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Ez a retró kvíz még azon is kifog, aki benne élt!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 14:00
tesztkvíz
Emlékszel még a rendszerváltás előtti Magyarország mindennapjaira? Ha igen, ezt a kvízt neked találták ki!
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Bizony igencsak más élet volt Magyarországon a rendszerváltás előtti időkben! Sokan ma már nosztalgiával emlékeznek vissza azokra az idókre, amikor még csak egy tévécsatorna volt, a pénztárcánkban pedig még fillérek is lapultak. Ha te is így érzel, ez a kvíz nem fog csalódást okozni!

A fiataloknak garantáltan komoly fejtörést okoz ez a retró kvíz, de könnyen lehet, hogy az idősebbeknek is!
A fiataloknak garantáltan komoly fejtörést okoz ez a retró kvíz, de könnyen lehet, hogy az idősebbeknek is!
Fotó: Pixabay

Retró kvíz, csakis a legjobbaknak!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mire volt jó a kotyogós nevű eszköz?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu