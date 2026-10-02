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Janicsák Veca nem akarja megmutatni apjának a szerzeményeit – megszólalt a köztük lévő rivalizálásról

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 20:00
Janicsák Istvánszülő gyermekkapcsolat
Mély érzésekről vallott az énekesnő. Janicsák Veca elárulta, miért nem mutatja meg édesapjának szerzeményeit, és kik azok, akiktől viszont tudja – bármi is legyen –, hogy szeretetet kap.
Boróka Noémi
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Janicsák Veca a Nincs kamu! podcast vendégeként beszélt édesapjával való kapcsolatáról. Ábel Anita arról kérdezte, hogy egy ilyen erős személyiségű apuka mellett kialakult-e közöttük valamiféle rivalizálás. Veca a kérdés után pedig meglepően őszintén mesélt arról, miért nem szívesen mutatja meg édesapjának saját írásait, alkotásait.

Janicsák Veca inkább a barátoknak, mintsem híres apukájának mutatja meg alkotásait.
Janicsák Veca apja: Janicsák István zenész-dalszerző (Fotó: MW)

Janicsák Veca az apjával való rivalizálásról: „A részéről van egy ilyen irányzat”

Janicsák Veca számára gyerekkora óta természetes közeg a zene és az alkotás, hiszen édesapja, Janicsák István szintén ismert zenész és dalszerző. A kapcsolatukról korábban is beszélt már, most azonban egy egészen érzékeny részletet osztott meg, amikor a kettejük közötti esetleges rivalizálásról kérdezték.

Az ő nevében nem merek nyilatkozni. Nyilván a saját érzéseimet tudom elmondani. És azért nekem volt néha ilyen mellékérzésem, hogy a részéről van egy ilyen irányzat

– fogalmazott, majd egy egészen konkrét példát is hozott.

Janicsák Veca gyerekkora óta látja, milyen a rivaldafényben élni.
Veca az éneklés mellett novellákat, és cikkeket is ír (Fotó: Dodó Ferenc)

„A jó szülő-gyerek kapcsolatban a gyerek meg akarja osztani a sikereit, mert tudja, hogy a szülőtől egészen biztosan azt fogja visszakapni, hogy nagyon büszke rá.” Veca elmondása szerint pedig édesapja is tehetséges író, azonban mégsem szeretné neki megmutatni a saját munkáit.

Az apukámról lehet tudni, hogy ír, és jól, tehetséges. Mégis, amikor nekem megjelenik egy cikkem, vagy írok egy novellát a saját kis blogomra, akkor az anyukámnak, a tesómnak, és az unokatestvéreimnek küldöm el kizárólagosan, hogy ők olvassák el, mert tudom, ha ők mondanak is kritikát, bármit is, akkor az a szeretet nyelvén fog szólni.

A beszélgetésben Ábel Anita arra is rákérdezett, hogy Veca szerint eljöhet-e még az a pont, amikor leülnek az édesapjával, és nyíltan megbeszélik ezt a kérdést. Az énekesnő erre úgy reagált, hogy szerinte ez már elment, és ő ma már együtt tud élni ezzel a helyzettel.

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