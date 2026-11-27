December 23-a van, és úgy érzed, minden összecsapott a fejed fölött. Még ezer dolgod lenne karácsonyig, a készülődésnek sehol a vége, és ráadásul még mindig nem tudod, mit adj ajándékba annak a bizonyos valakinek. Pedig már annyi minden eszedbe jutott! Egyik ötlet sem volt az igazi, aztán mindig akadt valami sürgősebb. Most pedig már tényleg itt a karácsony a nyakadon! De aggodalomra semmi ok, még bőven van esélyed arra, hogy egy igazán kedves, személyes meglepetéssel szerezz örömet. Mutatjuk, hogyan!

Forrás: elmenyplaza.hu

Ajándék, amire nem kell napokat várni

Karácsony előtt egy nappal üzletről üzletre járni, az utolsó ajándékok után kutatni bizony nem túl csábító program. Mennyivel kellemesebb otthon, kényelmesen kiválasztani a meglepetést!

Az ÉlményPlázán ezt könnyedén megteheted. Néhány kattintással megtalálhatod a szerettedhez leginkább illő programot, és még a futárra sem kell várnod! A digitális utalványt egyszerűen letöltheted, kinyomtathatod, és már csak egy szép boríték kell hozzá, hogy a karácsonyfa alá kerülhessen.

Az élményajándékban pedig az a legjobb, hogy az öröm nem ér véget a meglepetés kibontásával. Hiszen az igazi kaland még csak ezután következik!

Mit válassz, ha már csak egy napod van?

Gondold végig, minek örülne igazán az, akit szeretnél meglepni! Az ÉlményPláza kínálatában a kalandvágyóktól kezdve a pihenésre áhítozókig, mindenki számára akad kedvére való lehetőség.

Az örökmozgóknak: az extrém élmények között szabadesésszimulátor, élménylövészet és tandemugrás is várja azokat, akik szívesen kipróbálnának valami igazán izgalmasat.

A technika rajongóinak: a szimulátoros programok között akár egy utasszállító repülőgép pilótafülkéjébe is beülhetnek, vagy a virtuális valóságban kalandozhatnak.

Az ínyenceknek: egy vezetett borkóstoló vagy izgalmas főzőtanfolyam remek meglepetés. A gasztronómiai kalandok között bőven akad miből válogatni.

A lazításra vágyóknak: egy kellemes masszázs vagy day spa program a kényeztető pillanatok kínálatából igazán figyelmes ajándék.

A rejtvények szerelmeseinek: a szabadulószobák izgalmas fejtörőket és közös kalandokat tartogatnak. Ráadásul akár együtt is nekivághattok!