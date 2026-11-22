Egy három hónapos kisfiú halt meg Hawaiin, miután apja a rendőrség szerint brutálisan bántalmazta. A 20 éves férfi éppen az Overwatch nevű videójátékkal játszott, amikor gyermeke sírni kezdett. A férfit emberöléssel vádolják. A rendőröket október 25-én riasztották egy házhoz, ahol egy eszméletlen csecsemőt találtak. A John-Charles Saiki-Paiva nevű kisfiút kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A boncolás megállapította, hogy a gyermek halálát fejsérülések okozták – írja a True Crime News.

Egy három hónapos kisfiú halt meg Hawaiin, miután apja a rendőrség szerint brutálisan bántalmazta Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Teljes testsúlyával ráfeküdt a síró csecsemőre

A bírósági iratok szerint Joshua Kaleolani Agbayani Soto Paiva először azt állította, hogy cumisüvegből etette kisfiát, aki öklendezni kezdett, majd elcsendesedett. Amikor a rendőrök szembesítették a gyermek sérüléseivel, beismerte, hogy hazudott.

Ezután elmondta, hogy tizenöt percen keresztül olyan durván mozgatta a babapihenőben fekvő kisfiát, hogy annak feje többször is a szerkezet keretéhez ütődött.

A férfi vallomása szerint egy lábtartóra fektette a csecsemőt, majd közel százkilós testsúlyával ráfeküdt, amíg a gyermek abba nem hagyta a sírást.

A rendőrség november 11-én letartóztatta az apát, akit emberöléssel vádolnak. A bíróság egymillió dollárban állapította meg az óvadékát. A nyomozás továbbra is tart.

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