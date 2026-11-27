December 23-a van, és úgy érzed, minden összecsapott a fejed fölött. Még ezer dolgod lenne karácsonyig, a készülődésnek sehol a vége, és ráadásul még mindig nem tudod, mit adj ajándékba annak a bizonyos valakinek. Pedig már annyi minden eszedbe jutott! Egyik ötlet sem volt az igazi, aztán mindig akadt valami sürgősebb. Most pedig már tényleg itt a karácsony a nyakadon! De aggodalomra semmi ok, még bőven van esélyed arra, hogy egy igazán kedves, személyes meglepetéssel szerezz örömet. Mutatjuk, hogyan!
Karácsony előtt egy nappal üzletről üzletre járni, az utolsó ajándékok után kutatni bizony nem túl csábító program. Mennyivel kellemesebb otthon, kényelmesen kiválasztani a meglepetést!
Az ÉlményPlázán ezt könnyedén megteheted. Néhány kattintással megtalálhatod a szerettedhez leginkább illő programot, és még a futárra sem kell várnod! A digitális utalványt egyszerűen letöltheted, kinyomtathatod, és már csak egy szép boríték kell hozzá, hogy a karácsonyfa alá kerülhessen.
Az élményajándékban pedig az a legjobb, hogy az öröm nem ér véget a meglepetés kibontásával. Hiszen az igazi kaland még csak ezután következik!
Gondold végig, minek örülne igazán az, akit szeretnél meglepni! Az ÉlményPláza kínálatában a kalandvágyóktól kezdve a pihenésre áhítozókig, mindenki számára akad kedvére való lehetőség.
Az örökmozgóknak: az extrém élmények között szabadesésszimulátor, élménylövészet és tandemugrás is várja azokat, akik szívesen kipróbálnának valami igazán izgalmasat.
A technika rajongóinak: a szimulátoros programok között akár egy utasszállító repülőgép pilótafülkéjébe is beülhetnek, vagy a virtuális valóságban kalandozhatnak.
Az ínyenceknek: egy vezetett borkóstoló vagy izgalmas főzőtanfolyam remek meglepetés. A gasztronómiai kalandok között bőven akad miből válogatni.
A lazításra vágyóknak: egy kellemes masszázs vagy day spa program a kényeztető pillanatok kínálatából igazán figyelmes ajándék.
A rejtvények szerelmeseinek: a szabadulószobák izgalmas fejtörőket és közös kalandokat tartogatnak. Ráadásul akár együtt is nekivághattok!
A digitálisan vásárolt ajándék átadása is lehet igazán ünnepi. Írj mellé néhány kedves sort, vagy készíts egy apró rejtvényt, amelyből a megajándékozott kitalálhatja, milyen program vár rá! Egy repülőgép-szimulátoros élmény mellé például rajzolhatsz beszállókártyát, egy gasztronómiai programhoz pedig készíthetsz játékos menükártyát.
És ki mondta, hogy a legjobb ajándékokat hetekkel korábban kell beszerezni? Lehet, hogy idén éppen a december 23-i mentőötleted aratja majd a legnagyobb sikert a karácsonyfa alatt. Te pedig elégedetten hátradőlhetsz: sikerült örömet szerezned annak, aki igazán fontos számodra!
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Ha az utolsó pillanatban keresel karácsonyi meglepetést, az ÉlményPláza karácsonyi élményajándékai között izgalmas kalandokat, gasztronómiai programokat és pihentető kikapcsolódást is találsz, akár digitális utalvány formájában.
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