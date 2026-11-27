A téli hideg beköszöntével egyre nagyobb kihívást jelent, hogy otthonunkban kellemes meleg legyen anélkül, hogy jelentősen megnövekednének a fűtési költségeink. A szakértők ezért most elárultak néhány ügyes praktikát, amelyekkel anélkül tarthatjuk melegen a lakást, hogy feljebb tekernénk a termosztátot.

Fűtés: így spórolhatsz a luxusszállodák bevált trükkjeivel

Fotó: Erhan Inga

Fűtés: így spórolhatsz a luxusszállodák bevált trükkjeivel

A meleg megtartása sok háztartásban komoly kihívást jelent. Gyakran úgy érezhetjük, hogy a lakás túlságosan gyorsan kihűl, mi pedig ismét dideregni kezdünk. A magas energiaköltségek miatt ráadásul sokan igyekeznek takarékoskodni a fűtéssel, miközben otthonuk kényelméről sem szeretnének lemondani.

A hidegebb hónapokban sokan a vastag takarókat is előveszik, ám ennél jóval több lehetőségünk van a meleg megőrzésére. Néhány egyszerű, a luxusszállodákban is bevált praktikával jelentősen javíthatjuk otthonunk hőérzetét anélkül, hogy hozzányúlnánk a termosztáthoz.

A luxusszállodák titka: így lehet hatékonyabb a fűtés

Ezeket az egyszerű praktikákat a luxusszálláshelyeken is előszeretettel alkalmazzák, és ha a téli hónapokban már megszálltunk szállodában, talán magunk is felfigyeltünk rájuk. A szállodaiparban dolgozó szakemberek elárulták, hogy az előkelő szállodák már régóta ezekkel az egyszerű módszerekkel biztosítják a szobák kellemes hőmérsékletét.

A Luxury Serviced Apartments ingatlanszakértői szerint a titok nem a termosztát feljebb tekerésében, hanem a hő megtartásában rejlik. A szakemberek úgy vélik, hogy a hőveszteség csökkentésével sokkal hatékonyabban biztosítható a szobák kellemes melege, mint a fűtési teljesítmény növelésével.

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A legnagyobb kihívást azonban az ablakok jelentik, ugyanis az ingatlan hőveszteségének mintegy 40 százaléka az ablakokon keresztül következhet be, még akkor is, ha azok zárva vannak. Ennek megelőzésére a szállodák egy ügyes praktikát alkalmaznak, amellyel megakadályozhatják a meleg kiszökését és a hideg beáramlását. A módszer ráadásul otthon is könnyedén alkalmazható.