Alaposan elszabadultak az indulatok a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésén. A négyszeres világbajnok Max Verstappen és régi riválisa, George Russell a 14-es kanyarnál került összetűzésbe, amikor a Red Bull holland versenyzője megelőzte a Mercedest, majd lelassított, hogy megfelelő helyet találjon magának a következő gyors köréhez.
Russell azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és a féktávon visszatámadott. Verstappen eközben irányt változtatott, a két autó pedig összeért. A holland a csapatrádión arra panaszkodott, hogy ellenfele majdnem a falba lökte, majd nem sokkal később a középső ujját mutatta a britnek.
Az esetnek az időmérő edzés után lett igazán komoly visszhangja, Russell ugyanis egyáltalán nem fogta vissza magát, amikor a történtekről kérdezték.
Hétről hétre ezt csinálja más versenyzőkkel, és mindenki elfogadja. Én viszont nem fogom eltűrni, hogy valaki így kiszúrjon velem, aztán úgy viselkedjen, mintha mindenkinél nagyobb és jobb lenne
– fakadt ki a Mercedes pilótája.
Russell szerint Verstappen rendszeresen kihasználja, hogy a többi versenyző nem akar konfliktusba keveredni vele, ezért ideje lenne végre határozottabban fellépni ellene.
Valakinek végre szembe kell szállnia ezzel a fickóval!
– jelentette ki a brit.
A Red Bull sztárja ezzel szemben láthatóan nem akarta tovább élezni a vitát. Amikor az időmérő utáni sajtótájékoztatón megkérdezték az incidensről, mindössze két szóval válaszolt:
Semmi nem történt.
Az FIA is közbelépett, mégis Verstappené lett az első rajtkocka
A versenyfelügyelők természetesen nem hagyták szó nélkül az ütközést. Mindkét pilótát meghallgatták, és a felvételek, valamint a telemetriai adatok átvizsgálása után arra jutottak, hogy Verstappen kiszámíthatatlanul változtatott irányt fékezés közben, ezzel hozzájárulva az ütközéshez.
A hollandot végül hivatalos figyelmeztetésben részesítették, rajtbüntetést azonban nem kapott.
A történet különösen pikáns folytatást ígér, ugyanis Verstappen és Russell a vasárnapi versenyen az első rajtsorból indulhat. Bár az időmérőn Andrea Kimi Antonelli futotta a leggyorsabb kört, motorcsere miatt öt rajthelyes büntetést kapott, így Verstappen örökölte meg a pole pozíciót, közvetlenül mellőle pedig éppen Russell vághat neki a futamnak.
A Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik, így a két riválisnak hamarosan a pályán is lehetősége nyílik rendezni a nézeteltérését.
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