Karácsonykor a gyerekek izgatottan bontogatják az ajándékokat, a felnőttek pedig boldogan figyelik az örömüket. Idén azonban egy olyan meglepetés is kerülhet a fa alá, amelynek az egész család egyszerre örülhet. Egy izgalmas program, ahol együtt játszhattok, nagyokat nevethettek, és újabb vidám történetekkel gazdagíthatjátok a családi emléktárat.
Az ÉlményPláza kínálatában számos olyan élményajándék vár, amely a gyerekeknek, szülőknek, sőt a nagyszülőknek is tartogat szórakozást. Mutatunk néhány ötletet!
Ki veszi észre először a titkos jelet? Ki találja meg az elrejtett kulcsot? Egy szabadulószobában mindenkinek jut feladat, és könnyen kiderülhet, hogy a család legfiatalabb tagja a legszemfülesebb nyomozó.
Az ÉlményPlázán tematikus kalandokból válogathatsz, a mágikus rejtélyektől a vadnyugati történetekig. Csak a megfelelő nehézséget és korosztályt kell kiválasztani, aztán indulhat a nyomozás!
Ha a gyerekek rajonganak a videójátékokért, lepd meg őket egy olyan programmal, amelyen te is velük tarthatsz! A VR- és szimulátoros élmények között virtuális kalandok, autóversenyzős szimulátorok és családi játékprogramok is szerepelnek. Különösen vicces lehet, amikor a gyerekek magabiztosan eligazodnak a virtuális térben, anya vagy apa viszont még csak barátkozik az irányítással. Vajon ki lesz a legügyesebb?
Ha a nagymama és az unokák otthon is szeretnek együtt sütni-főzni, miért ne próbálhatnának ki valami újat? Egy főzőtanfolyamon például megtanulhatják az igazi olasz pizza készítésének fortélyait. Lehet gyúrni, nyújtani, feltéteket válogatni, és persze megkóstolni a végeredményt. Talán a következő családi ebédnél már az unoka tanítja a nagymamát egy új receptre!
Egy kis mászás, egyensúlyozás, izgalmas akadályok, és máris mindenki szurkol valakinek! A kalandparkok remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a család aktívan töltsön el egy napot a szabadban.
Az ÉlményPlázán családi kalandtúrák és különböző nehézségű pályák közül is választhatsz. A legjobb pillanat pedig az lesz, amikor valaki legyőzi a félelmét, és büszkén teljesíti az első komolyabb akadályt.
A karácsonyi ajándékok között egy olyan meglepetésnek is helye van, amelyre néhány hét vagy hónap múlva kerül sor. Már az is örömet szerez, amikor a család együtt tervezi, mikor és hová induljon.
Az ÉlményPláza változatos kínálatában biztosan találsz olyan programot, amelyhez mindenki szívesen csatlakozik. És milyen jó lesz majd a következő családi ebédnél felidézni a legvidámabb pillanatokat!
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Ha idén a játékok mellé egy kis családi kalandot is ajándékoznál, az ÉlményPláza karácsonyi élményajándékai között vidám, izgalmas és emlékezetes programokból válogathatsz.
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