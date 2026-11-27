Néhány héttel a Házasság első látásra évadzárója után váratlan bejelentést tett Varga Máté. A negyedik széria egyik legmegosztóbb párosa felbontotta a kapcsolatát. A húszas éveik elején járó fiatalok a kamerák leállása után még úgy határoztak, hogy bár a papíron köttetett házasságot nem viszik tovább, a műsoron kívül, civilként adnak egymásnak egy valódi esélyt. Az összeköltözés ellenére kapcsolatuk nem állta ki az idő próbáját, Máté pedig TikTok-videóban tudatta a követőivel, hogy Moritz Anastasiával a jövőben már külön folytatják az életüket.
A hír azért is keltett komoly meglepetést, mert a közelmúltban még egy komoly közös ügy is összekötötte őket: nyilvánosan is felvállalták, hogy bírósági úton vesznek elégtételt a csatornával szembeni sérelmeikért. Anastasia már a műsor indulása előtt jelezte, hogy munkahelyi abúzus miatt perli a TV2-t, majd egy sajtóeseményen – ahová elmondásuk szerint biztonsági kísérettel érkeztek –, részletesen is beszéltek a forgatások alatti negatív tapasztalataikról. Máté szerint a stáb tagjai többször is méltatlan helyzetbe hozták a párját, és figyelmen kívül hagyták a magánszféráját. A fiatalok anyagi kártérítés mellett nyilvános bocsánatkérést is követelnek a televíziótársaságtól – a jogi eljárást azonban már nem egy párként viszik végig.
Varga Máté a videójában tárgyilagosan, felesleges magyarázkodás nélkül beszélt a lezárásról, a szakítás konkrét okait pedig megtartotta magának.
Véget ért a történetük Anastasiával, eddig tartott a lila köd. Ettől kezdve külön utakon fogjuk folytatni
– fogalmazott határozottan, egyúttal jelezve, hogy nem kívánja részletezni, mi vezetett idáig, és melyikük mondta ki a végső szót. Kiemelte ugyanakkor, hogy ahogyan a műsor utáni közös életüket sem a csatorna elvárásai, hanem saját akaratuk formálta, úgy a mostani döntés is kizárólag kettejük elhatározásából született: „Ez is pusztán azért tartozik rátok, mert azt gondolom, ha a boldog pillanatok, meg a szép emlékek ide kikerültek, akkor ugyanannyira tartozunk azzal is, hogy beszámoljunk arról, ha ennek egyszer vége van, ami most jött el” – zárta üzenetét Máté, megköszönve a nézők eddigi figyelmét és támogatását.
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