A mai magyar zeneipar nagy fordulatot vett az utóbbi időben. A legfelkapottabb előadók nem feltétlen kreatív rímekkel tűnnek ki a tömegből, hanem káromkodással és olyan szöveggel, amiket sokan sértőnek gondolnak. A Carson Coma új dalában ezeket az előadókat figurázzák ki, köztük olyan tinik által imádott sztárokat, Desh, KKevin, T. Danny, Marics Peti, ByeAlex vagy akár Németh Vini. Többen a címzettek közül ki is akadtak a zenekarra, mondván ők már többször is elmondták, hogy ha erre van igény, akkor ezt fogják csinálni.

KKevin kíméletlenül kiosztotta a Carson Coma frontemberét (Fotó: Ladóczki Balázs)

KKevin kiakadt a Carson Coma új dala miatt

A Bohócautó című szám részben neki is szól, ezért is érezte fontosnak, hogy ő is megszólaljon közösségi oldalán keresztül a témában.

Egyrészt borzasztóan szánalmas, hogy beleszóltok egy ilyen témába. Már nincs a Fidesz, szóval valaminek ugatni kell. Valamiért a középpontban kell lennetek, mivel magatoktól k*rvára nem vagytok érdekesek és a kutya sem kíváncsi rátok. Élőben persze mindig ment a jópofizás, de innentől rohadt kellemetlen lesz nektek, ha találkozunk a backstage-ben. Ha már nem ment nagyot a dal, legalább ezt elértétek vele

– jelentette ki KKevin.

A fiatal rapper most sem fogta vissza magát és szokásos szókimondó stílusában küldte el a Carson Coma frontemberét melegebb éghajlatra.

A Carson Coma Bohócautó című dala még a leghűségesebb rajongókat is kiakasztotta (Fotó: Carson Coma)

A BSW frontembere is beleállt a bandába

Minket nem érint ez a Carson Coma dal, hiszen mi már régóta mással foglalkozunk. Viszont szerintem rohadt béna ez a dal és a téma is és a megközelítés is hiteltelen. Az szokott lenni a bajom a magukat mások felé rendelő emberekkel, hogy csak addig tart ez az elfogadás, amíg valaki egyetért velük. A másik az, hogy ok nélkül tiszteletlen ez a dal, mivel ezek az emberek egy színpadon szerepelnek legtöbbször és ezek után milyen reakcióra várnak? Keménykedjen vissza Kevin egy hatvan kilós alter srácnak?

– tette fel a kérdést BSW Matyi, aki szintén nem kímélte az alter együttest.

A Carson Coma abból a szempontból elérte a célját, hogy most mindenki róluk beszél, viszont a fesztiválszezonban biztos lesznek kellemetlen találkozások.