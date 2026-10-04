Betegségéről vallott Házasság első látásra Tücsi: összeesett egy boltban

Vannak mondatok, amelyeket egyetlen nő sem akar hallani az orvosi rendelőben. Mondatok, amelyek egyetlen pillanat alatt rombolják le a jövőről szőtt álmokat, a családi fészek melegét és az anyaság megélésének vágyát. Házasság első látásra Tücsi számára ez a rideg diagnózis valósággá vált. A betegség és a műtétek nemcsak a testét bélyegezték meg, hanem a lelkét is súlyos teherként nyomják.
A kísérletben a nézők szerint Tücsi az egyik legmegosztóbb karakter. A Házasság első látásra 2026 szereplők közül Tündét lehet szeretni, lehet nem szeretni, de az biztos, hogy mindig önazonos és nagyon bátor. Hatalma bátorság kell ugyanis ahhoz, hogy az ember meséljen arról a betegségről, ami örökre megváltoztatta az életét.
„Tinédzserkoromban kezdődött, nagyon sokat szenvedtem, édesanyámmal megbeszéltük, hogy fogamzásgátlót szedek” – kezdte a hot! magazinnak Tücsi.
Majd jött a mindent elsöprő szerelem, abbahagytam a fogamzásgátló szedését, és megint felerősödtek a tünetek. Konkrétan havonta a sürgősségin kötöttünk ki, de volt olyan, hogy a főnököm vitt a kórházba a munkahelyről, mert nem bírtam felállni. Az is előfordult, hogy a boltban ájultam el. Jártam orvostól orvosig, végül 2021-ben kaptam a diagnózist, hogy endometriózisom van. Az az év meghatározó volt az életemben. Akkor mentünk szét a vőlegényemmel, aki tényleg nagy szerelmem volt, majd a születésnapom előtt meghalt a nagypapám, egy hónapra rá pedig a nagymamám is elment. Ennyi veszteséget feldolgozni; azt hittem, nem bírom el! Majd szeptemberben rosszul lettem a Balatonon, hónapokig ment a huzavona, majd az akkori orvosom közölte: „Tünde! Tudja, hogy magának nem lehet gyereke?” Ki akarta venni a petefészkemet!
A fiatal nő, akinek férjén összeveszett a többi feleség, nem fogadta el, hogy csak ez az egy út járható: ment tovább, és végül talált egy remek orvost.
„Ő megműtött. Laparoszkópiának indult, de annyi minden elváltozás volt bent, hogy két helyen fel kellett vágni. Fizikálisan és mentálisan is nehéz volt, de szép lassan összeraktam magam. Nem volt egyszerű – de hát mi egyszerű az életben? De feldolgoztam a velem történteket, elfogadom. Hiszem, hogy egyszer mégis lehet gyermekem! De ha nem lesz, azt is elfogadom!”
HEL Tücsi – akinek házassága nagyon döcögős – azt mondja, nagyon éli ezt az egészet, ami a műsorral jár.
„A neten nagyon sok negatív dolog kering rólam. Közben a való életben annyi pozitívumot kapok: rengetegen megállítanak az utcán, hogy „Te vagy a kedvencem!” Én ugyanolyan vagyok, mint a műsorban: teljes gőzzel élek, nevetek, és hangos vagyok. De olyan is van, hogy bemegyek lakásba, benyomok egy jó zenét, és nekiállok főzni. Nekem viszont fura, ha valaki félgőzzel él. Az unalmas: menjünk teljes gőzzel előre!”
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