Janicsák Veca nem akarja megmutatni apjának a szerzeményeit – megszólalt a köztük lévő rivalizálásról

Janicsák Veca a Nincs kamu! podcast vendégeként beszélt édesapjával való kapcsolatáról. Ábel Anita arról kérdezte, hogy egy ilyen erős személyiségű apuka mellett kialakult-e közöttük valamiféle rivalizálás. Veca a kérdés után pedig meglepően őszintén mesélt arról, miért nem szívesen mutatja meg édesapjának saját írásait, alkotásait.

Janicsák Veca apja: Janicsák István zenész-dalszerző (Fotó: MW)

Janicsák Veca az apjával való rivalizálásról: „A részéről van egy ilyen irányzat”

Janicsák Veca számára gyerekkora óta természetes közeg a zene és az alkotás, hiszen édesapja, Janicsák István szintén ismert zenész és dalszerző. A kapcsolatukról korábban is beszélt már, most azonban egy egészen érzékeny részletet osztott meg, amikor a kettejük közötti esetleges rivalizálásról kérdezték.

Az ő nevében nem merek nyilatkozni. Nyilván a saját érzéseimet tudom elmondani. És azért nekem volt néha ilyen mellékérzésem, hogy a részéről van egy ilyen irányzat

– fogalmazott, majd egy egészen konkrét példát is hozott.

Veca az éneklés mellett novellákat, és cikkeket is ír (Fotó: Dodó Ferenc)

„A jó szülő-gyerek kapcsolatban a gyerek meg akarja osztani a sikereit, mert tudja, hogy a szülőtől egészen biztosan azt fogja visszakapni, hogy nagyon büszke rá.” Veca elmondása szerint pedig édesapja is tehetséges író, azonban mégsem szeretné neki megmutatni a saját munkáit.