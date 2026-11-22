Egy nő négy éven át azt hitte, hogy csupán ekcémája van, de egy nyaralás alatt látott TikTok-videó végül megmentette az életét: a felvételből döbbent rá, mi is történik vele valójában.

Egy TikTok-videó leplezte le a gyanús folt mögött álló betegséget. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy TikTok-videó leplezte le a gyanús folt mögött álló betegséget

Jade Le-Huray 2022 novemberében vett észre egy piros pöttyöt a halántékán, amelyről úgy gondolta, egy stresszes utazás váltotta ki. Amikor a borsónyi folt egyre nagyobb és vörösebb lett, a 35 éves nő különböző ekcémára való krémekkel próbálkozott, de egyik sem használt.

Végül 2026 júniusában jött rá, hogy akár bőrrákja is lehet. Éppen a párjával utazott Amszterdamban, amikor a TikTokot pörgetve szembejött vele egy videó, amelyben Beth Brown a bőrrák-diagnózisáról mesélt. Jade pánikba esett, amikor felismerte, hogy nála is pontosan ugyanazzal az első tünettel kezdődött minden. Szinte azonnal időpontot kért egy bőrgyógyászhoz, ahol kiderült: bazálsejtes karcinómája van, ami a bőrrák egyik típusa.

A TikTok mentette meg az életemet, mivel a rák gyógyíthatatlan lehetett volna

- mondta a 30 éves nő.

Egy kis foltként kezdődött, ami hámló és kissé vörös volt. Nem igazán gondoltam rá többet, és azt gondoltam, hogy talán majd ha változik a munka vagy csökken a stressz, akkor le fog lemegy. Aztán nagyobb és vörösebb lett, de nem vettem észre, hogy nagyobb lett, csak most, amikor visszanézem a fotókat. Három hétig próbáltam szteroidos krémeket, de egyáltalán nem múlt el.

A fiatal nő szinte minden kipróbált, kizárta az életéből a tejtermékeket laktózintoleranciáját okolva, sőt volt, olyan hogy gyenge immunrendszerére fogta a piros foltot.

Soha nem gondoltam volna, hogy az a kis folt az arcomon ráknak bizonyul

- mondta a londoni Bromley-ból származó nő.

Jade most arra vár, hogy megtudja, milyen további kezelésre van szüksége. Mindeközben mások figyelmét próbálja felhívni arra, hogy egy ilyen kis tünet is hatalmas problémát jelezhet - írta a Daily Star.