Alaposan elszabadultak az indulatok a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésén. A négyszeres világbajnok Max Verstappen és régi riválisa, George Russell a 14-es kanyarnál került összetűzésbe, amikor a Red Bull holland versenyzője megelőzte a Mercedest, majd lelassított, hogy megfelelő helyet találjon magának a következő gyors köréhez.

Ismét Max Verstappen került a figyelem középpontjába

Fotó: NurPhoto/AFP

Russell azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és a féktávon visszatámadott. Verstappen eközben irányt változtatott, a két autó pedig összeért. A holland a csapatrádión arra panaszkodott, hogy ellenfele majdnem a falba lökte, majd nem sokkal később a középső ujját mutatta a britnek.

Durván kiosztotta Max Verstappent a Mercedes pilótája

Az esetnek az időmérő edzés után lett igazán komoly visszhangja, Russell ugyanis egyáltalán nem fogta vissza magát, amikor a történtekről kérdezték.

Hétről hétre ezt csinálja más versenyzőkkel, és mindenki elfogadja. Én viszont nem fogom eltűrni, hogy valaki így kiszúrjon velem, aztán úgy viselkedjen, mintha mindenkinél nagyobb és jobb lenne

– fakadt ki a Mercedes pilótája.

Russell szerint Verstappen rendszeresen kihasználja, hogy a többi versenyző nem akar konfliktusba keveredni vele, ezért ideje lenne végre határozottabban fellépni ellene.

Valakinek végre szembe kell szállnia ezzel a fickóval!

– jelentette ki a brit.

A Red Bull sztárja ezzel szemben láthatóan nem akarta tovább élezni a vitát. Amikor az időmérő utáni sajtótájékoztatón megkérdezték az incidensről, mindössze két szóval válaszolt:

Semmi nem történt.

Az FIA is közbelépett, mégis Verstappené lett az első rajtkocka

A versenyfelügyelők természetesen nem hagyták szó nélkül az ütközést. Mindkét pilótát meghallgatták, és a felvételek, valamint a telemetriai adatok átvizsgálása után arra jutottak, hogy Verstappen kiszámíthatatlanul változtatott irányt fékezés közben, ezzel hozzájárulva az ütközéshez.

A hollandot végül hivatalos figyelmeztetésben részesítették, rajtbüntetést azonban nem kapott.

A történet különösen pikáns folytatást ígér, ugyanis Verstappen és Russell a vasárnapi versenyen az első rajtsorból indulhat. Bár az időmérőn Andrea Kimi Antonelli futotta a leggyorsabb kört, motorcsere miatt öt rajthelyes büntetést kapott, így Verstappen örökölte meg a pole pozíciót, közvetlenül mellőle pedig éppen Russell vághat neki a futamnak.