Bár a közönség elsősorban a színpadról ismeri, Nyári Károly számára a család jelenti a mindent. Az elismert előadóművész ritkán enged betekintést a magánéletébe, most azonban büszkén mesélt fiáról és lányairól, zenei utat járó unokáiról, valamint arról a nőről, aki több mint négy évtizede a társa, és aki a háttérben az egész munkásságát összefogja.
Nyári Károly életében a család és a zene szorosan összefonódik. Elsőként fiáról, az ifjabb Nyári Károlyról beszélt, akiről kevesebbet hallani. Mint büszkén elmondta, fia tavaly kitüntetéssel végezte el a Zeneakadémiát klasszikus zongora szakon – öt éven keresztül mindenből kitűnő volt, és a diplomakoncertjén is jeles ötössel végzett. Jelenleg a XII. kerületi zeneiskolában tanít klasszikus zongorát, emellett belföldön és külföldön is koncertezik, nyáron Milánóban volt egy nagy koncertje, legutóbb pedig az Óbudai Társaskörben adott kamarakoncertet zeneakadémista évfolyamtársaival, amelyen Bach műveit játszották.
Lányai szintén aktívak és sikeresek a zenei pályán. Nyári Aliz immár harmadszor kapott felkérést Vietnámba egy amerikai ügynökségen keresztül. Hazatérése után december elején már Svájcba, St. Moritzba utazik egy kéthetes turnéra egy trióval, majd december közepén érkezik haza, hogy részt vegyen a budapesti karácsonyi koncerten: „Szoktam neki mondani, hogy éli a világsztárok életét” – mesélte nevetve édesapja, hozzátéve, hogy a távolság miatt most kevesebb jut a magánéletre, de Aliz nemzetközi karrierje szépen működik.
Nyári Edit eközben elsősorban édesanyaként éli mindennapjait, miközben szép számmal vállal fellépéseket is: „Nyáron is sokat jött velük, és az adventi koncerteken is ott lesz.” Két unokája közül Kálmánka most lett első osztályos, a kisebbik Editke is már ötéves: „Mind a ketten nagyon muzikálisak, járnak balettórára, énekelnek, most zongorázni kezdenek tanulni – látszik, hogy meg van pecsételve a sorsuk, nem csoda, hiszen benne van a vérükben” – szögezte le.
A beszélgetés végén Nyári Károly külön kiemelte feleségét, akit 16 éves korában ismert meg, és akivel 1984-ben kötöttek hivatalosan házasságot – tehát 42 éve házasok, és közel ötven éve vannak együtt: „Ő fogja össze a családot édesanyaként és nagymamaként is, de a legfontosabb, hogy ennek az egésznek ő a háttere: a Charles Music Produkciós Iroda és a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar ügyvezetője, a koncertjeink szervezője és koordinátora. Nélküle semmi nem működhetne és nem is működik. Nagyon nagy felelősség hárul rá, de ő ezt csinálja, nagy szeretettel” – árulta el.
A művész felidézte: egy-egy karácsonyi nagykoncerten közel 150 ember dolgozik egy este a próbáktól a kottákon át a jegyértékesítésig. Visszatekintve az évtizedekre úgy véli, a döntéseik helyesnek bizonyultak, a mélypontokon pedig a kitartás, a szorgalom és a gyakorlás segítette át őket: „Ha az ember úgy érzi, hogy most már nincs erő és nincs folytatás, akkor is túl kell lendülni rajta, és erőt kell, hogy adjon egy másik feladat ahhoz, hogy újult erővel tudjál készülni” – zárta a gondolatait Nyári Károly, aki elárulta, hogy az ünnepekre pedig már javában készül a család.
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