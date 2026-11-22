Amikor Kreena Dhiman észrevette, hogy az egyik mellbimbója befelé fordult, tudta, hogy valami nincs rendben. De mindössze 33 évesen, fitten, egészségesen és karrierjét építve, a mellrák volt az utolsó dolog, amire számított.
A szokatlan változással még orvoshoz is fordult, ahol megerősítettek benne azt a gondolatot, hogy még túl fiatal a rákhoz. Ezt követően azonban egy lesújtó diagnózist kapott: harmadik stádiumú mellrákot, amely fenekestül felforgatta az életét.
Úgy éreztették velem, mintha a semmiért aggódnék. Senki sem gondol rákra, amikor az ember a harmincas évei elején jár. Sem te, sem azok az emberek, akiktől segítséget kérsz
- emlékezett vissza a most 47 éves Kreena.
Sok nővel ellentétben, akiknél csomót fedeznek fel, Kreena első figyelmeztető jele a befelé fordult mellbimbó volt. 2013 augusztusában harmadik stádiumú hormonérzékeny mellrákot diagnosztizáltak nála. Bár a diagnózist állami ellátáson (NHS) keresztül kapta, a munkáltatóján keresztül biztosított magán egészségbiztosítás lehetővé tette, hogy két héttel korábban elvégezzék a masztektómiát, és hamarabb megkapja a szükséges kezelést.
Amikor közlik veled, hogy rákos vagy, a várakozás minden napja végtelennek tűnik. A két héttel korábbi műtét azt jelentette, hogy elkezdhettem a kezelést, és a gyógyulásra koncentrálhattam
- mondta a nő, aki szerint a kezelésnek nem a szerencsén kellene múlnia.
A diagnózisa évekig tartó kimerítő kezelés kezdetét jelentette. Kreena masztektómián, kemoterápián és sugárterápián esett át, miközben azzal a szívszorító lehetőséggel is szembesült, hogy a kezelés befolyásolhatja a gyermekvállalás esélyeit. Sürgősségi lombikprogramon esett át még a kezelés megkezdése előtt, de a megpróbáltatásai ezzel még nem értek véget.
2016-ban Kreena a kemoterápia okozta akut szívelégtelenségben szenvedett. Szerencsére felépült, és férjével, Sattyvel azóta négy gyermeket köszöntöttek béranyaság révén.
Most, több mint egy évtizeddel a diagnózisa után, a nyugat-sussexi Crawley-ből származó anya annak reményében osztja meg a történetét, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a korai diagnózis fontosságára.
A legtöbb korosztályombelinek fogalma sem volt, mekkora a kockázata. Családi előzmények, etnikai hovatartozás, genetika. Ezek a dolgok számítanak, de senki sem beszél róluk, amikor fiatal vagy. Egyszerűen azt feltételezed, hogy a rák valami, ami később történik az életben
- idézte szavait a Mirror.
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