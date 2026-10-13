Házasság első látásra: Kiderült a döbbenetes igazság Polyák Roliról, 2,5 éve titkolja az igazi párját?

A TV2 Házasság első látásra című társkereső reality nézőinek aligha kell bemutatni Polyák Rolit. A kevésbé tájákozottak kedvéért: ő volt az a szereplő, akit végül ki kellett zárni a kísérletből, miután olykor szőrén-szálán eltűnt, nem vett részt a randikon, közös programokon. Aki viszont azt hitte, hogy Roli a műsorból kilépve magányosan gubbaszt otthon a kanapén, az hatalmasat tévedett. A reality-hős a napokban egy TikTok élő adásban bukkant fel Ketrin Kitty OnlyFans-modell társaságában, akivel a jelek szerint sokkal felszabadultabban érezte magát, mint az oltár előtt.

A Házasság első látásra 2026 egyik legmegosztóbb figurája úgy tűnik, fülig szerelmes (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplőjének új párja megosztja a közvéleményt

A hajnalig tartó szeánsz alatt nagyban ment a vodka vedelése és a felhőtlen mulatozás. Roli a nosztalgikus hangulat helyett inkább a tettek mezejére lépett, és meglepetésszerűen megnyalta a hölgy nyakát. A modell reakciója sem maradt el, vidáman konstatálta a mozdulatot: „Ezért szeretem, mert perverz”.

A virtuális mulatságba természetesen némi dráma is vegyült. Bár a kamerák előtt szent volt a béke, Roli telefonja hirtelen életre kelt: egy másik nő kezdte el üzenetekkel bombázni. A szerelme persze azonnal kiszúrta a dolgot, de Roli mesteri előadásba kezdett, és biztosította róla, hogy nincs miért aggódnia, csak neki csapja a szelet, nem kell félni.

2,5 éve alkotnak egy párt?

A történet igazi csattanója azonban csak ezután következett. A lány elmondása alapján ugyanis már 2,5 éve alkotnak egy párt, és Roli pusztán azért jelentkezett a műsorba, mert a kísérlet forgatásának idején éppen rosszban voltak. A nézők és a Reddit közössége természetesen azonnal felhördült az infó elhallgatása és a hajnali produkció láttán: „Így lejáratni magát” – írta az egyik kommentelő, míg egy másik mélyebb pszichológiai elemzésbe kezdett: „Látszott rajta, hogy a való életben nem úgy beszél, ahogy a műsorban próbált. Azért nem értette sem ő, sem senki a mondanivalóját, mert annyira odafigyelt, hogy normálisan fejezze ki magát... de nem sikerült.”