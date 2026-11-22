November 22-e remek alkalom arra, hogy egy kicsit felelevenítsük a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjának munkásságát. Vajon felismered Ady Endre verseit néhány jellegzetes sor alapján? Emlékszel, hogyan folytatódnak az ikonikus költemények, és melyik műből származnak az ismert idézetek? Akkor a következő tesztet neked találtuk ki!
Ma 149 éve született meg a 20. század és az egész magyar irodalom egyik legmeghatározóbb hangja, Ady Endre. A költő neve szinte mindenki számára ismerősen cseng, hiszen olyan klasszikusok fűződnek hozzá, mint a Héja-nász az avaron, a Párisban járt az Ősz vagy a Góg és Magóg fia vagyok én.
Költészete azonban jóval több az iskolai kötelező olvasmányoknál. Nemzeti lírát teremtett és költeményeiből a mai napig idéznek az interneten, reklámokban vagy éppen friss dalszövegekben. Az pedig csak a hab a tortán, hogy az izgalmas és botrányokkal teletűzdelt magánélete, munkássága és sokszor kiállhatatlannak tűnő személyisége mind hozzájárult, hogy a nevét nagybetűkkel beírják a magyar történelemben és irodalom történetébe.
Születésnapja alkalmából készültünk egy kvízzel Ady Endre legszebb verseiről! Töltsd ki te is!
Ha nosztalgiáznál kicsit, akkor hallgasd meg Ady Endre ikonikus versét Reviczky Gábor előadásában:
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