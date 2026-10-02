Billy Joel agyműtétje után hírt adott egészségi állapotáról: ez a tünet kínozza

A 77 éves énekes agyműtétje után végre hírt adott az egészségi állapotáról. Állítása szerint jól van és a beavatkozás közben minden rendben zajlott. Billy Joel vízfejűséggel lett diagnosztizálva még 2025 májusában, ami miatt le kellett mondania az összes koncertjét.
Billy Joel a SiriusXM-en futó The Billy Joel Channel műsorában egy telefonos beszélgetés során őszintén megnyílt egészségi állapotáról. A 77 éves zenészen nemrégiben egy komoly agyműtétet végeztek a vízfejűsége tüneteinek enyhítése érdekében. Bevallotta, hogy bár eleinte nem akarta bevállalni a beavatkozást, mivel a műtét gondolata érthető módon ijesztő volt számára. Végül azonban úgy határozott: megpróbálja, hátha segít enyhíteni a tüneteit.
Tudom, hogy az emberek aggódnak értem, mert olvasták, hogy agyi rendellenességem van, ami sokkal rosszabbnak hangzik, mint amilyen valójában. Jól vagyok, bár az egyensúlyom nem valami jó.
Billy Joel betegsége miatt agyműtéten esett át. Egy söntöt ültettek az agyába, amelynek célja a felgyülemlett agy-gerincvelői folyadék elvezetése és a tünetek enyhítése volt. És bár a zenész szerint az egyensúlya továbbra sem tökéletes, de bizonyos szempontból már jobban érzi magát. Továbbá viccesen hozzátette, hogy a hallása sem az igazi, de ez véleménye szerint inkább az életkorával és a több évtizedes turnézás során tapasztalt 'hangos zenével' függ össze.
Az Uptown girl énekesénél 2025 májusában diagnosztizálták ezt a rendkívül ritka agyi rendellenességet, vagyis a normál nyomású hydrocephalus-t. Az NPH, egy olyan neurológiai állapot, amely során túl sok agy-gerincvelői folyadék halmozódik fel az agy kamráiban. A betegség többféle tünettel járhat. Hatással lehet például a járásra és az egyensúlyra, valamint a memóriára, a gondolkodásra és a koncentrációra is. Egyes tünetei pedig más betegségekhez hasonlíthatnak, ezért a diagnózis nem mindig egyszerű. De a jó hír, hogy kezelhető, éppen ezért is volt szüksége Billy Joel-nek is erre a beavatkozásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.