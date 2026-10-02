Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak egy újszülöttet a vízparton – a rendőrség nagy erőkkel keresi az anyát

Egy újszülött holttestére bukkantak az észak-walesi partvidéken. A csecsemő földi maradványait egy járókelő találta meg vasárnap nem sokkal délután 5 óra előtt a Menai-szoros partján, a bangori Siliwen Road közelében – közölte az észak-walesi rendőrség.

Újszülött holttestét találták meg a parton, keresik az anyját Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Újszülött holttestét találták meg a parton, keresik az anyját

A hatóságok nagyszabású keresést indítottak az egyelőre ismeretlen édesanya felkutatására. A rendőrség szerint a nő rendkívül kiszolgáltatott állapotban lehet. A North Wales Live beszámolója szerint Dr. Brian Rodgers igazságügyi patológus szerdán délután végzi el az újszülött holttestének boncolását.

Komolyan aggódunk az édesanya egészségi állapota miatt. Tisztában vagyunk azzal, hogy valószínűleg rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van. Elképzelhető, hogy fél segítséget kérni, mert attól tart, hogy ezzel felfedné a kilétét

– mondta Fiona Giraud, a Betsi Cadwaladr Egyetemi Egészségügyi Testület szülészeti és nőgyógyászati szolgáltatásainak igazgatója.

Fiona Giraud közvetlenül az édesanyához fordulva azt üzente:

„Mindenekelőtt szeretném, ha tudná, hogy jelenleg az ön egészsége, biztonsága és jólléte a legfontosabb számunkra. Tudjuk, hogy félhet, kétségbeesettnek érezheti magát, és talán azt sem tudja, mit tegyen.

Úgy érezheti, nincs kihez fordulnia, vagy senkinek sem beszélhet arról, ami történt. Kérem, ne gondolja, hogy mindezzel egyedül kell megbirkóznia.

Egyelőre nem ismerjük a kisbabája halálának minden körülményét, most azonban az a legfontosabb, hogy megtaláljuk önt, meggyőződjünk arról, hogy biztonságban van, és megkapjon minden szükséges orvosi ellátást és támogatást.

Személyesen kérem, hogy jelentkezzen nálunk. Beszélhet egészségügyi szakemberrel, fordulhat egy rendőrhöz, vagy személyesen is felkereshet egy rendőrőrsöt”.

Kelly Wynne nyomozó őrmester, az észak-walesi rendőrség munkatársa hozzátette:

Aggódunk amiatt, hogy a kisbaba édesanyja esetleg nincs olyan helyzetben, hogy segítséget kérjen. Ezért közvetlenül hozzá, az édesapához, valamint mindazokhoz fordulunk, akik tudhatnak valamit a történtekről – legyenek akár barátok, családtagok, szomszédok vagy munkatársak.

„Ha bármilyen információjuk van olyan nőről vagy lányról, akiről úgy gondolják, hogy várandós lehetett, vagy akinek az elmúlt hónapokban szokatlanul, önmagához képest másként alakult a viselkedése – például eltávolodott barátaitól, családjától vagy társas kapcsolataitól –, kérjük, lépjenek kapcsolatba velünk. Tudjuk, hogy nehéz jelentkezni, de ebben a helyzetben nem maradhatunk tétlenek.