Amikor Kreena Dhiman észrevette, hogy az egyik mellbimbója befelé fordult, tudta, hogy valami nincs rendben. De mindössze 33 évesen, fitten, egészségesen és karrierjét építve, a mellrák volt az utolsó dolog, amire számított.

Még az orvosok is túl fiatalnak tartották a rákhoz a nőt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A szokatlan változással még orvoshoz is fordult, ahol megerősítettek benne azt a gondolatot, hogy még túl fiatal a rákhoz. Ezt követően azonban egy lesújtó diagnózist kapott: harmadik stádiumú mellrákot, amely fenekestül felforgatta az életét.

Még az orvosok is túl fiatalnak tartották a rákhoz a nőt

Úgy éreztették velem, mintha a semmiért aggódnék. Senki sem gondol rákra, amikor az ember a harmincas évei elején jár. Sem te, sem azok az emberek, akiktől segítséget kérsz

- emlékezett vissza a most 47 éves Kreena.

Sok nővel ellentétben, akiknél csomót fedeznek fel, Kreena első figyelmeztető jele a befelé fordult mellbimbó volt. 2013 augusztusában harmadik stádiumú hormonérzékeny mellrákot diagnosztizáltak nála. Bár a diagnózist állami ellátáson (NHS) keresztül kapta, a munkáltatóján keresztül biztosított magán egészségbiztosítás lehetővé tette, hogy két héttel korábban elvégezzék a masztektómiát, és hamarabb megkapja a szükséges kezelést.

Amikor közlik veled, hogy rákos vagy, a várakozás minden napja végtelennek tűnik. A két héttel korábbi műtét azt jelentette, hogy elkezdhettem a kezelést, és a gyógyulásra koncentrálhattam

- mondta a nő, aki szerint a kezelésnek nem a szerencsén kellene múlnia.

A diagnózisa évekig tartó kimerítő kezelés kezdetét jelentette. Kreena masztektómián, kemoterápián és sugárterápián esett át, miközben azzal a szívszorító lehetőséggel is szembesült, hogy a kezelés befolyásolhatja a gyermekvállalás esélyeit. Sürgősségi lombikprogramon esett át még a kezelés megkezdése előtt, de a megpróbáltatásai ezzel még nem értek véget.

2016-ban Kreena a kemoterápia okozta akut szívelégtelenségben szenvedett. Szerencsére felépült, és férjével, Sattyvel azóta négy gyermeket köszöntöttek béranyaság révén.

Most, több mint egy évtizeddel a diagnózisa után, a nyugat-sussexi Crawley-ből származó anya annak reményében osztja meg a történetét, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a korai diagnózis fontosságára.

A legtöbb korosztályombelinek fogalma sem volt, mekkora a kockázata. Családi előzmények, etnikai hovatartozás, genetika. Ezek a dolgok számítanak, de senki sem beszél róluk, amikor fiatal vagy. Egyszerűen azt feltételezed, hogy a rák valami, ami később történik az életben

- idézte szavait a Mirror.