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Betegségéről vallott Házasság első látásra Tücsi: összeesett egy boltban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 18:00
Házasság első látásrasürgősségi
Pár hónap leforgása alatt omlott össze a TV2 sztárjának élete. Házasság első látásra Tücsi elvesztette imádott nagypapáját, nagymamáját, majd az orvosa közölte vele: nem lehet gyermeke. Hogyan lehetséges ezt feldolgozni? Lehet-e még boldog életben reménykedni?
Bors
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Vannak mondatok, amelyeket egyetlen nő sem akar hallani az orvosi rendelőben. Mondatok, amelyek egyetlen pillanat alatt rombolják le a jövőről szőtt álmokat, a családi fészek melegét és az anyaság megélésének vágyát. Házasság első látásra Tücsi számára ez a rideg diagnózis valósággá vált. A betegség és a műtétek nemcsak a testét bélyegezték meg, hanem a lelkét is súlyos teherként nyomják.

Itt még boldogan nevetett a Házasság első látásra műso esküvőjén Tücsi.
A TV2 Házasság első látásra műsorában Lacit rendelték Galambos Tünde Tücsi párjául 
(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Házasság első látásra Tücsi a sürgősségin kötött ki

A kísérletben a nézők szerint Tü­csi az egyik legmegosztóbb karakter. A Házasság első látásra 2026 szereplők közül Tündét lehet szeretni, lehet nem szeretni, de az biztos, hogy mindig önazonos és nagyon bátor. Hatalma bátorság kell ugyanis ahhoz, hogy az ember meséljen arról a betegségről, ami örökre megváltoztatta az életét. 

„Tinédzserkoromban kezdődött, nagyon sokat szenvedtem, édesanyámmal megbeszéltük, hogy fogamzásgátlót szedek” – kezdte a hot! magazinnak Tücsi.

Majd jött a mindent elsöprő szerelem, abbahagytam a fogamzásgátló szedését, és megint felerősödtek a tünetek. Konkrétan havonta a sürgősségin kötöttünk ki, de volt olyan, hogy a főnököm vitt a kórházba a munkahelyről, mert nem bírtam felállni. Az is előfordult, hogy a boltban ájultam el. Jártam orvostól orvosig, végül 2021-ben kaptam a diagnózist, hogy en­do­met­rió­zi­som van. Az az év meghatározó volt az életemben. Akkor mentünk szét a vőlegényemmel, aki tényleg nagy szerelmem volt, majd a születésnapom előtt meghalt a nagypapám, egy hónapra rá pedig a nagymamám is elment. Ennyi veszteséget feldolgozni; azt hittem, nem bírom el! Majd szeptemberben rosszul lettem a Balatonon, hónapokig ment a huzavona, majd az akkori orvosom közölte: „Tünde! Tudja, hogy magának nem lehet gyereke?” Ki akarta venni a petefészkemet!

A fiatal nő, akinek férjén összeveszett a többi feleség, nem fogadta el, hogy csak ez az egy út járható: ment tovább, és végül talált egy remek orvost.

„Ő megműtött. La­pa­rosz­kó­piá­nak indult, de annyi minden elváltozás volt bent, hogy két helyen fel kellett vágni. Fizikálisan és mentálisan is nehéz volt, de szép lassan összeraktam magam. Nem volt egyszerű – de hát mi egyszerű az életben? De feldolgoztam a velem történteket, elfogadom. Hiszem, hogy egyszer mégis lehet gyermekem! De ha nem lesz, azt is elfogadom!”

Tücsin nagyon jól mutatott a sárga ruha.
Tücsi bízik benne, hogy a megfelelő társsal mégis teherbe eshet 
(Fotó: hot! magazin/ TV2)

„Rengetegen megállítanak az utcán”

HEL Tücsi – akinek házassága nagyon döcögős –  azt mondja, nagyon éli ezt az egészet, ami a műsorral jár.

„A neten nagyon sok negatív dolog kering rólam. Közben a való életben annyi pozitívumot kapok: rengetegen megállítanak az utcán, hogy „Te vagy a kedvencem!” Én ugyanolyan vagyok, mint a műsorban: teljes gőzzel élek, nevetek, és hangos vagyok. De olyan is van, hogy bemegyek lakásba, benyomok egy jó zenét, és nekiállok főzni. Nekem viszont fura, ha valaki félgőzzel él. Az unalmas: menjünk teljes gőzzel előre!”

@borsonline

Nem lehet gyermeke HEL Tücsinek! A Házasság első látásra műsorának talán a legmegosztóbb szereplője, Gombos Tünde – akit a nézők csak Tücsiként ismertek meg – már az esküvője napján óriási patáliát csapott, miután nem nyerte el a tetszését újdonsült férje, Kemenczés Laci. A csípős nyelvű feleség a kísérlet első heteiben sem fogta vissza magát, ikonikus beszólásaival és lekezelő stílusával folyamatosan borzolta a kedélyeket, ám most kiderült, a hűvös páncél mögött egy feldolgozatlan, megrendítő személyes dráma rejtőzik. Bár sokan szívtelennek tartják a szüntelenül fanyalgó asszonyt, a háttérben meghúzódó szomorú orvosi diagnózis egészen más megvilágításba helyezi a viselkedését. #bors #hel #tücsi #házasság

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