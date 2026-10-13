Házasság első látásra: Kiderült a döbbenetes igazság Polyák Roliról, 2,5 éve titkolja az igazi párját?

A TV2 Házasság első látásra című társkereső reality nézőinek aligha kell bemutatni Polyák Rolit. A kevésbé tájákozottak kedvéért: ő volt az a szereplő, akit végül ki kellett zárni a kísérletből, miután olykor szőrén-szálán eltűnt, nem vett részt a randikon, közös programokon. Aki viszont azt hitte, hogy Roli a műsorból kilépve magányosan gubbaszt otthon a kanapén, az hatalmasat tévedett. A reality-hős a napokban egy TikTok élő adásban bukkant fel Ketrin Kitty OnlyFans-modell társaságában, akivel a jelek szerint sokkal felszabadultabban érezte magát, mint az oltár előtt.
A hajnalig tartó szeánsz alatt nagyban ment a vodka vedelése és a felhőtlen mulatozás. Roli a nosztalgikus hangulat helyett inkább a tettek mezejére lépett, és meglepetésszerűen megnyalta a hölgy nyakát. A modell reakciója sem maradt el, vidáman konstatálta a mozdulatot: „Ezért szeretem, mert perverz”.
A virtuális mulatságba természetesen némi dráma is vegyült. Bár a kamerák előtt szent volt a béke, Roli telefonja hirtelen életre kelt: egy másik nő kezdte el üzenetekkel bombázni. A szerelme persze azonnal kiszúrta a dolgot, de Roli mesteri előadásba kezdett, és biztosította róla, hogy nincs miért aggódnia, csak neki csapja a szelet, nem kell félni.
A történet igazi csattanója azonban csak ezután következett. A lány elmondása alapján ugyanis már 2,5 éve alkotnak egy párt, és Roli pusztán azért jelentkezett a műsorba, mert a kísérlet forgatásának idején éppen rosszban voltak. A nézők és a Reddit közössége természetesen azonnal felhördült az infó elhallgatása és a hajnali produkció láttán: „Így lejáratni magát” – írta az egyik kommentelő, míg egy másik mélyebb pszichológiai elemzésbe kezdett: „Látszott rajta, hogy a való életben nem úgy beszél, ahogy a műsorban próbált. Azért nem értette sem ő, sem senki a mondanivalóját, mert annyira odafigyelt, hogy normálisan fejezze ki magát... de nem sikerült.”
Roli végül a Facebookon koronázta meg az estéjét egy közös képpel és egy mélynek szánt gondolattal: „Nem kell mindent megmagyarázni. Vannak pillanatok, amelyeket egyszerűen csak meg kell élni. A többit majd az idő eldönti…” A követők azonban nem hatódtak meg a költői soroktól, a képen lényegesen több lett a nevetős reakció, mint a lájk, a kommentszekció pedig valóságos aranybányává vált: „Te aztán nem válogatsz” – írta az egyik hozzászóló, míg egy másik ironikusan megjegyezte: „Itt biztos megvan a kémia”. A legtalálóbb összefoglalót azonban talán ez a komment adta: „Soha nem hittem, hogy az ellentétek vonzzák egymást. A hasonló a hasonlót vonzza. Ez itt is látszik.” Bárhogy is van, valóban jó rájuk nézni, érződik, hogy van köztük érzelmi amplitúdó. Sok boldogságot kíván a szerkesztőségünk a gerlepárnak!
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