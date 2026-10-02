Janicsák Veca nem akarja megmutatni apjának a szerzeményeit – megszólalt a köztük lévő rivalizálásról

Janicsák Veca a Nincs kamu! podcast vendégeként beszélt édesapjával való kapcsolatáról. Ábel Anita arról kérdezte, hogy egy ilyen erős személyiségű apuka mellett kialakult-e közöttük valamiféle rivalizálás. Veca a kérdés után pedig meglepően őszintén mesélt arról, miért nem szívesen mutatja meg édesapjának saját írásait, alkotásait.
Janicsák Veca számára gyerekkora óta természetes közeg a zene és az alkotás, hiszen édesapja, Janicsák István szintén ismert zenész és dalszerző. A kapcsolatukról korábban is beszélt már, most azonban egy egészen érzékeny részletet osztott meg, amikor a kettejük közötti esetleges rivalizálásról kérdezték.
Az ő nevében nem merek nyilatkozni. Nyilván a saját érzéseimet tudom elmondani. És azért nekem volt néha ilyen mellékérzésem, hogy a részéről van egy ilyen irányzat
– fogalmazott, majd egy egészen konkrét példát is hozott.
„A jó szülő-gyerek kapcsolatban a gyerek meg akarja osztani a sikereit, mert tudja, hogy a szülőtől egészen biztosan azt fogja visszakapni, hogy nagyon büszke rá.” Veca elmondása szerint pedig édesapja is tehetséges író, azonban mégsem szeretné neki megmutatni a saját munkáit.
Az apukámról lehet tudni, hogy ír, és jól, tehetséges. Mégis, amikor nekem megjelenik egy cikkem, vagy írok egy novellát a saját kis blogomra, akkor az anyukámnak, a tesómnak, és az unokatestvéreimnek küldöm el kizárólagosan, hogy ők olvassák el, mert tudom, ha ők mondanak is kritikát, bármit is, akkor az a szeretet nyelvén fog szólni.
A beszélgetésben Ábel Anita arra is rákérdezett, hogy Veca szerint eljöhet-e még az a pont, amikor leülnek az édesapjával, és nyíltan megbeszélik ezt a kérdést. Az énekesnő erre úgy reagált, hogy szerinte ez már elment, és ő ma már együtt tud élni ezzel a helyzettel.
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