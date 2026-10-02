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Felismered a híres világvárosokat egyetlen fotóról? Földrajz kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors földrajz kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 18:30
utazástérképFöld
Figyelem, ezúttal nem a legismertebb helyszínek kerülnek a középpontba, így még a tapasztalt világutazók számára sem lesz egyszerű megszerezni a maximális pontszámot! Töltsd ki fényképes földrajz kvízünket, és tedd próbára a szemed és az eszed!
K.B.
A szerző cikkei
  • 1946. október 2-án a német V2-es rakéta elsőként készített képet a Föld bolygóról. Az első űrfotó örökre megváltoztatta az emberek gondolkodását a világunkról.
  • A fénykép új távlatokat nyitott az utazás és a térképészet terén.
  • Az emléknap alkalmából egy izgalmas földrajz kvízt készítettünk neked, amelyben egyetlen fotó alapján kell kitalálnod, melyik városban járunk!

Vajon felismered a híres városokat egyetlen fotó alapján? Mennyire vagy képben a világ legismertebb úti céljaival kapcsolatban? Tedd próbára magad ebben a földrajz kvízben, és derítsd ki, hogy fekete öves világutazó vagy-e!

Földrajz kvízben szereplő kép egy utazóról a Tadzs Mahalnál
Mennyire igazodsz el a világ leghíresebb úti céljai között? A következő képes földrajz kvíz kérdéssora lerántja a leplet a tájékozottságodról Fotó: Shutterstock

Földrajz kvíz: te felismered a híres városokat egyetlen kép alapján?

A Föld bolygó számtalan lenyűgöző helyet rejt, és mára az internetnek és a modern technológiának hála szinte bárhova bepillanthatunk. Nehéz elhinni, de volt idő, amikor az emberiség még azt sem tudta, hogyan néz ki az otthonunk az űrből.

Az első, világűrből készült Föld fénykép mérföldkőnek számított a tudomány történetében. Azóta műholdak és űreszközök ezrei figyelik bolygónkat, így a világ szinte minden pontjáról készülnek felvételek. 

A kérdés már csak az: te mennyire ismered a fővárosokat, híres turistacélpontokat és filmforgatási helyszíneket? Alább egy izgalmas földrajz kvíz vár rád, amelyben azt kell kitalálnod, hogy a képen látható helyszín melyik városban található. De vigyázz! Itt nem London vagy Párizs lesz terítéken, hanem olyan híres városok fotóit mutatjuk, amelyekről méltatlanul kevés szó esik, és még a tapasztalt utazókat is könnyen megtréfálhatják.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Egy hatalmas és népes város az első versenyzőnk, amely tele van bazárokkal. A magyarok kedvelt turistahelye is. Te felismered az ikonikus épületei alapján ezt a települést?

További utazással kapcsolatos tippekért nézd meg ezt a videót:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu