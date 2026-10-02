Félelmetes világot találtak a Vörös-tenger mélyén – élet eredetének titkát rejthetik a halálmedencék

A Miami Egyetem kutatói a Vörös-tenger északi részén, az Akabai-öbölben találták meg a medencéket, mintegy 1,77 kilométerrel a felszín alatt. A legnagyobb közülük körülbelül tízezer négyzetméteres. A halálmedencék környékén különös vadászati módszer is kialakult. Halak, garnélák és angolnák várakoznak a rendkívül sós víz szélén, majd lecsapnak azokra az állatokra, amelyek véletlenül beleúsznak, és az oxigénhiány miatt elkábulnak vagy elpusztulnak – írja az Indy100.com.

A halálmedencék környékén különös vadászati módszer is kialakult Fotó: Screenshot Forrás: OceanX/Youtube

Az élet eredetének titkát rejthetik a halálmedencék

A környezet a legtöbb állat számára halálos, a medencék mégsem élettelenek. Sűrű mikrobarétegek borítják őket, amelyek olyan szélsőséges körülményeket is képesek elviselni, ahol más élőlények nem maradnának életben.

A kutatók szerint éppen ezért lehetnek különösen fontosak. A Föld első élőlényei valószínűleg szintén oxigénmentes mélytengeri környezetben fejlődtek ki, így a halálmedencék vizsgálata segíthet megérteni, milyen körülmények között kezdődhetett az élet bolygónkon.

Az itt élő mikrobák ráadásul az orvostudomány számára is érdekesek lehetnek: hasonló mélytengeri élőlényekből korábban antibakteriális és daganatellenes tulajdonságú molekulákat is sikerült elkülöníteni.

Több mint ezer év természeti katasztrófáinak nyomait őrzik

A medencék fenekén felhalmozódott üledék szinte érintetlenül őrizheti a térség múltját. A minták alapján a kutatók több mint ezer évre visszamenően vizsgálhatják a nagy árvizeket, földrengéseket és cunamikat. Az eddigi eredmények szerint súlyos áradások körülbelül 25 évente, cunamik pedig nagyjából százévente érhették a térséget.