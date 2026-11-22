A mai magyar zeneipar nagy fordulatot vett az utóbbi időben. A legfelkapottabb előadók nem feltétlen kreatív rímekkel tűnnek ki a tömegből, hanem káromkodással és olyan szöveggel, amiket sokan sértőnek gondolnak. A Carson Coma új dalában ezeket az előadókat figurázzák ki, köztük olyan tinik által imádott sztárokat, Desh, KKevin, T. Danny, Marics Peti, ByeAlex vagy akár Németh Vini. Többen a címzettek közül ki is akadtak a zenekarra, mondván ők már többször is elmondták, hogy ha erre van igény, akkor ezt fogják csinálni.
A Bohócautó című szám részben neki is szól, ezért is érezte fontosnak, hogy ő is megszólaljon közösségi oldalán keresztül a témában.
Egyrészt borzasztóan szánalmas, hogy beleszóltok egy ilyen témába. Már nincs a Fidesz, szóval valaminek ugatni kell. Valamiért a középpontban kell lennetek, mivel magatoktól k*rvára nem vagytok érdekesek és a kutya sem kíváncsi rátok. Élőben persze mindig ment a jópofizás, de innentől rohadt kellemetlen lesz nektek, ha találkozunk a backstage-ben. Ha már nem ment nagyot a dal, legalább ezt elértétek vele
– jelentette ki KKevin.
A fiatal rapper most sem fogta vissza magát és szokásos szókimondó stílusában küldte el a Carson Coma frontemberét melegebb éghajlatra.
Minket nem érint ez a Carson Coma dal, hiszen mi már régóta mással foglalkozunk. Viszont szerintem rohadt béna ez a dal és a téma is és a megközelítés is hiteltelen. Az szokott lenni a bajom a magukat mások felé rendelő emberekkel, hogy csak addig tart ez az elfogadás, amíg valaki egyetért velük. A másik az, hogy ok nélkül tiszteletlen ez a dal, mivel ezek az emberek egy színpadon szerepelnek legtöbbször és ezek után milyen reakcióra várnak? Keménykedjen vissza Kevin egy hatvan kilós alter srácnak?
– tette fel a kérdést BSW Matyi, aki szintén nem kímélte az alter együttest.
A Carson Coma abból a szempontból elérte a célját, hogy most mindenki róluk beszél, viszont a fesztiválszezonban biztos lesznek kellemetlen találkozások.
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