A csillagok is boldog jövőt jósolnak a Házasság első látásra szereplőinek!

A csapatépítés hetének első napján Ján és Juci szakemberhez látogat. Kapcsolatuk olyan szintre ért, ahova ennyi idő alatt a Házasság első látásra történelmében még soha senkinek. Ez pedig az asztrológusnál is kiderül, mivel csupa pozitív hírrel látja el a szereplőket. A családalapítás és a hosszú távú jövő is szóba került a beszélgetés során, amiből kiderült, hogy nemcsak a rózsaszín köd miatt boldogok ennyire egymás mellett.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Juci és Ján kapcsolata úgy tűnik, hogy hosszú távú lesz (Fotó: hot! magazin/ TV2)

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Az asztrológus a horoszkópokat említette meg először, ám Ján nagy kérdőjelekkel a fejében hallgatta végig a tanácsokat.

Nem szeretek foglalkozni a horoszkópokkal. Nekem korábban azt mondták, hogy van bennem egy biztonsági berendezés, ami akkor kapcsol be, amikor vészhelyzet van és ez most is bekapcsolt. Nem feltétlen vészhelyzet miatt, hanem inkább csak felismertem, hogy egyáltalán nem hiszek ezekben

– jegyezte meg a Házasság első látásra Jánja.

Amikor felmerült a jövőbeli terveknek a kérdése, akkor Juci egyből rávágta, hogy hosszú távra terveznek. Ján pedig azt is hozzátette, hogy egy ideje már a családalapításon is gondolkodnak. „Tudom, hogy Jucinek ez egy nagyon fontos dolog, én pedig nem éltem meg olyan családot, amilyet szerettem volna. A szakértők is látták, hogyha egy olyan párt kapok, akkor sikerül megtalálnom ezt a boldogságot” – mesélte az asztrológus szakértőnek a Házasság első látásra szereplője.

Ján egy éven belül látja maga előtt, hogy ismét édesapa legyen (Fotó: TV2)

Juci a gyerekvállalásról számolt be

Ha kislányként megkérdezed, hogy mi akarok lenni, ha nagy leszek, akkor azt mondtam volna, hogy édesanya. Az volt a terv, hogy fiatal anyuka leszek. A társadalmi elvárásokat teljesen kizárhatom

– jelentette ki a feleség.

„Mit szólnál Ján ahhoz, ha egy év múlva gyereketek születne?” – tette fel a kérdést az asztrológus szakember, amire a férfi meglepő választ adott. „Tökéletes időzítés” – jelentette ki Ján.

Ján és Juci még egy szakembert meggyőzött, hogy az ő kapcsolatuk megrendíthetetlen.