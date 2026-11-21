Bár a közönség elsősorban a színpadról ismeri, Nyári Károly számára a család jelenti a mindent. Az elismert előadóművész ritkán enged betekintést a magánéletébe, most azonban büszkén mesélt fiáról és lányairól, zenei utat járó unokáiról, valamint arról a nőről, aki több mint négy évtizede a társa, és aki a háttérben az egész munkásságát összefogja.

Nyári Károly családja mindig a zenész prioritása volt (Fotó: Bors)

Nyári Károly fia nagy mérföldkőhöz ért

Nyári Károly életében a család és a zene szorosan összefonódik. Elsőként fiáról, az ifjabb Nyári Károlyról beszélt, akiről kevesebbet hallani. Mint büszkén elmondta, fia tavaly kitüntetéssel végezte el a Zeneakadémiát klasszikus zongora szakon – öt éven keresztül mindenből kitűnő volt, és a diplomakoncertjén is jeles ötössel végzett. Jelenleg a XII. kerületi zeneiskolában tanít klasszikus zongorát, emellett belföldön és külföldön is koncertezik, nyáron Milánóban volt egy nagy koncertje, legutóbb pedig az Óbudai Társaskörben adott kamarakoncertet zeneakadémista évfolyamtársaival, amelyen Bach műveit játszották.

Nyári Károly lányairól is mesélt (Fotó: Facebook)

Aliz Vietnámban ünnepelt sztár

Lányai szintén aktívak és sikeresek a zenei pályán. Nyári Aliz immár harmadszor kapott felkérést Vietnámba egy amerikai ügynökségen keresztül. Hazatérése után december elején már Svájcba, St. Moritzba utazik egy kéthetes turnéra egy trióval, majd december közepén érkezik haza, hogy részt vegyen a budapesti karácsonyi koncerten: „Szoktam neki mondani, hogy éli a világsztárok életét” – mesélte nevetve édesapja, hozzátéve, hogy a távolság miatt most kevesebb jut a magánéletre, de Aliz nemzetközi karrierje szépen működik.

Nyári Edit eközben elsősorban édesanyaként éli mindennapjait, miközben szép számmal vállal fellépéseket is: „Nyáron is sokat jött velük, és az adventi koncerteken is ott lesz.” Két unokája közül Kálmánka most lett első osztályos, a kisebbik Editke is már ötéves: „Mind a ketten nagyon muzikálisak, járnak balettórára, énekelnek, most zongorázni kezdenek tanulni – látszik, hogy meg van pecsételve a sorsuk, nem csoda, hiszen benne van a vérükben” – szögezte le.