Észak-Írországból költözött Skóciába.

Virginia életében akkortájt olyan sok változás történt, ami egy erős, felnőtt embert is súlyosan megviselt volna. Édesapja Írországban maradt, édesanyja pedig egy távolabbi panzióban dolgozott és lakott, így a kislány többnyire a nála közel 20 évvel idősebb, felnőtt bátyja családjával töltötte az idejét.

Korábban imádott kutyáját is elvesztette, egy kedves barátnőjét pedig halálos tragédia ragadta el tőle. Bár több felnőtt testvére volt, gyakorlatilag egykeként nevelkedett - új otthonában viszont sokszor még az ágyát is meg kellett osztania rokonaival.

A honvágy, az elszakadás fájdalma és az elfojtott érzelmek minden bizonnyal komoly szerepet játszhattak Virginia lelki érzékenységében - és talán az egész ügy lehetséges magyarázatában...

Az eset azért lett rendkívül híres, mert a jelenségeket nemcsak a családtagok, hanem független, hiteles tanúk is látták.

Forrás: 123RF

A Sauchie poltergeist: a bútorok önálló életre keltek

Minden az intenzív kopogó hangokkal és az ágy remegésével kezdődött. Az 1960- as években pláne kirívónak számított, amit tapasztaltak, a család eleinte hétköznapi magyarázatot próbált keresni - ám a jelenségek egyre nyugtalanítóbbá váltak.

A beszámolók szerint az otthonukban egy több, mint százkilós tálalószekrény szemtanúk jelenlétében mintegy tizenkét centiméterre eltávolodott a faltól, majd visszatolódott az eredeti helyére anélkül, hogy bárki hozzáért volna.

A kísértetjárás azonban nem csupán az otthonára korlátozódott. Virginia bárhol is járt, a környezetében rejtélyes zajokat hallottak, tárgyak mozdultak el – sőt, a morbid jelenségek még az iskolában is folytatódtak. A repkedő mutatópálcák, vándorló íróasztalok halálra rémítették a gyerekeket és a tanárokat. A történet ettől vált igazán hátborzongatóvá: úgy tűnt, a láthatatlan erők nem egy konkrét épülethez, hanem egyértelműen a lányhoz kötődtek.