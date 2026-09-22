„Bongyorka karaktergyilkolni akar!” – Durván kiakadt a Házasság első látásra sztárja a műsor pszichológusára

Hol vannak már a felhőtlen pillanatok és az önfeledt portói mézeshetek? A TV2 sikerműsorának, a Házasság első látásra legújabb epizódjában drámai mélypontra jutott Varga Máté és Moritz Anastasia kapcsolata. Bár a páros korábban láthatóan dúlt a boldogságtól, a mostani események fényében kérdéses, van-e még számukra közös kiút.

A Házasság első látásra szereplői között úgy tűnik, nem oldódik meg az a bizonyos vita (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja előkerült, de a gyűrűt továbbra sem hordja

Anastasia nehezményezte Máté rideg viselkedését, miután újra találkoztak: „Meg se öleljük egymást?” A férfi ugyan végül átkarolta feleségét, de a mozdulat mögött már aligha rejlett a korábbi szenvedély és gyengédség. Moritz Anastasia a kamerák előtt őszintén vallott arról, mit érez igazán:

Úgy vagyok vele, hogy tökmindegy, mi történik Máté és köztem, ha valakit szeretek, ugyanúgy vágyok egy ölelésre

– árulta el a modell. A hideg távolságtartás mögött azonban mély bizalmi válság húzódik Máté szerint: „Őszinteség nélkül kapcsolatot csinálni nagyon nehéz...” Anastasia ennek ellenére azt állítja hajthatatlanul, hogy ő a kezdetektől fogva mindent megtett a házasságukért, sőt még a kamerák előtt is kész volt elfedni a valóságot a közös jövő érdekében: „Folyamatosan próbáltam az elejétől kezdve rád hallgatni, beszéljünk meg mindent, megtettem. Azért, mert szeretlek, én a műsor előtt hazudtam, meg nem önmagamat adtam azért, mert szerettem volna, hogy mi ketten megoldjuk a dolgokat.”