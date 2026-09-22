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„Bongyorka karaktergyilkolni akar!” – Durván kiakadt a Házasság első látásra sztárja a műsor pszichológusára

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 10:00
Varga MátéMoritz Anastasia
Súlyos karaktergyilkossággal vádolta meg a műsor pszichológusát Máté. Vajon megmenthető még a Házasság első látásra párjának a zátonyra futott kapcsolata?
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Hol vannak már a felhőtlen pillanatok és az önfeledt portói mézeshetek? A TV2 sikerműsorának, a Házasság első látásra legújabb epizódjában drámai mélypontra jutott Varga Máté és Moritz Anastasia kapcsolata. Bár a páros korábban láthatóan dúlt a boldogságtól, a mostani események fényében kérdéses, van-e még számukra közös kiút.

A Házasság első látásra szerelmesei továbbra sem békültek ki.
A Házasság első látásra szereplői között úgy tűnik, nem oldódik meg az a bizonyos vita (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja előkerült, de a gyűrűt továbbra sem hordja

Anastasia nehezményezte Máté rideg viselkedését, miután újra találkoztak: „Meg se öleljük egymást?” A férfi ugyan végül átkarolta feleségét, de a mozdulat mögött már aligha rejlett a korábbi szenvedély és gyengédség. Moritz Anastasia a kamerák előtt őszintén vallott arról, mit érez igazán:

Úgy vagyok vele, hogy tökmindegy, mi történik Máté és köztem, ha valakit szeretek, ugyanúgy vágyok egy ölelésre

– árulta el a modell. A hideg távolságtartás mögött azonban mély bizalmi válság húzódik Máté szerint: „Őszinteség nélkül kapcsolatot csinálni nagyon nehéz...” Anastasia ennek ellenére azt állítja hajthatatlanul, hogy ő a kezdetektől fogva mindent megtett a házasságukért, sőt még a kamerák előtt is kész volt elfedni a valóságot a közös jövő érdekében: „Folyamatosan próbáltam az elejétől kezdve rád hallgatni, beszéljünk meg mindent, megtettem. Azért, mert szeretlek, én a műsor előtt hazudtam, meg nem önmagamat adtam azért, mert szerettem volna, hogy mi ketten megoldjuk a dolgokat.”

Máté durván beolvasott a pszichológusnak

A férfiban láthatóan mély sebet ejtettek a terápiás ülésen történtek. Máté úgy érzi, a felesége hátba támadta, a műsor szakértői pedig igazságtalanul bélyegezték meg őt. Feldúltságában kemény szavakkal illette a műsor pszichológusát is:

Itt nekünk még van egy hónapunk, amit be kell fejeznünk úgy, hogy Bongyorka karaktergyilkolni akar azzal, hogy bántalmazó vagyok

– árulta el. Bár Máté továbbra sem tudta megbocsátani a történteket, Anastasia kétségbeesetten próbálja menteni a menthetőt, bíztatva magát és párját: „Ebből még bármi kisülhet” – összegezte az esélyeit.

Vajon túl tudnak lépni a sérelmeken, vagy az előttük álló egy hónap már csak a teljes leépülésről fog szólni? A Házasság első látásra izgalmas és drámai folytatása kedden 19:50-kor látható a TV2 képernyőjén!

 

 

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