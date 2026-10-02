Paul McCartney John Lennonnal való viszályáról vallott: bizonyos dolgokban teljesen idióta tudott lenni

Évtizedekkel a The Beatles feloszlása után is akadnak fájó emlékek Paul McCartney múltjában. A 84 éves zenész most őszintén megnyílt arról, hogyan érintette John Lennon nyilvános kritikája, és mi állhatott egykori társa megnyilvánulásának hátterében.

Paul McCartney John Lennonnal való viszályáról vallott (Fotó: Matt Crossick / Northfoto)

Paul McCartney reagált John Lennon nal való konfliktusára

reagált nal való konfliktusára A 84 éves zenésznek fogalma sincs arról, miért kritizálta őt egykori társa, de betudta annak, hogy sokszor viselkedett ' idiótán '

' A két The Beatles-tag közötti konfliktus Paul McCartney Ram című szólóalbuma után robbant ki

Paul McCartney őszintén megnyílt John Lennonról

Paul McCartney John Lennonnal való bonyolult kapcsolatáról vallott a Man on the Run című, életéről szóló dokumentumfilmjének Los Angeles-i vetítésén. A 84 éves zenész Judd Apatow rendezővel beszélgetve idézte fel azt az időszakot, amikor a The Beatles feloszlása után egyre feszültebbé vált a viszonyuk. Állítása szerint fogalma sincs, miért kezdte kritizálni őt egykori zenésztársa, de nem is számít, hiszen betudta annak, hogy John Lennon sokszor viselkedett 'idiótán':

Úgy értem, szerettem Johnt, a mai napig is szeretem, és mindig is szeretni fogom. És nem számított volna - ahogyan nem is számított -, hogy mit mondott vagy tett, mert 15 éves korom óta ismertem őt, szóval ő olyan őrült srác volt, akit ismertem, és akire nagyon felnéztem. Mindig is nagyon menőnek tartottam John-t, és most is így gondolom. De bizonyos dolgokban teljesen idióta tudott lenni.

John Lennon élesen kritizálta Paul McCartney Ram című szólóalbumát (Fotó: Keystone Press Agency / Northfoto)

„Talán többet várt tőlem”

A beszélgetés során az énekes arra is próbált magyarázatot találni, miért zavarta ennyire barátját az, ahogyan ő a The Beatles után folytatta a pályafutását. Paul McCartney szerint John Lennon talán többet várt tőle, és valami egészen mást szeretett volna látni a csapat feloszlása után:

Szerintem talán többet várt tőlem. Valami mást várt tőlem, én pedig nem azt csináltam.

Paul Mccartney John Lennonnal való konfliktusa már a The Beatles feloszlása előtt elkezdődött (Fotó: PA / Northfoto)

Paul McCartney Ram albuma robbantotta ki a konfliktust

A konfliktus Paul McCartney Ram című szólóalbuma miatt robbant ki, amit John Lennon nyilvánosan bírálni kezdett. Az egykori The Beatles tag úgy érezte, hogy egyes dalok személyes támadásokat tartalmaznak vele és Yoko Onóval szemben. A 84 éves zenész visszatekintve elismerte, hogy barátja nem teljesen alaptalanul érezhette úgy, hogy bizonyos sorok neki szóltak, hiszen valóban voltak olyan dalszövegek, amelyeket neki címzett. Azt azonban továbbra sem tudja pontosan, miért reagált rá ennyire erőteljesen.