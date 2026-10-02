JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Petra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a három csillagjegy még ezen a héten meggazdagodhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 20:30
meggazdagodásSzűz csillagjegymágiaMérleg csillagjegyvízöntő csillagjegy
Már nem kell sokat várni a pénzügyi áttörésre! Legalábbis ezt állítja a horoszkóp három csillagjegy számára még ezen a héten. Mutatjuk, te azok között vagy-e, akikre hirtelen meggazdagodás várhat!
Vági Bence
A szerző cikkei

Ki lottózik, ki totózik, más a kaparós sorsjegyeket részesíti előnyben, de mindenki egyetlen céllal veszi kezébe a különféle szelvényeket, hogy gyorsan tegyen szert egy nagyobb pénzösszegre minimális befektetéssel. Olybá tűnik, hogy a horoszkóp szerint akad három olyan csillagjegy, amelyre még ezen a héten rámosolyoghat a szerencse, és a könnyű meggazdagodás útjára léphet. Mutatjuk, köztük vagy-e!

Fiatal nő bankókkal a meggazdagodása után
Meggazdagodás elé nézhet három csillagjegy szülötte. Fotó: Shutterstock

3 csillagjegy, amelyre még ezen a héten meggazdagodás várhat

Szeptember 30-án a Merkúr a Skorpióba lépett, míg október 3-án a Vénusz ugyanebben a jegyben kezdi meg retrográd mozgását. Az asztrológiában ezek a tranzitok a pénzügyek, a karrier, a személyes értékek és az új formában visszatérő lehetőségek újragondolásával társulnak, három csillagjegy esetében pedig különösen szerencsés fordulatot okozhatnak.

Mérleg

A Mérlegeknek érdemes alaposabban megvizsgálniuk azokat a korábbi pénzügyi lehetőségeket, amelyek a múltban nem hozták meg a kívánt eredményeket, ezúttal ugyanis más perspektívából mutatkozhatnak meg.

A csillagjegyben születettek számára fontos tárgyalások lefolytatására is kedvező lehet még ez a hét. Az előrelépéshez azonban lényeges, hogy ne félj a fizetésről beszélni, jobb feltételeket kérni vagy a szerződéseid újratárgyalni, ha úgy érzed, hogy a munkád többet érne.

Vízöntő

Ezen a héten a Vízöntőknek nem szabad elhalasztaniuk a karrierrel kapcsolatos döntéseket, és nagy figyelmet kell fordítaniuk az új ajánlatokra. A Vénusz retrográd mozgása a Skorpióban, amely október 3-án kezdődik, arra ösztönözheti őket, hogy újragondolják karrierútjukat és pénzügyi céljaikat.

A változások teljesen eltérők lehetnek annak függvényében, amit terveztél: új állás, költözés, saját vállalkozás indítása, vagy akár egy külföldi munkalehetőség is felmerülhet. A legfontosabb, hogy ne siess, és adj magadnak időt arra, hogy megértsd, melyik lehetőség illik igazán a terveidhez.

Szűz

Ezen a héten a Szűznek nemcsak arra kell gondolnia, hogyan keressen többet, hanem arra is, hogyan teheti jövedelmezőbbé a már meglévő vagyonát. Az ebben a jegyen születettek hozzászoktak ahhoz, hogy mindent maguk irányítsanak, de most érdemes lehet megfontolni a passzív jövedelemszerzési lehetőségeket is.

A héten a Vízöntőben lévő Északi Csomópont trigont alkot a Mérlegben lévő Merkúrral, ami asztrológiai értelmezésben kedvező pillanatot teremthet a pénzügyi döntések meghozatalához. Nincs szükség arra, hogy minden apró részletet irányítani próbálj: néha a legjobb eredmények akkor születnek, ha hagyod, hogy az erőforrásaid állandó beavatkozás nélkül működjenek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu