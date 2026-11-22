Ezen a napon született a Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja, Ady Endre;

A költő szimbolizmusa és versei a mai napig meghatározó részei a magyar irodalomnak;

A mai napon egy szövegfelismerő kvízzel kedveskedünk neked Ady születésnapja alkalmából.

November 22-e remek alkalom arra, hogy egy kicsit felelevenítsük a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjának munkásságát. Vajon felismered Ady Endre verseit néhány jellegzetes sor alapján? Emlékszel, hogyan folytatódnak az ikonikus költemények, és melyik műből származnak az ismert idézetek? Akkor a következő tesztet neked találtuk ki!

Ady Endre versei meghatározó darabjai a magyar irodalomnak. Te mennyire emlékszel rájuk?

Fotó: Ocskay Mark / shutterstock

Ady Endre versei kvíz az igazi rajongóknak

Ma 149 éve született meg a 20. század és az egész magyar irodalom egyik legmeghatározóbb hangja, Ady Endre. A költő neve szinte mindenki számára ismerősen cseng, hiszen olyan klasszikusok fűződnek hozzá, mint a Héja-nász az avaron, a Párisban járt az Ősz vagy a Góg és Magóg fia vagyok én.

Költészete azonban jóval több az iskolai kötelező olvasmányoknál. Nemzeti lírát teremtett és költeményeiből a mai napig idéznek az interneten, reklámokban vagy éppen friss dalszövegekben. Az pedig csak a hab a tortán, hogy az izgalmas és botrányokkal teletűzdelt magánélete, munkássága és sokszor kiállhatatlannak tűnő személyisége mind hozzájárult, hogy a nevét nagybetűkkel beírják a magyar történelemben és irodalom történetébe.

Születésnapja alkalmából készültünk egy kvízzel Ady Endre legszebb verseiről! Töltsd ki te is!