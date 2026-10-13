JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Házasság első látásra: Kiderült a döbbenetes igazság Polyák Roliról, 2,5 éve titkolja az igazi párját?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 10:00
szerelembalhéTikTok
Teljesen kiakadtak a netezők Polyák Roli legújabb, hajnalba nyúló TikTok-élő adásán. A Házasság első látásra kizárt szereplője egy OnlyFans-modell oldalán eresztette el magát a kamerák előtt.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
A szerző cikkei

A TV2 Házasság első látásra című társkereső reality nézőinek aligha kell bemutatni Polyák Rolit. A kevésbé tájákozottak kedvéért: ő volt az a szereplő, akit végül ki kellett zárni a kísérletből, miután olykor szőrén-szálán eltűnt, nem vett részt a randikon, közös programokon. Aki viszont azt hitte, hogy Roli a műsorból kilépve magányosan gubbaszt otthon a kanapén, az hatalmasat tévedett. A reality-hős a napokban egy TikTok élő adásban bukkant fel Ketrin Kitty OnlyFans-modell társaságában, akivel a jelek szerint sokkal felszabadultabban érezte magát, mint az oltár előtt.

A Házasság első látásra sztárja szerelmes.
A Házasság első látásra 2026 egyik legmegosztóbb figurája úgy tűnik, fülig szerelmes (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplőjének új párja megosztja a közvéleményt

A hajnalig tartó szeánsz alatt nagyban ment a vodka vedelése és a felhőtlen mulatozás. Roli a nosztalgikus hangulat helyett inkább a tettek mezejére lépett, és meglepetésszerűen megnyalta a hölgy nyakát. A modell reakciója sem maradt el, vidáman konstatálta a mozdulatot: „Ezért szeretem, mert perverz”.

A virtuális mulatságba természetesen némi dráma is vegyült. Bár a kamerák előtt szent volt a béke, Roli telefonja hirtelen életre kelt: egy másik nő kezdte el üzenetekkel bombázni. A szerelme persze azonnal kiszúrta a dolgot, de Roli mesteri előadásba kezdett, és biztosította róla, hogy nincs miért aggódnia, csak neki csapja a szelet, nem kell félni.

@kubu092
by u/littlechiken17 in talk_hunfluencers

2,5 éve alkotnak egy párt?

A történet igazi csattanója azonban csak ezután következett. A lány elmondása alapján ugyanis már 2,5 éve alkotnak egy párt, és Roli pusztán azért jelentkezett a műsorba, mert a kísérlet forgatásának idején éppen rosszban voltak. A nézők és a Reddit közössége természetesen azonnal felhördült az infó elhallgatása és a hajnali produkció láttán: „Így lejáratni magát” – írta az egyik kommentelő, míg egy másik mélyebb pszichológiai elemzésbe kezdett: „Látszott rajta, hogy a való életben nem úgy beszél, ahogy a műsorban próbált. Azért nem értette sem ő, sem senki a mondanivalóját, mert annyira odafigyelt, hogy normálisan fejezze ki magát... de nem sikerült.”

Brutális kritikát kapott

Roli végül a Facebookon koronázta meg az estéjét egy közös képpel és egy mélynek szánt gondolattal: „Nem kell mindent megmagyarázni. Vannak pillanatok, amelyeket egyszerűen csak meg kell élni. A többit majd az idő eldönti…” A követők azonban nem hatódtak meg a költői soroktól, a képen lényegesen több lett a nevetős reakció, mint a lájk, a kommentszekció pedig valóságos aranybányává vált: „Te aztán nem válogatsz” – írta az egyik hozzászóló, míg egy másik ironikusan megjegyezte: „Itt biztos megvan a kémia”. A legtalálóbb összefoglalót azonban talán ez a komment adta: „Soha nem hittem, hogy az ellentétek vonzzák egymást. A hasonló a hasonlót vonzza. Ez itt is látszik.” Bárhogy is van, valóban jó rájuk nézni, érződik, hogy van köztük érzelmi amplitúdó. Sok boldogságot kíván a szerkesztőségünk a gerlepárnak!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu