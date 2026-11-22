A TNT rajongói már jól tudják, hogy a kedvenc zenekarunkról akkor sem szabad lemondani, ha egyszer már elbúcsúztak. A színpad mögött gyakran húzódnak meg viták, kiválások vagy tragédiák, a közös zenélés vágya és a közönség szeretete mégis újra és újra felülírja a „soha többé” fogadalmakat. A hazai popduótól kezdve a Spice Girlsön át egészen a legnagyobb rocklegendákig a hot! magazin összegyűjtötte a legemlékezetesebb zenei visszatéréseket.

A TNT óriási bulival robbant vissza a köztudatba még 2011-ben (Fotó: hot! magazin/ archív)

TNT

A győri popduó a csúcson hagyta abba: 2005 szeptemberében ­közel 13 ezer rajongótól köszöntek el egy búcsúkoncerten. A szünet azonban nem tartott sokáig: Dobrády Ákos és Inti 2011-ben egy Aréna-koncerttel tértek vissza, tavaly pedig az MVM Dome-ban ünnepelték a zenekar 30. születésnapját. Idén új dallal jelentkeztek, és turnéra is indultak.

Húsz év után is vágytak rájuk a rajongók (Fotó: hot! magazin/ Northfoto)

Black Sabbath

A heavy metal atyjai számtalan szakítást és újrakezdést éltek meg. 2017-ben a The End turnéval a szülővárosukban, Birminghamben búcsúztak el – akkor Bill Ward helyett Tommy Clufetos ült a dobok mögött. Volt azonban még egy utolsó felvonás: 2025-ben az eredeti négyes húsz év után újra együtt állt színpadra, a Parkinson-kórral küzdő Ozzy Osbourne trónon ülve énekelt. A Sötétség Hercege 17 nappal ­később, 76 évesen hunyt el.

Idén ünneplik a harmincadik évfordulót (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / hot! magazin/ Northfoto)

Spice Girls

A kilencvenes évek leg­sikeresebb lánybandája 2000-ben vonult szünetre, Geri Halliwell pedig már két évvel korábban kivált. Azóta többször összeálltak: 2007-ben, 2012-ben, majd 2019-ben Victoria Beckham nélkül jártak ­stadionturnén. Idén ünneplik a Wannabe 30. évfordulóját, júliusban pedig ­Mel C esküvőjén ­négyen újra együtt voltak, úgy, hogy a menyasszony ruháját a távol maradó ­Victoria tervezte.

Két éve tértek vissza a testvérek (Fotó: NORTHFOTO / hot! magazin/ Northfoto)

Oasis

A Gallagher fivérek csatározása 2009 nyarán odáig fajult, hogy Noel közvetlenül egy koncert előtt kilépett a zenekarból. Tizenöt évig szinte csak a sajtón keresztül üzengettek egymásnak, mielőtt 2024 nyarán bejelentették volna a visszatérésüket. 41 állomásos világ körüli turnéjukat több mint kétmillióan látták, és a folytatás sem maradt el: az 54 éves Liam és az 59 éves Noel 2027-ben újra stadionokat tölt majd meg.