Felismered a híres világvárosokat egyetlen fotóról? Földrajz kvíz

Vajon felismered a híres városokat egyetlen fotó alapján? Mennyire vagy képben a világ legismertebb úti céljaival kapcsolatban? Tedd próbára magad ebben a földrajz kvízben, és derítsd ki, hogy fekete öves világutazó vagy-e!
A Föld bolygó számtalan lenyűgöző helyet rejt, és mára az internetnek és a modern technológiának hála szinte bárhova bepillanthatunk. Nehéz elhinni, de volt idő, amikor az emberiség még azt sem tudta, hogyan néz ki az otthonunk az űrből.
Az első, világűrből készült Föld fénykép mérföldkőnek számított a tudomány történetében. Azóta műholdak és űreszközök ezrei figyelik bolygónkat, így a világ szinte minden pontjáról készülnek felvételek.
A kérdés már csak az: te mennyire ismered a fővárosokat, híres turistacélpontokat és filmforgatási helyszíneket? Alább egy izgalmas földrajz kvíz vár rád, amelyben azt kell kitalálnod, hogy a képen látható helyszín melyik városban található. De vigyázz! Itt nem London vagy Párizs lesz terítéken, hanem olyan híres városok fotóit mutatjuk, amelyekről méltatlanul kevés szó esik, és még a tapasztalt utazókat is könnyen megtréfálhatják.
További utazással kapcsolatos tippekért nézd meg ezt a videót:
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