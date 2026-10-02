Ez a három csillagjegy még ezen a héten meggazdagodhat

Ki lottózik, ki totózik, más a kaparós sorsjegyeket részesíti előnyben, de mindenki egyetlen céllal veszi kezébe a különféle szelvényeket, hogy gyorsan tegyen szert egy nagyobb pénzösszegre minimális befektetéssel. Olybá tűnik, hogy a horoszkóp szerint akad három olyan csillagjegy, amelyre még ezen a héten rámosolyoghat a szerencse, és a könnyű meggazdagodás útjára léphet. Mutatjuk, köztük vagy-e!

Meggazdagodás elé nézhet három csillagjegy szülötte. Fotó: Shutterstock

3 csillagjegy, amelyre még ezen a héten meggazdagodás várhat

Szeptember 30-án a Merkúr a Skorpióba lépett, míg október 3-án a Vénusz ugyanebben a jegyben kezdi meg retrográd mozgását. Az asztrológiában ezek a tranzitok a pénzügyek, a karrier, a személyes értékek és az új formában visszatérő lehetőségek újragondolásával társulnak, három csillagjegy esetében pedig különösen szerencsés fordulatot okozhatnak.

Mérleg

A Mérlegeknek érdemes alaposabban megvizsgálniuk azokat a korábbi pénzügyi lehetőségeket, amelyek a múltban nem hozták meg a kívánt eredményeket, ezúttal ugyanis más perspektívából mutatkozhatnak meg.

A csillagjegyben születettek számára fontos tárgyalások lefolytatására is kedvező lehet még ez a hét. Az előrelépéshez azonban lényeges, hogy ne félj a fizetésről beszélni, jobb feltételeket kérni vagy a szerződéseid újratárgyalni, ha úgy érzed, hogy a munkád többet érne.

Vízöntő

Ezen a héten a Vízöntőknek nem szabad elhalasztaniuk a karrierrel kapcsolatos döntéseket, és nagy figyelmet kell fordítaniuk az új ajánlatokra. A Vénusz retrográd mozgása a Skorpióban, amely október 3-án kezdődik, arra ösztönözheti őket, hogy újragondolják karrierútjukat és pénzügyi céljaikat.

A változások teljesen eltérők lehetnek annak függvényében, amit terveztél: új állás, költözés, saját vállalkozás indítása, vagy akár egy külföldi munkalehetőség is felmerülhet. A legfontosabb, hogy ne siess, és adj magadnak időt arra, hogy megértsd, melyik lehetőség illik igazán a terveidhez.

Szűz

Ezen a héten a Szűznek nemcsak arra kell gondolnia, hogyan keressen többet, hanem arra is, hogyan teheti jövedelmezőbbé a már meglévő vagyonát. Az ebben a jegyen születettek hozzászoktak ahhoz, hogy mindent maguk irányítsanak, de most érdemes lehet megfontolni a passzív jövedelemszerzési lehetőségeket is.