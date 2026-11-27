Karácsonykor a gyerekek izgatottan bontogatják az ajándékokat, a felnőttek pedig boldogan figyelik az örömüket. Idén azonban egy olyan meglepetés is kerülhet a fa alá, amelynek az egész család egyszerre örülhet. Egy izgalmas program, ahol együtt játszhattok, nagyokat nevethettek, és újabb vidám történetekkel gazdagíthatjátok a családi emléktárat.

Az ÉlményPláza kínálatában számos olyan élményajándék vár, amely a gyerekeknek, szülőknek, sőt a nagyszülőknek is tartogat szórakozást. Mutatunk néhány ötletet!

Forrás: elmenyplaza.hu

Szabadulószoba – a család egy csapattá válik

Ki veszi észre először a titkos jelet? Ki találja meg az elrejtett kulcsot? Egy szabadulószobában mindenkinek jut feladat, és könnyen kiderülhet, hogy a család legfiatalabb tagja a legszemfülesebb nyomozó.

Az ÉlményPlázán tematikus kalandokból válogathatsz, a mágikus rejtélyektől a vadnyugati történetekig. Csak a megfelelő nehézséget és korosztályt kell kiválasztani, aztán indulhat a nyomozás!

VR-élmények – a szülők is beszállhatnak a játékba!

Ha a gyerekek rajonganak a videójátékokért, lepd meg őket egy olyan programmal, amelyen te is velük tarthatsz! A VR- és szimulátoros élmények között virtuális kalandok, autóversenyzős szimulátorok és családi játékprogramok is szerepelnek. Különösen vicces lehet, amikor a gyerekek magabiztosan eligazodnak a virtuális térben, anya vagy apa viszont még csak barátkozik az irányítással. Vajon ki lesz a legügyesebb?

Főzőtanfolyam – nagyi és az unokák a konyhában

Ha a nagymama és az unokák otthon is szeretnek együtt sütni-főzni, miért ne próbálhatnának ki valami újat? Egy főzőtanfolyamon például megtanulhatják az igazi olasz pizza készítésének fortélyait. Lehet gyúrni, nyújtani, feltéteket válogatni, és persze megkóstolni a végeredményt. Talán a következő családi ebédnél már az unoka tanítja a nagymamát egy új receptre!

Kalandpark – a családi kihívás

Egy kis mászás, egyensúlyozás, izgalmas akadályok, és máris mindenki szurkol valakinek! A kalandparkok remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a család aktívan töltsön el egy napot a szabadban.