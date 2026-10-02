„Egy gorilla az uram” – Kulcsár Edina dalban vallott G.w.M-ről

Kulcsár Edina és G.w.M kaptak már bőven hideget-meleget az évek során, de ők mindig kiállnak egymás mellett. A rajongók pedig szép lassan kezdik elfogadni, hogy valóban ennyire szeretik egymást, és a házasságuk nagyszerűen működik. Ez most sincs másképp, amikor G.w.M a Celeb vagyok... ments ki innen! 2026-os évadának versenyzőjeként harcol a dzsungel viszontagságaival. Kulcsár Edina pedig minden lehetséges módon buzdítja a férjét itthonról: még mikrofont is ragadott.

G.w.M és Kulcsár Edina kapcsolatában nagyon fontos szerepet játszik, hogy mindig támogassák egymást (Fotó: Markovics Gábor)

Bár az egykori szépségkirálynő már korábban is próbálkozott az énekléssel, végül sosem folytatta ezt a karriert. Persze Kulcsár Edina gyerekei mellett nem tud túl sok időt szánni az ilyesmire, most mégis kivételt tett. A sztáranyuka annyira szurkol szerelmének, aki a Celeb vagyok... ments ki innen! új évadában versenyez, hogy még dalt is írt róla, ahol G.w.M érdemeiről rappel.

King Kong team! Csörög a telefonom, ring, ring, ring. Platinák a falon nála, bling, bling, bling. Egy gorilla az uram nem egy kis pincsi

– szól a szöveg első fele, amivel Edina feltehetően G.w.M King Kong albumára utal.

„Az irigyeknek csitu, mert a legnagyobbak stabilak. Mondhattok bármit, mégis róla szól a napilap. Magabiztos, tudja, hogy mellette a family, számára nem létezik enemy. G.w.M 9. ker., rengeteg a platina, Kolumbia, dzsungel, a férjem egy masina. A legnagyobbak velem, szavazz te is gyere!” – rappeli a szépségkirálynő üzenve ezzel a negatív kommentelőknek is.

Kulcsár Edina új dala G.w.M munkásságát dicséri, és szeretne ezzel is szavazatokat gyűjteni neki (Fotó: Archív)

Aurelio és Gáspár Evelin imádja Kulcsár Edina dalát

A meglepő dalra persze szinte özönlenek a kommentek, még néhány ismert celeb is reagált, és úgy tűnik, mindenkinek tetszik a buzdításnak ez az igencsak rendhagyó formája.

„Hallod, nagyon nagy!” – írta Aurelio.

„Gangsta lett” – reagált Gáspár Evelin.

„Nagyon jóóóó” – fűzte hozzá Young G Béci felesége, Mészáros Norina is.

Nem győzöm hallgatni, és szerintem Márk is így lesz ezzel! Nagyon büszke vagyok rád!

– tette még hozzá Kulcsár Edina édesanyja. De arra, hogy maga a rapper is hallja ezt a neki szóló ódát, várni kell, hiszen még mindig Kolumbiában van a műsor miatt, ahol természetesen nem tud kapcsolatba lépni a szeretteivel, csak ha Istenes Bence és Puskás Peti esetleg úgy akarja egy-egy levél formájában.