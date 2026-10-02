Ez a retró kvíz még azon is kifog, aki benne élt!

Bizony igencsak más élet volt Magyarországon a rendszerváltás előtti időkben! Sokan ma már nosztalgiával emlékeznek vissza azokra az idókre, amikor még csak egy tévécsatorna volt, a pénztárcánkban pedig még fillérek is lapultak. Ha te is így érzel, ez a kvíz nem fog csalódást okozni!
Ide kattintva ikonikus tévé- és rádióműsorokról tölthetsz ki egy kvízt, itt pedig egy másik múltidéző kvízzel tesztelheted a tudásod.
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