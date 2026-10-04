Betegségéről vallott Házasság első látásra Tücsi: összeesett egy boltban

Vannak mondatok, amelyeket egyetlen nő sem akar hallani az orvosi rendelőben. Mondatok, amelyek egyetlen pillanat alatt rombolják le a jövőről szőtt álmokat, a családi fészek melegét és az anyaság megélésének vágyát. Házasság első látásra Tücsi számára ez a rideg diagnózis valósággá vált. A betegség és a műtétek nemcsak a testét bélyegezték meg, hanem a lelkét is súlyos teherként nyomják.

A TV2 Házasság első látásra műsorában Lacit rendelték Galambos Tünde Tücsi párjául

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Házasság első látásra Tücsi a sürgősségin kötött ki

A kísérletben a nézők szerint Tü­csi az egyik legmegosztóbb karakter. A Házasság első látásra 2026 szereplők közül Tündét lehet szeretni, lehet nem szeretni, de az biztos, hogy mindig önazonos és nagyon bátor. Hatalma bátorság kell ugyanis ahhoz, hogy az ember meséljen arról a betegségről, ami örökre megváltoztatta az életét.

„Tinédzserkoromban kezdődött, nagyon sokat szenvedtem, édesanyámmal megbeszéltük, hogy fogamzásgátlót szedek” – kezdte a hot! magazinnak Tücsi.

Majd jött a mindent elsöprő szerelem, abbahagytam a fogamzásgátló szedését, és megint felerősödtek a tünetek. Konkrétan havonta a sürgősségin kötöttünk ki, de volt olyan, hogy a főnököm vitt a kórházba a munkahelyről, mert nem bírtam felállni. Az is előfordult, hogy a boltban ájultam el. Jártam orvostól orvosig, végül 2021-ben kaptam a diagnózist, hogy en­do­met­rió­zi­som van. Az az év meghatározó volt az életemben. Akkor mentünk szét a vőlegényemmel, aki tényleg nagy szerelmem volt, majd a születésnapom előtt meghalt a nagypapám, egy hónapra rá pedig a nagymamám is elment. Ennyi veszteséget feldolgozni; azt hittem, nem bírom el! Majd szeptemberben rosszul lettem a Balatonon, hónapokig ment a huzavona, majd az akkori orvosom közölte: „Tünde! Tudja, hogy magának nem lehet gyereke?” Ki akarta venni a petefészkemet!

A fiatal nő, akinek férjén összeveszett a többi feleség, nem fogadta el, hogy csak ez az egy út járható: ment tovább, és végül talált egy remek orvost.

„Ő megműtött. La­pa­rosz­kó­piá­nak indult, de annyi minden elváltozás volt bent, hogy két helyen fel kellett vágni. Fizikálisan és mentálisan is nehéz volt, de szép lassan összeraktam magam. Nem volt egyszerű – de hát mi egyszerű az életben? De feldolgoztam a velem történteket, elfogadom. Hiszem, hogy egyszer mégis lehet gyermekem! De ha nem lesz, azt is elfogadom!”